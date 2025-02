En una jornada caliente, la Cámara de Diputados brindó media sanción al proyecto de Ficha Limpia

A las 10:21, la Cámara de Diputados dio quórum para tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia. Con optimismo por parte del Gobierno de que se apruebe, a pesar de la contundente negativa de algunos sectores como el kirchnerismo, el debate durará unas 10 horas y se centrará en la modificación de varias leyes, como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Bajo un fuerte empuje del macrismo, parte del radicalismo y todo el oficialismo, se buscará darle media sanción a esta iniciativa, que establece restricciones al momento de ocupar cargos públicos en caso de tener antecedentes penales. Estos espacios ejemplifican con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en 2022 por la causa Vialidad mientras aún era vicepresidenta de la Nación.

Desde el kirchnerismo mayormente consideran que el proyecto apunta a figuras como la expresidenta, quien además tiene varias causas aún abiertas. Otro crítico fue el diputado de la UCR Fernando Carbajal, quien cuestionó la inclusión de la "doble instancia", la cual no existe en el sistema judicial argentino.

La Coalición Cívica pedirá cambios en Ficha Limpia

El presidente del bloque de diputados la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que es un "paso adelante" la sanción de este proyecto de Ficha Limpia, pero señaló que en el futuro habría que incorporar otros delitos graves.

Al exponer en el debate en el recinto, López cuestionó la "mezquindad" del presidente Javier Milei que, en la sesión del 28 de noviembre del año último, hizo "levantar a 10 diputados nacionales y no pudimos sancionar" el proyecto.

"Es un pasito que apoyamos, pero vamos a tener que revisarla porque va a haber condenados por otro tipo de delitos, no de corrupción, con condenas firmes o no firmes que nos va a agraviar que sean legisladores", afirmó.

Sostuvo que pese a las desaveniencias no hicieron "una diferencia con un dictamen propio, para que no se postergue" el tema.

"Nuestro partido no cree en el lawfare, no creemos que Cristina Fernández de Kirchner fue perseguida por medios de comunicación, opositores y juzgados corruptos", agregó.

Y concluyó: "Sí queremos una mejor Justicia para que en el Consejo de la Magistratura haya mejores jurados, ya que los concursos no son transparentes y los jurados no terminan siendo independientes".

"Te espero en Segurola y Habana": el tenso cruce entre Menem y Martínez

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, protagonizaron un duro cruce que terminó con la invitación del legislador peronista a pelear en "Segurola y Habana".

Con una frase de Diego Maradona, Martínez invitó a pelear a Menem luego de una dura discusión motivada en que el presidente del cuerpo no lo dejaba interponer una cuestión de privilegio fuera de los plazos donde se trataban esos planteos.

La invitación a la pelea hace referencia a una frase que le dijo el eximio futbolista a Julio Toresani, a quien invitó a pelear en la intersección de Segurola y Habana del barrio porteño de Devoto, donde vivía.

Tras una dura discusión debido a que Menem le impidiera plantear su cuestión de privilegio, Martínez se acercó al estrado del presidente del cuerpo y lo invitó a pelear "donde sea, en Habana y Segurola".

Menem le había planteado que podría realizar su cuestión de privilegio cuando le correspondía, pero eso fue rechazado por Martínez, y el resto de su bloque, en el medio del griterío que se produjo en el recinto de sesiones.

Silvia Lospennato contra CFK

La diputada del PRO es una de las principales impulsoras de Ficha Limpia, quien creó el boceto inicial años atrás. Celebró el tratamiento del proyecto y su eventual aprobación este miércoles, pero negó que la ley intente proscribir a Cristina Kirchner: “Hace diez años la ex presidenta no estaba condenada ni en primera instancia, cuando yo ya estaba caminando estos pasillos para sacar Ficha Limpia. Qué me van a hablar de que esto tiene nombre y apellido”.

Mencionó el caso del ex senador peronista Edgardo Kueider, preso en Paraguay y quien fue expulsado de su banca tras los acondecimientos: “Vienen a defender el derecho de una condenada a ocupar una banca, pero a una persona sin procesamiento lo expulsaron de la Cámara en una semana. Se hacen bulliyng a ustedes mismos”.

