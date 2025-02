El desesperado pedido de la madre del gendarme secuestrado en Venezuela a Javier Milei

Griselda Heredia, la madre Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado y detenido en Venezuela desde hace 69 días, le pidió al Gobierno de Javier Milei que "haga algo" para que liberen a su hijo.

"Le pido al Gobierno que haga algo para que liberen a mi hijo y que venga a Argentina", aseguró Heredia en declaraciones televisivas, y sostuvo que lo que está viviendo Gallo a manos de la dictadura de Nicolás Maduro es "mucho para un ser humano".

"No puedo hacer nada, estoy atada de manos. No puedo viajar a Venezuela porque quizás que me encierran a mí también", planteó la madre de Nahuel Gallo.

El integrante de las Fuerzas Federales de la Argentina había viajado al país caribeño el 8 de diciembre de 2024 para visitar a su bebé de siete meses y fue detenido y acusado de conspiración por el régimen de Nicolás Maduro.

Las únicas imágenes de Nahuel Gallo en prisión

"Tengo miedo por la vida de mi hijo. Lo que están diciendo es mentira. Es inocente. ¿Qué más le tienen que agregar a todo esto?", preguntó Heredia, quien manifestó que todos los días son una "tortura" ante la situación que está atravesando.

Además, hizo extensiva su solicitud de ayuda a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, a pesar de no estar ejerciendo cargos públicos, en otro tiempo mantuvo una relación estrecha con la dictadura bolivariana.

"Si tiene la posibilidad de hacer algo, que piense que hay una familia que está desesperada por él", expresó Heredia en referencia a su hijo.