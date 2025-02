Pablo Blanco se opuso a la suspensión de las PASO, pero aseguró que el país necesita Ficha Limpia

Para hacer un armado político exitoso, parece necesario reconocer los errores del pasado. El senador Tierra del Fuego Pablo Blanco, quien tiene intenciones de ir por su reelección este año, habló sobre las crisis y desafíos que se presentan en la UCR, así como también en el PRO, de cara a un mapa electoral polarizado entre kirchnerismo y mileísmo. También dio su mirada de los proyectos que está tratando el Congreso en extraordinarias.

Reconoció que "el país necesita la Ficha Limpia", pero se manifestó en contra de suspender las PASO, ya que las considera "una herramienta válida bien utilizada", que "le permite a cualquier ciudadano, a través de un espacio político, poder presentarse a consideración de la comunidad".

Dentro de la grieta del radicalismo Blanco se posiciona junto a Martín Lousteau, lo que reconoció que les juega en contra: "Cuando votamos la derogación del Decreto 70/23, decían 'los radicales Lousteau y Blanco votaron con el kirchnerismo'. En todo caso el kirchnerismo votó lo que nosotros siempre sostuvimos". Por ello, aseguró que hay que construir una tercera alternativa en vistas de la fuerte polarización, con dirigentes que compartan valores y dejen de lado los egos que lograron desarmar a Juntos por el Cambio en 2023.

- Quería primero tener un panorama de lo que usted ve de la UCR a nivel nacional.

- Qué fácil que me la queres hacer. La UCR, a nivel nacional, estamos atravesando desde hace un tiempo una situación bastante complicada. Parece que fuera algo predestinado, siempre que participa del gobierno en algún tipo de alianza, los platos rotos de los fracasos del gobierno los paga la Unión Cívica Radical. Yo me acuerdo en la época de la alianza al gobierno de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, terminó mal el gobierno y toda la responsabilidad recayó sobre la UCR, aunque muchos integrantes de ese gobierno después fueron funcionarios exitosos del siguiente. Y en esta oportunidad, las diferencias que tuvimos Juntos por el Cambio, si bien se obtuvo muy buen resultado, más allá de haber perdido las elecciones presidenciales en 2019, y haberse mantenido como Juntos por el Cambio durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, cuando empezó la decisión de buscar la fórmula para las elecciones presidenciales empezaron los problemas, esencialmente problemas que habían dentro del PRO, una interna muy fuerte en el PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y eso llevó a que la Unión Cívica Radical nos encolumnáramos detrás de alguna de las dos candidaturas. Un año antes de las elecciones nadie ponía en dudas que el Gobierno iba a ser de Juntos por el Cambio. Los únicos que hicieron todo lo posible para que no sea así, fuimos nosotros, donde muchos dirigentes nuestros se discutían a ver qué cargo iban a ocupar en lugar de buscar presentar un proyecto creíble a la gente. ¿Cómo pretendíamos que la gente creyera en nosotros, si entre nosotros mismos no nos poníamos de acuerdo? Y esa interna que hubo entre Bullrich y Larreta tuvo sus implicancias en varias provincias del país. En el caso de Tierra del Fuego, hicimos la peor elección provincial. Juntos por el Cambio se separó, un sector del PRO que fue por su lado, otro sector del PRO que fue con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica por el otro lado. Y esa corriente del PRO que llevaba como candidato provincial al fallecido diputado Héctor Stefani, había también un sector del radicalismo. Juntos por el Cambio se partió en Tierra del Fuego y el resultado fue que perdimos prácticamente todas las representaciones. Nos quedamos con un único concejal en la ciudad de Ushuaia, un único concejal en la ciudad de Río Grande, perdimos la representación en la Cámara Provincial. Si nosotros hubiéramos ido como Juntos por el Cambio, seguramente hubiéramos mantenido la representación provincial. En la provincia lo que más perjudicó fue esta feroz interna. Yo apoyaba a Patricia Bullrich, ganamos, pero el resultado después en la general no nos favoreció. En Tierra del Fuego tenemos las elecciones provinciales separadas de las nacionales; ese primer resultado de las elecciones provinciales donde no nos fue bien se replicó en las presidenciales, esa división que surgió para las provinciales no se pudo terminar de zanjar en las nacionales. Hoy, Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego no sigue funcionando y el sector del PRO que adhiere al Gobierno nacional. No tenemos todavía decidido cómo vamos a encarar las elecciones del corriente año. La Unión Cívica Radical pretende mantener la representación que tenemos en el Senado en la Nación, pero hay que reconocer que la situación no es fácil. El sector de los libertarios que ganaron las elecciones presidenciales, tiene una fuerte apreciación y acompañamiento, según las encuestas de la ciudadanía. Después está el Justicialismo, que está dividido en dos sectores prácticamente, está el intendente de Ushuaia, por un lado, con La Cámpora; y el intendente de Río Grande, que si bien es de La Cámpora más moderada; y el gobierno provincial, que es un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, FORJA, que fue unido a los dos justiciarismos, el de Ushuaia y Río Grande. No creo que haya este tipo de unión, el Justicialismo irá dividido, y no sé si el Gobierno provincial se unirá a uno de esos sectores. Pero Juntos por el Cambio tuvo una resultado importante en las provincias. De las 24 provincias, está gobernando 10; cinco de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y dos que son unidos al PRO, o sea, San Juan y San Luis. Pero dentro del propio radicalismo no hemos podido elaborar una estrategia en conjunto, entre los cinco gobernadores radicales con las autoridades del partido y con los bloques legislativos. El bloque de Diputados está dividido; con Rodrigo de Loredo, dentro de los cuales hay cinco que son prácticamente de La Libertad Avanza; otro que está con Pablo Juliano. En el caso del Senado, de los 13 senadores radicales, más allá de alguna diferencia puntual, nosotros seguimos manteniendo y trabajando en conjunto. Hay una fuerte polarización entre LLA y el kirchnerismo, algunas son reales y otras incentivadas. Parece ser que en este país el resto de los espacios políticos no son mencionados. LLA no corresponde con el trato que tiene con la UCR. Desde el principio el presidente Milei denostó a la Unión Cívica Radical; cualquier dirigente que critique a Raúl Alfonsín, como lo critica el presidente de la Nación, por supuesto que no predispone de la mejor manera a los radicales que realmente sentimos lo que es el partido. Hay otros que, utilizando a la UCR, llegaron a cargos en el Congreso de la Nación y que ahora lo menos que hacen es respetar lo que establece la Unión Cívica Radical. Estos cinco diputados que les dicen "diputados peluca" han ido en contra de lo que establece el partido, como el proyecto de la modificación del índice previsionario, era un proyecto de la Unión Cívica Radical; cuando vino el tratamiento del veto algunos cambiaron su postura. De radicales tienen haber firmado un papelito.