Unión por la Patria se niega a aprobar Ficha Limpia

Como ya se sabía que ocurriría, el kirchnerismo se opondrá al proyecto. Las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley, que protagonizaron algunos momentos cargados de tensión, objetaron la iniciativa; Litza negó rotundamente que su bloque esté en contra de la transparencia y dijo que “ficha limpia ya existe en su legislación”.

No obstante, se opuso la idea de que se apoye cualquier iniciativa que, según manifestó, “viola el principio de sentencia firme o presunción de inocencia”. Además, opinó que se deberían ampliar los delitos contemplados.

De hecho, entre medio Axel Kicillof defendió a Cristina Kirchner a través de sus redes: "Qué paradoja que le llamen Ficha Limpia a un proyecto que solo busca ensuciar y que tiene el objetivo claro de proscribir a @CFKArgentina. La libertad que tanto pregonan el oficialismo y sus aliados termina siendo una farsa y se nota cada vez más, aunque quieran disimularlo con discursos republicanos. El Congreso de la Nación no debe convalidar esta maniobra porque no hay elecciones libres ni democracia plena si hay proscripción y persecución".

Por su parte, hay varios bloques que adelantaron su voto afirmativo ante el proyecto, lo que infla las expectativas por que obtenga media sanción este miércoles. El presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, dijo que tres diputados que componen el bloque acompañarán. Lo mismo sucederá con la Coalición Cívica, dentro de la cual Juan Manuel López aprovechó para recordar que "en 2017, Elisa Carrió presentó uno de los primeros proyectos de Ficha Limpia".

Entre los argumentos a favor de la aplicación de esta iniciativa, además, estuvo el del diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, quien manifestó: “Ha aumentando exponencialmente la confianza de la ciudadania en las instituciones”.

Cristian Ritondo reapareció y cruzó a la izquierda por sus denuncias

Desde que salieron a la luz las denuncias por las irregularidades en su patrimonio, el diputado nacional del PRO y líder del bloque, Cristian Ritondo, no había hablado hasta este miércoles. En plena sesión por el proyecto de Ficha Limpia, le respondió a la bancada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) ante las constantes acusaciones que le enviaron, y lo calificó de una “denuncia mediática”.

“Es ridículo escuchar a los del bloque de la izquierda, cuando sus dirigentes y ex empledados de la Cámara de Diputados están implicados en una causa elevada a juicio oral contra (Eduardo) Belliboni”, disparó. En medio de los abucheos, recordó una causa contra el dirigente del Polo Obrero, por irregularidades y extorsión en la gestión del programa Potenciar Trabajo: “Es increíble esta izquierda apuntar contra el dedo, dan pena”.

Tensos cruces en la sesión por Ficha Limpia

El inicio estuvo marcado por fuertes debates luego de que el PRO pidiera realizar una sesión corta, con tiempos limitados por bloque. El izquierdista Nicolás del Caño intervino, así como también el legislador de Unión por la Patria Germán Martínez, quien además de expresar que eso perjudica a su bloque por ser numeroso, pidió al titular de la Cámara, Martín Menem, que "ordene a la jauría".

Pero, en rigor, Martínez protagonizó varios momentos cargados de tensión. Uno de ellos fue cuando quiso plantear cuestiones de privilegio contra Menem. Ante ello, el titular de la Cámara pidió orden, ya que no era el momento estipulado para tratarlo y "desordena el debate". Esta secuencia escaló hasta alcanzar varios gritos por parte del diputado y se le cortó el micrófono.

Otro cruce que hubo quedó en manos del jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, con la legisladora del Partido Obrero Vanina Biasi. El diputado habló de los incendios que afectan a la Patagonia y pidió al Gobierno que haga una inmediata detención del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, acusado de instigar a sabotajes y atentados incendiarios.

Menem debió intervenir para pedirle silencio a Biasi, quien gritaba desde su banca. Pichetto no dudó y respondió: “Es instigador... No me importa lo que piense. Son trotkistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver”.

