Dinero por reunirse con Milei: la denuncia que crece tras el escándalo cripto

El escándalo desatado a partir de la promoción del presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra generó una avalancha de repercusiones que aún no se puede determinar dónde desembocará. Ahora, la periodista Camila Dolabjian, dio a entender en su cuenta de X que la polémica por el accionar del mandatario libertario podría ser aún más grande de lo que se cree.

Desde su red social, Dolabjian afirmó: "Sobre coimas: Hablé con decenas de referentes nacionales e internacionales de cripto. Todos refieren lo mismo. 'Me pidieron plata para juntarme con él' o para algún proyecto".

Sobre coimas:

Hablé con decenas de referentes nacionales e internacionales de cripto.

Todos refieren lo mismo. "Me pidieron plata para juntarme con él" o para algún proyecto. O les bloqueaban acceso a los referentes más reconocidos.

Dos ya lo hicieron público. Esto va a escalar pic.twitter.com/GkOgnkM4VU — Camila Dolabjian (@camidolabjian) February 16, 2025

Y agregó: . "O les bloqueaban acceso a los referentes más reconocidos. Dos ya lo hicieron público. Esto va a escalar".

Hasta el momento, uno de los empresarios que se encargó de denunciar que hombres involucrados en el lanzamiento de la polémica criptomoneda le exigieron dinero para reunirse con Javier Milei, fue el norteamericano Charles Hoskinson. Sin embargo, esa lista podría ampliarse.

$LIBRA: cómo se produjo la estafa de más de US$ 70 millones y que afectó a más de 40 mil personas

Continúa la conmoción internacional y política tras la publicación del presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA. En su cuenta de X, el mandatario publicitó un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, aseguró el mandatario, quien fijó durante más de tres horas el posteo.

A las 00.38 del sábado, el mandatario borró la publicación e hizo aclaraciones al respecto, reconociendo que "no estaba interiorizado" del proyecto cripto que había promocionado. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló.

"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", cerró.

Especialistas estiman que la estafa ronda entre 70 y 100 millones y afectó a unas 40.000 billeteras cripto, siempre gracias al impulso del posteo de Milei.