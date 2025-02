Jonatan Viale apuntó directamente contra Santiago Caputo: "Mi error fue no haberlo echado a la mierda"

Este lunes, Javier Milei dio una entrevista al periodista Jonatan Viale, en la que habló acerca del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, activo digital "difundido" por el presidente de la nación a través de su cuenta de X.

En este contexto, luego de finalizar la entrevista, se filtró el crudo de la misma en la que se puede ver a Santiago Caputo interrumpir el diálogo en el momento en el que Javier Milei menciona la posibilidad de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encabece la defensa de Javier Milei ante eventuales juicios por el escándalo del Libragate.

Además, se aprecia cómo, después de que el asesor presidencial cortara la charla, retoman la conversación desde un tópico diferente al que venían hablando. Previa a este hecho, tanto Milei como Viale habían ironizado sobre las críticas al periodistas por arreglar los temas a tocar en las entrevistas con el presidente libertario.

A propósito, este martes, Jonatan Viale hizo una editorial a modo de descargo en el que habló de la filtración. En este sentido, mencionó y ante las críticas recibidas, aseguró que "nunca jamás agarré un mango de ningún Gobierno. Las rechacé todas".

Viale aseguró que después de "37 preguntas" sobre el caso $LIBRA, "Caputo comete una grosería". Asimismo, explicó que formaban parte de la entrevista Karina Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. En relación a esto, Viale manifestó que "mi error fue que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo", y agregó: "Tuve miedo de que la nota se suspenda".

Por otro lado, el periodista de la señal de noticias TN, apuntó contra el asesor presidencial, que no le gusta el entorno de Javier Milei. "No tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo", lamentó, y continuó: "Me llamó, me pidió disculpas, me dijo: 'echame la culpa de todo'".

"Caputo no quiso que aparezca una parte en la que Milei pedía la asesoría de Cúneo Libarona", y en este sentido, Viale subrayó que dejó pasar el momento ya que no hacía al "contenido principal de la nota". Jonatan Viale, además, disparó contra el asesor presidencial de Milei y fue categórico: "El presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas".

Viale concluyó su crítica al asesor de Javier Milei recomendando al presidente "que vea bien su entorno" y "repensar si esa gente que tiene alrededor le hace bien o le hace mal. La soberbia te mata, la soberbia te liquida", disparó.