Fernando Carbajal, de la UCR, cuestionó los dichos del titular de Encuentro Federal y tildó sus palabras de "racistas": "Usar el término 'indio' respecto de los pueblos indígenas es una utilización racista, no porque lo diga yo, sino porque es lo que ellos expresan, es un término despectivo. Si vamos a meter presos a todos los que promueven incendios y actos públicos de violencia, guarda porque algún diputado de esta Cámara anduvo haciendo propuestas similares estos días".

Parecería que Diputados aprobará Ficha Limpia, pero no el Senado.

Durante la primera cuestión de privilegio planteada, también se discutió acerca de las medidas del Gobierno. Fue la diputada cordobesa Alejandra Torres quien apuntó contra Javier Milei por sus expresiones al momento de despedir a Sonia Cavallo de la Embajada argentina ante la OEA: "En febrero del año pasado, por votaciones que yo hice en este mismo recinto, en oportunidad que se debatía la Ley Bases, motivó la salida de mi pareja (Osvaldo Giordano) del cargo de director ejecutivo de la Anses”.

"Subyace en esto la idea de que, me imagino tiene el presidente, las mujeres no podemos pensar, no podemos opinar, no tenemos decisión propia y que estamos de alguna manera u otra sometidas al género masculino”, agregó. Y expresó su preocupación por “la aplicación de la guillotina”, con la que se "ejecutó" a Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

Un mensaje claro y transparente de la política

La diputada nacional por el PRO, María Eugenia Vidal, dio un encendido discurso en el que disparó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Impunidad sí o no para el que hace negocios".

"Para nosotros, la respuesta siempre fue la misma. No hay justificación y es increíble que estemos discutiendo que una persona con dos condenas pueda ser candidato", expresó Vidal en referencia a la líder del panperonismo. Además, aseguró que el PRO no cuenta con candidatos procesados ni condenados. "Y no le echamos la culpa a los jueces una teoría de lawfare", afirmo y agregó: "Vamos a la Justicia, demostramos los papeles y, lo que es más importante, votamos esta ley porque nunca vamos a tener candidatos con doble condena".

En esta línea, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que de aprobarse el proyecto de Ficha Limpia, la Cámara de Diputados dará "un mensaje claro para una sociedad que clama por un mensaje claro y transparente de la política", y sentenció: "Los que no voten por Ficha Limpia, háganse cargo del mensaje que van a dar hoy".

Más adelante, quien tomó la palabra es Cecilia Moreau de Justo, quien acusó a Mauricio Macri de estar detrás del proyecto de Ficha Limpia: "Es un paso más en la consolidación de un proyecto político profundamente autoritario que se basa en el exterminio del adversario". Asimismo, denunció que "el autor intelectual de este proyecto no está en una banca ni en la Casa Rosada, está en una reposera en Los Abrojos: Macri es el jefe de la operación".

Ficha Limpia con Justicia sucia

El diputado rionegrino, Martín Soria, del bloque de Unión por la Patria, apuntó contra la administración libertaria y dijo que el tratamiento es de un "acto de hipocresía total".

"El primer acto de hipocresía es confundir a la ciudadanía. Hay que dejar de ser tan hipócritas", aseguró. "Nosotros incluimos (en nuestro dictamen) delitos de narcotráfico para que un narcotraficante condenado no pueda ser candidato. Con el proyecto del oficialismo y del PRO, el líder de los monos puede estar sentado con nosotros, con su proyecto".

Por otra parte, el diputado habló de los delitos de guante blanco "que suelen cometer los Macri & Company". Soria defendió a cristina Kirchner y se mostró en contra de inhabilitar candidatos que no tengan una condena firme.

"Este es inconstitucional por donde se lo mire, es un atajo para los amigos de Comodoro PRO sean los que decidan las próximas candidaturas en las Argentina", denunció el diputado kirchnerista.

