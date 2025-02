Javier Milei rompió el silencio y habló de $LIBRA: "Me comí un cachetazo"

Por primera vez el presidente Javier Milei dio explicaciones sobre el escándalo cripto que desató la primera crisis de credibilidad hacia su figura.

Durante una entrevista grabada con Jonatan Viale, el mandatario reconoció conocer a los creadores del activo digital, Hayden Mark Davis y Julián Peh, pero se desligó de ellos y aseguró que esperará el fallo de la Justicia para determinar si actuaron de buena fe.

De este modo, Milei intenta tomar distancia del conflicto generado tras la promoción de $LIBRA en sus redes sociales, lo que llevó a un rápido incremento en su valor antes de su abrupto colapso.

Sobre Hayden Davis, el presidente de la nación manifestó conocerlo "en la Fintech del mes de octubre, en ese contexto. Lo que me dijo fue armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores y financiar ese tipo de proyectos para generar crecimiento económico. Me pareció que era una herramienta interesante".

El primer mandatario habló sobre las personas involucradas en la operación. Respecto a la cantidad de gente que se vio involucrada, aclaró que no fueron 44 mil personas. "De ninguna manera. En el mejor de los casos se trata de 5 mil personas, hiper especializadas en este tipo de instrumentos". Y aclaró que eran "operadores de volatibilidad" y sabían muy bien el riesgo al entrar a comprar el activo digital. "¿Perdió el estado? Nada. Esto tiene trazabilidad y la justicia lo puede investigar". Aseguró el presidente libertario. Y afirmó que quienes participaron de la operación "son en su mayoría norteamericanos y chinos".

Además, agregó que no promocionó Libra, sino que lo difundió, y aseguró ser un "tecno optimista fanático" que busca adoptar "toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para lo que serían emprendedores tecnológicos".

"Tengo que agarrar y levantar los filtros. Será cuestión de levantar murallas, empezar a poner filtros". Manifestó Milei sobre Hayden Davis y su acercamiento al anillo cercano del mandatario libertario.

"Pedimos la intervención de la Oficina Anticorrupción, incluso a mi mismo", declaró el jefe de Estado al ser consultado. "Yo tengo plena confianza en todos los funcionarios míos", aseguró, además, el mandatario libertario. Y volvió a manifestar que su intención era promocionar los emprendimientos tecnológicos.

Por otro lado, el presidente habló acerca del pedido de juicio político por parte de la oposición: "Es el séptimo pedido de juicio político". En este sentido, el mandatario al frente de la gestión de La Libertad Avanza, recordó casos de corrupción del kirchnerismo, uno de los principales espacios que busca motorizar el juicio político contra Milei tras el escándalo del Libragate. "Hay gente que se olvida que los impresentables kirchneristas habían dejado en el dólar futuro 25 mil millones de dólares", disparó Milei contra el mandato de Cristina Fernández de Kirchner cuando dejó su mandato previo a la asunción de Mauricio Macri en 2015.

"Por qué no explica cómo la hija tenía 5 palos verdes en el banco Galicia", disparó Javier Milei contra la exvicepresidenta de la nación ante las críticas emitidas por la presidenta del PJ nacional en la red social X. "Puedo hablar varias horas de la chorra dos veces condenada", manifestó duramente el jefe de Estado. Y agregó que "no hay mayor estafadora en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa que el kirchnerismo".

Además, Milei le respondió a Unión por la Patria sobre el pedido de juicio político: "Nosotros estamos terminando con todos los curros de la política". Asimismo, "yo no tengo miedo. El problema lo tienen ellos. Saben que no tienen chances de ganar y el estatus quo se va a defender".

"Por qué no saca la cuenta de todo ml el daño que le causa a los argentinas cada vez que levanta la manito oculto para aumentarse la dieta, esas son verdaderas estafas. Acá hay un proceso de mercado donde se hicieron intercambios voluntarios, no es un problema de los argentinos. ¿De qué estafa hablan?", apuntó el presidente contra Martín Lousteau tras las críticas del senador radical.

Sobre el diálogo con la secretaria General de la Presidencia y hermana, Karina Milei, respondió que "hemos decidido que claramente no podemos seguir viviendo como vivíamos antes y permitir que puedan acceder a nosotros tan fácilmente. Quisimos seguir siendo ciudadanos comunes como siempre".

En cuanto al rol de Scioli de cara a los incendios ocurridos en la Patagonia, el jefe de Estado defendió al exfuncionario kirchnerista, a propósito del video que circuló del secretario de turismo jugando al pádel en plena crisis patagónica: "Le hace bien recrear. Te puede gustar o no, pero está funcionando su cartera a la perfección. Está funcionando bárbaro la temporada".

Por otra parte, Javier Milei aseguró que el cepo va a levantarse en el transcurro de este año: "En algún momento de este año se va a levantar el cepo. Va a depender del acuerdo con el Fondo Monetario y cómo estén estructurados los desembolsos".

Además, otros de los temas que sobrevoló la entrevista es la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. En relación a esto, Milei manifestó que "el problema es que Kicillof es parte del problema y no de la solución. Adhiere a la doctrina Zaffaroni, la versión jurídica de los wokes". En esta línea, agregó que "los chorros son los buenos y entonces él, en vez de castigar a los chorros, castiga a los honestos. El premia a los delincuentes y castiga a los honestos"

"Nosotros tenemos otra doctrina: la doctrina Giuliani, y el que las hace las paga. En argentina la gente se olvida, pero cuando llegamos al poder habían cerca de 9 mil piquetes y ahora no hay más", aseguró el mandatario libertario, en contraposición a la política de seguridad aplicada por el mandatario provincial. "Por más plata que le pongas a Kicillof lo va a ser mal porque es un inútil", agregó. "Es culpa del inútil que votaron para la provincia de Buenos Aires", concluyó.

Patricia Bullrich candidata: "Si llega a ser candidata arrasa todo. Va a depender de la voluntad de Patricia, va a estar donde ella quiera estar". Aseguró que "gana por escándalo".

Finalmente, Milei habló sobre el devenir legal del escándalo con el activo digital Libra, y aseguró que, como estado, Milei aseguró que no hay ningún involucramiento y que es "un tema de privados y yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío". "Siempre he obrado de buena fe" y que "tarde o temprano la verdad se conoce".