- ¿Usted estaría de acuerdo en que se los expulsara, como hubo una intención de hacer?

- Yo creo que las autoridades de la Unión Cívica Radical en este sentido están actuando. En su momento, por lo último que yo conozco, están suspendidos, pero igual están haciendo uso y abuso del nombre del partido, porque ese no es el pensamiento. Te imaginas que se hace muy difícil poder lograr un discurso unificado cuando muchos de estos cinco diputados, entre otros, o aquellos que adhieran no tan fervientemente, pero que adhieren y acompañan al gobierno nacional, tienen a toda la prensa a favor. Y aquellos que opinamos distinto la verdad que no es lo mismo. Pero no pierdo la esperanza y creo que vamos a lograr un camino de entendimiento, vamos a poder presentar una propuesta válida y creíble en las elecciones nacionales. Muchos nos critican y nos dicen "ustedes votan con el kirchnerismo". Por ejemplo, cuando votamos la derogación del Decreto 70/23, que decían "los radicales Lousteau y Blanco votaron con el kirchnerismo". Y esto no es cierto, en todo caso el kirchnerismo votó lo que nosotros siempre sostuvimos. Que estuvimos en contra de los decretos de necesitad y urgencia, de la reglamentación como estaba vigente. Y el kirchnerismo como ahora es oposición descubrió que estos decretos violan la Constitución. Ahora, cuando ellos eran gobierno hacían uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia.

- Sí, Néstor Kirchner.

- No se prestaban a la discusión en la Comisión, como ahora tampoco lo hacen los libertarios.

El senador Pablo Blanco no descarta ir por su reelección este año.

- ¿No cree que la UCR, para poder hacer un poco de fuerza y abrirse paso entre las oposiciones, debería dialogar más y unificarse? ¿O con el PRO? ¿Con quién le parecería que estaría bueno dialogar?

- Yo creo que la Unión Cívica Radical, la responsabilidad que tiene hacia adelante es tratar de conversar no con partidos en específico, sino con aquellos que compartan un proyecto de país. Me parece que no es solo el hecho de decir, "bueno, para ganar al kirchnerismo juntémonos con el PRO". Coincidimos en un proyecto, entonces trabajemos en ese sentido. La sociedad está necesitando una tercera alternativa. Es responsabilidad del radicalismo trabajar en ese sentido. Uno puede perder elecciones, lo que no debe perder son los principios; la UCR está acostumbrada a perder elecciones, lo que no debemos perder nunca es el horizonte, el norte, de lo que nuestro partido establece.

- Por ejemplo, ¿con qué otros legisladores y dirigentes dialogaría?