El dirigente sindical de Unión por la Patria Hugo Yasky, habló de "día histórico" e hizo referencia a la "proscripción" de Cristina Fernández de Kirchner. "Es el mandato de las corporaciones, de la embajada yanki. Van a un objetivo muy preciso: capturar definitivamente la política y la democracia", denunció.

"Un presidente misógino, machista, con un discurso que nos avergonzó a los argentinos en Davos", apuntó Hugo Yasky contra el presidente de la nación, Javier Milei. Además, el diputado agregó: "Acá estamos hablando lisa y llanamente de impedir que el movimiento popular en la argentina pueda sacarse la cadena de la opresión que ustedes están llevando adelante", denunció Yasky. Finalmente, el diputado kirchnerista concluyó que "no vamos a ser los serviles rastreros de sus intereses".

Ariel Lijo en escena

La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, habló de "pactos de impunidad bajo el asfalto", en relación a las negociaciones entre el oficialismo y parte de la oposición, incluido el kirchnerismo, para que los pliegos de Ariel Lijo sean aprobados, de modo tal que Lijo ocupe un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

"Una provinciana, gorda, periférica, está denunciando la corrupción en el kirchrnerismo desde hace tiempo", dijo la diputada nacional en relación Elisa Carrió, líder del espacio, tras rememorar los intentos de tratar la ley. "No creemos que los que piensan distinto son argentinos de mal. Si nosotros seguimos dividiéndonos, esta argentina va a ser inviable", aseguró. A su vez, manifestó estar cansada de las grietas: "Lo decimos nosotros que denunciamos a propios y ajenos, muchas veces, a un costo personal insoportable". Oliveto cerró con insistir en las modificaciones para incorporar al proyecto.

Insultos en la Cámara

Luego de las palabras de la diputada Paula Oliveto, inició su alegato Juan Manuel Pedrini, de Unión por la Patria, que en un momento tuvo un tenso cruce con el diputado amarillo Fernando Iglesias: "Sí, Fernando Iglesias, tu partido y el que tenes sentado al lado están involucrados en un intento de asesinato. Caraduras". El tenso cruce continuó y Pedrini insultó a Iglesias: "Pelotudo sos vos, Yo no soy ningún loco".

"No voy a soportar agravios de un personaje menor de la política argentina", respondió Juan Manuel Pedrini ante el pedido de Cecilia Moreau de Justo, quien dirigía la sesión en ese momento, de que cese el cruce.

"Estos señores involucrados en el atentado a una ciudadana argentina, que hicieron presidente a un condenado en segunda instancia por contrabando, no pueden venir a hablar de Ficha Limpia. Son los principales corruptos que recuerde la historia argentina, concluyó Pedrini su alegato.

"Quieren mentirle a la gente de que el voto popular le da impunidad", sentenció después, una vez tomada la palabra, el diputado por La Libertad Avanza correntino, Lisandro Almirón. "No tiene impunidad la señora, tiene que ir a la justicia a rendir cuenta", y retó: "nos vemos en octubre y si no puede ser candidata, la vida es así, chicos". Almirón concluyó: "Seguramente la señora no va a tener ese privilegio".

Por su parte, el diputado de Unión por la Patrio habló de "ridiculez" e "hipocresía", en relación al tratamiento de la ley. Además, en línea con los argumentos del resto del bloque kirchnerista, se refirió a que el objetivo del proyecto es proscribir al peronismo.

A su vez, expresó que "a los argentinos le importa un carajo", lo que se está tratando en el Congreso, "porque no tienen con qué comer". Asimismo, el diputado por la provincia de Buenos Aires dijo que votará "para proteger a la dirigente política mas importante de la argentina", y agregó que "el presidente Milei no sabe un carajo de política".

"El brazo armado de Milei no es el Gordo Dan, es la Corte Suprema", denunció Manrique. Y habló de Cristina Fernández de Kirchner: "Soy cómplice porque fue la persona que más dignificó al pueblo argentino, le guste a quién le guste".

Luego, el diputado del PRO, Hernán Lombardi, tomó la palabra y se refirió a los discursos a favor de la expresidenta como "falacias", y advirtió: "Nuestro espacio político hace 10 años que viene con este proyecto. Los argumentos que ustedes dan se deshacen, todavía no había sido condenada Cristina Fernández".

