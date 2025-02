Escándalo cripto: se conocen nuevas reuniones en Casa Rosada y Javier Milei se contactó con asesores legales

El presidente Javier Milei se asesoró con representantes legales de su confianza, con motivo del escandalo por su publicación que promocionaba una criptomoneda llamada $LIBRA. En el marco de los pedidos de juicio político y denuncias en los tribunales por parte de la oposición, el mandatario buscó asesoría para afrontar una semana en la que le exigirán detalles sobre su conocimiento y participación en la maniobra en la cual se lo señala por estafar a miles de personas, en vez de ayudar con financiamiento a pequeñas empresas y startups locales mediante el nombre "Viva la Libertad Project".

En Casa Rosada no ocultan que el mandatario conocía a quienes impulsaron la criptomoneda y toda su estructura financiera. En octubre mantuvo un encuentro con el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, con quien compartió el evento denominado Tech Forum LATAM.

En diálogo con MDZ, admiten vinculo desde hace años de Javier y Karina Milei con Mauricio Novelli, un joven trader que impulsa inversiones en la organización NW Professional Traders, y que está vinculado con el armado de este activo digital.

Sin embargo, este sábado también se reconoció oficialmente la participación de Hayden Davis, otro joven emprendedor que visitó al presidente el 30 de enero, en Casa Rosada. Está al frente de la compañía Kelsier Ventures, que encabezó el lanzamiento de $LIBRA.

“Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, decía el posteo del propio Milei el día del encuentro con Davis.

Al respecto, fuentes oficiales afirman que el presidente “no apunta a nadie” y no manifiestan que estos hombres hayan buscado usar la imagen presidencial para engañarlo al libertario, pero sí creen que actuaron con escaso profesionalismo. “Los conoció hace varios meses en el Hotel Libertador en una charla que dio. Ellos proponían soluciones para que emprendedores tengan acceso al crédito por fuera del sistema bancario tradicional”, indican.

“Javier hizo lo que hace siempre, ayudar a este tipo de emprendimientos de manera desinteresada”, insisten desde Balcarce 50. De esta manera, los funcionarios cercanos al mandatario reconocen que esos proyectos de “apoyo a las pequeñas empresas” eran del conocimiento de Milei, aunque “no estaba interiorizado” de todos los detalles.

Fue el mismo presidente que debió a salir a aclararlo: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

La empresa acusada de la cripto apuntó contra el trader que conoce Milei

Kip Network Inc, la empresa que trabaja con la Web3 y proyectos de Inteligencia Artificial (IA), buscó desmarcarse de la responsabilidad de la puesta en marcha de la cripto que promocionó Milei y apuntó contra el trader Hayden Mark Davis.

Este sábado la empresa a cargo de Julián Peh publicó un comunicado que dice: “Ha habido mucha desinformación en torno al lanzamiento $LIBRA y el papel de KIP. Para aclarar. El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de @KelsierVentures , representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí”.

“Se invitó a KIP después del lanzamiento para gestionar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA. Por lo tanto, todos los asuntos relacionados con el lanzamiento y los tokens deben dirigirse a Kelsier, ya que ellos lo estaban manejando y planeaban transferir los tokens a una fundación”, destacan.

“El proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei publicó un tuit al respecto. En ese momento, KIP no participó en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue posterior al lanzamiento. KIP ha asumido mucho FUD hoy, incluso con amenazas hacia mí y mi personal, pero no estuvimos involucrados en el lanzamiento, no manejamos ningún token ni SOL”, agregan en el posteo.