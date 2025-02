Acuerdo con el PRO: Javier Milei aseguró que busca lograr un acuerdo electoral con la fuerza de Mauricio Macri

Después de un fin de semana convulsionado, Javier Milei dio una entrevista televisiva en Casa Rosada en la que habló sobre el escándalo del Libragate, el activo digital que, en palabras del propio presidente, difundió. En el diálogo, el primer mandatario habló de varios actores de la política nacional, entre los que se encuentra Mauricio Macri.

"Cuando tuvo que ayudar, ayudó. ¿Por qué no va a ayudar en las cosas importantes?", respondió el jefe de Estado al ser consultado por el periodista Jonatan Viale sobre el vínculo entre el mandatario libertario y el presidente del PRO, de cara a un potencial acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y la plataforma amarilla.

Además, Milei aseguró no tener diferencias sustanciales con el exvicepresidente de la nación: "Yo no tengo diferencias abismales con él", y agregó: "Si todos piensan igual no está pensando nadie".

Por otro lado, a la pregunta sobre el posible acuerdo entre ambos espacios, en una escala del 1 al 10, respondió: "Yo le estoy apuntando al 10", y dio la certeza de buscar el acuerdo electoral entre ambas fuerzas políticas para competir conjuntamente en las próximas elecciones legislativas.

Otro tema que sobrevoló la entrevista fue la posibilidad de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, sea candidata por la Ciudad de Buenos Aires: "Si llega a ser candidata arrasa todo", sentenció el presidente que, a su vez, aseguró que la decisión "depende de la voluntad de Patricia, va a estar donde ella quiera estar", y agregó que "gana por escándalo, le gana a todos".