Nosotros pensamos que la Ficha Limpia es buena para fortalecer la democracia. Para recomponer el vínculo de los ciudadanos con los cuerpos legislativos y los cuerpos ejecutivos", y se preguntó "¿No nos damos cuenta, no queremos ver, que hay un vínculo muy debilitado entre los ciudadanos y su representación?", y aseguró que el proyecto de Ficha Limpia busca recomponer ese vínculo.

Además, apuntó al Senado de la Nación y aseguró que la corrupción debe tener "consecuencias", y advirtió que votar en contra de la ficha limpia es ser "cómplice de los corruptos".

Un circo político

La diputada de Unión por la Patria Paula Penaca se refirió a la sesión como un intento de proscripción al peronismo y como un circo montado por el presidente libertario, Javier Milei.

"Si empezamos a contar muertos ahí no nos alcanzan los dedos de una mano", le respondió Penaca a Lombardi, quien habló previamente. También se refirió a las causas contra Cristina Fernández de Kirchner como causas "inventadas".

Además, manifestó que "Milei tiene miedo de enfrentar a Cristina en las urnas y necesita inclinar la cancha para poder hacerlo".Por otro lado, Penaca habló de la situación económica del país y criticó al gobierno nacional: "Se les escapó un elefante del circo que es la economía, y como no pueden esconder a ese elefante que anda por la ciudad se les ocurrió esto de las sesiones extraordinarias", y agregó: "El proyecto de ficha limpia es un proyecto de proscripción. Pero no van a poder tapar la realidad porque la realidad existe, sentenció la diputada de Unión por la Patria, Paula Penaca.

La diputada porteña concluyó su discurso alegando que dos cosas se van a transparentar con la aprobación de Ficha Limpia: "la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, y la segunda, que es igual de grave, es el pacto mafioso de la casta que integra Macri, los jueces corruptos de Comodoro Py, a quienes les están dando la potestad de cómo se maneja la soberanía en la Argentina, y ahora también Milei, además de Clarín, además de La Nación, Milei y todos los monitos del circo que van a levantar la mano para aprobar este proyecto".

"Cristina no necesita ser candidata. En tal caso, la que necesita la candidatura de Cristina es el pueblo", sostuvo por su lado, el diputado por Buenos Aires de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre. "Los que necesitan ser candidatos son ustedes, porque si no nos son nada. Están desesperados por renovar bancas y son capaces de vender a su madre y compitiendo entre ustedes a ver quien es más obsecuente con Milei y su banda de neurodivergentes", disparó duramente el legislador contra el presidente Milei.

Sepan que con esto no eliminan la capacidad del pueblo de construir un horizonte. Para ustedes la historia no guarda ningún lugar. La enorme mayoría de nuestros nombres van a pasar al olvido, no así el de Cristina", sentenció el diputado Iparraguirre.

"Hay que estar más de diez horas tratando de defender lo indefendible", intervino la diputada de La Libertad Avanza por Salta, Emilia Orozco. Y dirigiéndose al presidente de la banca de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó: "Estamos debatiendo si nos van a gobernar los corruptos, los chorros, los delincuentes o la doblemente condenada, o nos van a gobernar la gente de bien".

"Ustedes, en ese bloque, tienen más de 53 causas. No es solamente para la doble condenada, es también para ustedes", continuó Orozco y finalizó su intervención.

Fernando Iglesias, el diputado del bloque amarillo, tomó la palabra y habló del índice de salarios que se conoció el día de hoy y que muestra una suba de los salarios: "Dirige un tal Lavagna, lo pusieron ustedes". El diputado concluyó brevemente con una provocación a raíz del dato expuesto: "Si van a seguir defendiendo la corrupción en nombre de que la gente se muere de hambre, van a tener la respuesta en octubre. Suerte con eso". El proyecto de Ficha Limpia generó grandes cruces en el recinto.