- Yo creo que hay sectores afines con los que se puede trabajar del PRO; inclusive del propio Justicialismo, hay sectores que no coinciden con las políticas del kirchnerismo. Del socialismo, con la gente de la Coalición Cívica. Yo creo que hay varios sectores que podemos llegar a coincidir. Lo que pasa que muchas veces hay un pecado capital, que es el ego de los dirigentes, que muchas veces no permite buscar caminos de entendimiento; cuando empezás a coincidir empieza la disputa a ver quién lleva la bandera adelante. Los dirigentes más representativos deberían tomar conciencia que lo importante no es quien lleve la bandera, sino el proyecto. No es fácil, menos en esta en esta época donde la política está no está bien vista.

- Al principio usted dijo que en la interna de Juntos por el Cambio apoyaba a Patricia Bullrich, ¿hoy cómo la ve?

- Yo apoyaba a Patricia Bullrich del PRO. No es la misma Patricia Bullrich de ahora. Yo apoyaba a quien defendía la división de poder, el respeto a las instituciones. Actualmente, y sin que se ofenda Patricia, me parece que no es la misma que nosotros apoyábamos para llegar a la presidente nacional. Con un proyecto completamente distinto, con el respeto de la opinión distinta, de la división de poderes, de la institucionalidad, de las provincias, del federalismo.

- ¿Se puede dialogar con el Gobierno?

- Puedo dialogar con algunos funcionarios del Gobierno, pero nada más que intercambiar opiniones cuando ellos lo necesitan. Después no. Puede que haya cosas buenas que está haciendo el gobierno. Nadie puede dejar de desconocer que en lo económico hay puntos importantes de avance, pero también hay que medir no solamente la foto del momento, sino la película y las consecuencias. Recuerdo en un gobierno anterior donde durante mucho tiempo el uno a uno era festejado por todo el mundo, y después vinieron las consecuencias. Por supuesto que uno respeta el equilibrio fiscal, el déficit cero, pero eso debe ser correspondido con las provincias. No puede ser que el equilibrio fiscal, el superávit fiscal que tiene la Nación, sea a costa de las provincias, con recursos que corresponden a las provincias por Ley y que no reciben; con la paralización total de obras públicas que son imprescindibles para el desarrollo de un país medianamente armónico, porque la Argentina no es la provincia Buenos Aires, Córdoba, CABA, Entre Ríos, Mendoza. La Nación es más amplia. Y existe Jujuy como existe Tierra del Fuego. Hay una cláusula constitucional que establece la búsqueda del desarrollo armónico del país. Para algunos, el país es la zona céntrica y tiene una visión muy porteñocentrista del gobierno.

- Yendo al Congreso, hoy por hoy el debate está en la suspensión de las PASO, ¿Qué es lo que usted opina?

- Para mí las PASO son una herramienta válida bien utilizada. Le permite a cualquier ciudadano, a través de un espacio político, poder presentarse a consideración de la comunidad. Sino, está el mecanismo que se utilizaba antes de las elecciones internas dentro de cada uno de los partidos políticos donde siempre corre con ventaja aquel que tiene algún tipo de afinidad o el apoyo de la estructura partidaria. Un ciudadano común que adhiera a un espacio político no está en condiciones de competir en igualdad de condiciones con aquel que cuenta con el aparato o con el respaldo del aparato partidario. Me parece que las PASO son una herramienta válida en este sentido, cuando digo bien utilizada es que los espacios político participen, porque es un un proyecto de ley que en su momento tuvo el Justicialismo y es el espacio político que menos lo utilizó, porque ellos utilizan el dedo. Hoy en día el gobierno nacional, por supuesto, que no las quiere, las quiere anular porque ellos están en el poder y el poder del dedo es muy importante, pero yo creo que lo más importante para elegir a los candidatos es la participación de la ciudadanía. Muchos dicen, "¿Pero qué tiene que hacer un independiente participando dentro de la discusión del espacio político?" Me parece que la gente se debe integrar. O se debe comprometer con la política si es que quiere cambiar y modificar la actual situación. El Gobierno actual siempre las mide por el costo que tiene, el costo de la política. Y yo siempre digo, por ahí mucha gente ya no sabe o no lo ha vivido en su momento, la dictadura militar significaba mucho menos costo para la política, pero las consecuencias fueron mucho más graves. Uno no puede medir la calidad de la democracia o el funcionamiento de las instituciones por el costo puramente económico. Me parece que hay otra lectura, muchos de los que tuvieron la suerte de vivir toda su vida en democracia no alcanzan a comprender lo que significó para muchos vivir fuera del sistema democrático. Entonces, bueno, mayoritariamente el electorado hoy tiene por ejemplo en mi provincia más de 60% son personas que tienen menos de 50 años, personas que no han vivido lo que era la etapa anterior. Se hace difícil explicarlo, porque el argentino generalmente está en el resultado día a día, en lo que dice el bolsillo y nunca planifica hacia adelante. Yo creo que el funcionamiento de las instituciones, la división de poder es fundamental si queremos traer tener un país avanzado. Este gobierno, que no respeta esas condiciones, puede tener este éxito, pero en el largo plazo me parece que no es el mecanismo adecuado. Sin respeto del que opina distinto, sin respeto de aquel que vive distinto. Fíjese usted lo que sucedió con el discurso en Davos, innecesariamente un presidente que se metió en una discusión que, no digo que ya está superada en Argentina, pero que quiere volver a una discusión que realmente no tiene sentido.

