Para Martín Menem, el kirchnerismo es "un espacio que se está desgranando, que está en retirada"

Luego de que el proyecto de Ficha Limpia fuera tratado en la Cámara Alta y obtuviera media sanción, el titular del recinto, Martín Menem, habló en una entrevista televisiva: el cruce con Germán Martínez, el proyecto y una posible alianza con el PRO, entre otros temas.

Respecto al cruce con el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, Martín Menem admitió que "era una sesión caliente" y que "ya venia mal barajada desde la reunión de labor parlamentaria. No habíamos llegado a un acuerdo en labor parlamentaria". Además, sobre el cruce con Martínez, manifestó que "el reglamento establece algunos límites que no se han cumplido".

"Cuando hay un sector que no quiere que un proyecto salga y sabe que las manos levantadas van a estar, tratan de generar situaciones complejas para que en un momento se cumpla", aseguró el titular de la Cámara Baja en diálogo con La Nación+.

Sobre la media sanción de la ley, declaró que "mejora la institucionalidad de la Argentina. De alguna manera deja en claro quiénes pueden ser candidatos y quiénes, pasadas ciertas instancias judiciales, no deberían poder presentarse". Asimismo, Martín Menem no dejó pasar al PRO las especulaciones sobre la voluntad política del Gobierno de querer aprobar el proyecto: "Hubo un sector del periodismo y algunos sectores políticos especularon que estábamos negociando Ficha Limpia".

Al ser consultado por unas pintadas que rezan: "Milei cagón, no a la proscripción", Menem respondió que "son manifestaciones de un espacio que se está desgranando, que está en retirada y la manifestación del nerviosismo en la cámara". Y agregó: "en las elecciones la gente va a manifestarse en contra de estos tipos que son los que destruyeron la argentina en los últimos 20 años".

El cruce que mantuvo con Germán Martínez en el recinto

Para el vicepresidente del partido libertario, el kirchnerismo va a ser el espacio que más va a perder "porque han sido los culpables de este gran desastre que ha pasado la Argentina". El titular de la Cámara de Diputados fue lapidario al respecto: "Rifaron el futuro de los argentinos con tal de sostener el poder en manos de gente inescrupulosa".

También habló sobre las expectativas de que la ley se apruebe en el Senado, y aseguró que "está muy finito el número", pero manifestó no preocuparse "porque es algo que tarde o temprano también va a salir". En esta línea, declaró "se renuevan las cámaras a fin de año, si no puede la semana que viene, si no saliera ahora, en algún momento va a salir".

Finalmente, el funcionario libertario habló sobre una potencial alianza con su principal socio político, el PRO. En cuanto a esto, manifestó que lo más importante "es que podamos sostener ideológicamente esto que estamos llevando a cabo. Las ideas por encima de las personas, de los partidos".

"Si quieren acompañar nuestra agenda, seguramente vamos a terminar confluyendo", afirmó Menem. No obstante, dejó en claro que le "parece poco feliz hablar de candidaturas cuando faltan 10 meses". El presidente de la Cámara de Diputados dijo que "quienes quieran apoyar las ideas de la libertad serán bienvenidos. La discusión por los cargos llegará en el momento oportuno".