Luego, tomó la palabra la exdirectora de Anses bajo la gestión de Alberto Fernández, Luana Volnovich. "De repente y en simultáneo, todos los países de la región tenían presidentes corruptos", inició su alegato.

La diputada de Unión por la Patria habló de unicidad de criterio contra los presidentes de Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. "Ficha limpia es parte de este dispositivo. Brasil es un caso particular, fallido. Terminaron poniendo a un presidente golpista y el juez Moro termina siendo el ministro de Justicia del presidente golpista y ahora, como senador, en unos días probablemente sea condenado".

En sintonía con lo expuesto, Volnovich disparó contra María Eugenia Vidal por "los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires", y agregó: "Estos diputados Remax, digo yo, estos que tienen muchas propiedades sin declarar". Volnovich, además, trató a Mauricio Macri de ser el "jefe de la mafia".

Un proyecto de proscripción

Así lo definió la diputada de Unión por la Patria por Buenos Aires, Luciana Potenza. "Estamos discutiendo un instrumento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner y aparte de un disciplinamiento a la dirigencia política, en particular del peronismo, no se va a salvar nadie".

Según la diputada bonaerense, el proyecto refleja el "terror" del gobierno de competir con la expresidenta, "la quieren presa, muerta o proscripta ya que lo que manifiestan es un odio visceral", y agregó: "Este proyecto no solo tiene nombre y apellido, sino que también tiene jurisdicción: está hecho para la provincia de Buenos Aires", sostuvo Potenza.

Además, aseguró que la gestión libertaria cuenta con el porcentaje de votos con el que contaría la expresidenta, un "piso de intención de voto de un 40%".

"El partido judicial no los va a perseguir porque son las mascotas del poder", disparó Potenza, y luego se dirigió a María Eugenia Vidal, a quien acusó de no poder explicar "que tuvieron aportantes truchos, no pueden explicar cómo financiaron su campaña política".

En línea con esto, la diputada por Buenos Aires del bloque de Unión por la Patria, Agustina Propato, se sumó al discurso de la diputada preopinante de su espacio y agregó que "en solamente esta sesión del recinto retrocedimos 70 años de historia", y continuó: "Volvimos al tiempo de las proscripciones. Evidentemente, la libertad no avanza, la libertad atrasa".

Propato aseguró, además, que "Ficha Limpia, Justicia turbia y negocios sucios" debería ser el nombre del proyecto tratado en el recinto. "Nace hoy un engendro jurídico que yo le llamo el derecho electoral de autor". También agregó que el debate que se está abordando incluye una trampa: "confundir a la ciudadanía y omiten que existe en el Código Penal la inhabilitación electoral para los condenados".

El cierre del debate

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, inició su alegato criticando la dinámica del debate y la poca posibilidad de sumar voces para cada uno de los bloques. Además, Martínez cargó sobre la ausencia de los tópicos vinculados a "la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos" en pos de tratar una "agenda de casta".

Por otro lado, Martínez aseguró que UxP tiene un dictamen "superior" al que se votó y disparó "están para diván".

"Son profundamente antiperonistas. Hoy se consuma que el nuevo jefe del antiperonismo en la argentina se llama Javier Milei", y aseguró que el proyecto de Ficha Limpia buscan correr a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

"Esto no es proscripción, manejan el senado desde el 83 y ustedes designaron a todos los jueces. Ficha Limpia es simplemente que la política y los chorros sean asunto separado", manifestó la diputada amarilla Sabrina Ajmechet.

Damián Arabia, PRO, también intervino luego de su compañera de banca y defendió el proyecto como algo "evidente" y solicitado por los argentinos. "Discutimos cosas obvias y esta es una más de esas discusiones", señaló. "Hoy vamos a votar el proyecto de Ficha Limpia y con eso, los que se chorearon la Argentina, no gobiernan más", exclamó Arabia.

Quien cerró el debate en el recinto fue el diputado por La Libertad Avanza en representación del territorio de Mendoza, Álvaro Martínez. "Ustedes aplauden a la jefa de la banda y nosotros aplaudimos a la jefa de una manda de leones", disparó el diputado en relación a la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Se va a hacer historia en lo que estamos haciendo. Se van a acordar de que todos los gobiernos más corruptos de la historia siempre fueron kirchneristas", apuntó Martínez, respondiendo el alegato de un diputado de Unión por la Patria.

El diputado libertario advirtió que el Congreso no tiene que ser un "refugio de delincuentes" y declaró que con "Ficha Limpia se les acaban los curros" y definió al proyecto como una "declaración de principios" de que "la política puede ser un ejercicio ejemplar y digno".

"El momento es ahora y para siempre, la política está cambiando", finalizó el diputado Álvaro Martínez para dar luego la palabra al diputado de su mismo espacio Nicolás Mayoraz, quien leyó las modificaciones del proyecto y aclaró la votación en general y en particular.

Votación

La Cámara Baja del Congreso de la Nación arrojó un resultado de 144 afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones.

El origen de Ficha Limpia

Es la tercera vez que el proyecto de Ficha Limpia entra a la Cámara de Diputados, pero la primera vez que puede ser tratado debido a que en las ocasiones anteriores no obtuvo quórum. Con algunas modificaciones hechas de por medio, es impulsado por el Gobierno a partir del texto inicial elaborado por Silvia Lospennato, de PRO, en 2016.

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet analizó el panorama legislativo y se mostró optimista con la sesión en una entrevista con MDZ. Aseguró que el caso de Cristina es el más paradigmático, pero no apunta a una persona en particular sino a cualquier legislador con antecedentes penales. "No es una Ley contra una persona, es una Ley para todos los argentinos", indicó.

"Cuando hablamos de Ficha limpia, hablamos de eso: chorros y política, asuntos separados. Es algo que se tendría que dar solo, pero lamentablemente no se da, y lo que nosotros vemos hace muchísimo tiempo es que hay gente que se sienta en una banca para tener fueros, justamente porque no tiene la ficha limpia, porque tiene una condena, condena confirmada, etcétera", añadió.

PASO: el proyecto en dudas

Otro proyecto que tensó a Nación y al AMBA fue la suspensión de las PASO, que si bien pasó con tranquilidad la Cámara baja, tendrá serios problemas en la Alta. Este miércoles también se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado a partir de las 15 horas.

Dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria no puede dejar de lado la tensa interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, con Cristina Kirchner de fondo, por supuesto. Están esperando a las definiciones de este miércoles en el Congreso de la Nación para tomar una postura unificada, pero de entrada el mandatario está dejando la resolución en manos de la Legislatura local.

El proyecto consiguió 11 firmas, tres, en disidencia, entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Por su parte, el kirchnerismo no se pronunció y habrá una fuerte puja de cara al recinto para llegar al mínimo obligatorio de 37 votos

Regresando al panorama nacional, el Gobierno de Javier Milei eligió que el tratamiento en Comisiones del Senado sea este miércoles 12, a fin de que se sesione la próxima semana. En rigor, el libertarismo aspira a convertir en ley la suspensión entre el 18 y 19 de febrero.

De esta manera, oficialismo logró avanzar esta tarde con la suspensión de las PASO en el Senado, tras obtener un dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene una nueva titular: la cordobesa Alejandra Vigo, quien quedó al frente de dicho cuerpo en reemplazo del expulsado peronista disidente entrerriano Edgardo Kueider.

La iniciativa ya había sido aprobaba la semana pasada en diputados y obtuvo media sanción. En este caso, 11 de los 19 senadores de la comisión creada firmaron el despacho de mayoría, mientras que tres lo hicieron en disidencia: los radicales Pablo Blanco de Tierra del Fuego, y Maximiliano Abad, senador por Buenos Aires, y la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri, que representa a la Ciudad de Buenos Aires. Este escenario demandará al Gobierno un manejo cauteloso de los acuerdos políticos de cara a la sesión de la semana próxima.

37 serán los senadores que deberán dar quórum para que inicie la sesión la semana que viene. El mismo número que requiere el oficialismo para sancionar el proyecto, que precisa la mayoría absoluta de la Cámara Alta.