- Muy parecido al discurso de Donald Trump.

- Si ellos son libertarios y defienden a ultranza la libertad, me parece que con esto se están contradiciendo, están en contra de la libertad que puede tomar cada uno para decidir de qué forma vivir y de qué manera actuar.

- ¿Qué cree que va a pasar con Ficha Limpia?

- Ficha Limpia yo espero que sea aprobada. Nosotros al concepto de ficha limpia lo compartimos plenamente, tal es así que tenemos varias iniciativas presentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados respecto a este tema. Yo espero y anhelo que el proyecto que elevó el Ejecutivo, sea un proyecto en serio y no sea una cortina de humo para tratar de presionar a otro sector político con el objeto de obtener otros resultados. Me parece que el país necesita la Ficha Limpia, así como cualquier ciudadano que quiere conseguir un trabajo le piden certificado antecedentes, yo creo que con más razón, si uno pretende representar a la sociedad debe tener la conciencia y el prontuario bien limpio.

- Yendo a Tierra del Fuego, ¿usted va a ir por la reelección en el Senado?

- Vamos a tratar, vamos a ver cómo se dan las circunstancias, si eso es positivo para el espacio político y para la provincia. Sino, buscaremos el candidato que mejor represente los intereses de nuestro espacio político, de nuestro sector en la provincia. Yo, por supuesto, que gana no me faltan, más allá de que tengo una edad como para poder cuidar a mi nieto, pero bueno, ganas de continuar en la política.

- ¿Cómo ve el mapa electoral la provincia? El oficialismo está un poco quebrado a pesar de las alianzas que había hecho en 2023. Pero la UCR también se muestra un poco aislada, ¿puede ser?

- Sí, como te decía antes, en la UCR estamos bastante complicados en este sentido. El oficialismo provincial en las elecciones, ganó las municipalidades y la provincia, está bastante desgregado y La Libertad Avanza que, a pesar de las declaraciones en contra de muchos intereses de la provincia, en la campaña electoral Milei ganó. Y, de acuerdo a las encuestas, tiene bastante acompañamiento de la sociedad, tiene una postura creo que en la que mejor posición está, pero viste que esto es muy dinámico. Las nacionales lo que le tienen que dar a Tierra del Fuego, independientemente de quién sea el candidato, es gente comprometida para defender las necesidades y los intereses de la provincia. No hace falta que elija levanta manos de gobierno nacional, bien podemos guiarnos. Nación no tomó ninguna medida contraria, si ha tomado otras medidas que, por ejemplo, la apertura de las importaciones hace que lo producido por la fábrica de Tierra del Fuego tenga una competencia desleal de lo importado. Entonces, me parece que hay que analizar detenidamente la situación. Más allá de la bronca que puedan tener los ciudadanos con la política anterior a la venida de Milei, la provincia necesita gente que defienda los intereses de la provincia y no levanta manos para quedar bien con el oficialismo nacional.

El senador Blanco analizó la reforma constitucional que se quiere hacer en Tierra del Fuego.

- Sobre la reforma constitucional, ¿está frenada todavía?

- Sí, está frenada en la Justicia, que suspendió la las elecciones. En términos generales, yo comparto la necesidad de la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego. Siendo legislador provincial, en reiteradas oportunidades presenté proyectos propiciando la reforma de la Constitución. No comparto el momento de cómo se hizo, se hizo con una legislatura que se estaba retirando en la última sesión, con un tratamiento sobre tabla sin ningún tipo de discusión. Se obtuvieron los 10 votos necesarios y se avanzó, y me parece que una reforma constitucional no es una ley común, es una ley que necesita de la discusión y del consenso de las mayorías. Y si bien esta ley, cuando se sancionó en la última sesión de esa legislatura, tuvo 10 votos de los de los 15 integrantes, me parece que más allá de los números no tuvo el consenso y la discusión que hacía falta. Así que yo no puedo decir que estoy en contra de la reforma, creo que se debe hacer de otra manera; tampoco comparto la cantidad de artículos que se pretenden reformar, más de 70 artículos, cuando en realidad si uno ve un poquito, se busca en pocas palabras la posibilidad de que, reformando la Constitución, las actuales autoridades provinciales puedan acceder un mandato más y me parece que eso no es el objetivo de una reforma constitucional.

- Ya para cerrar quería consultarle. Usted lo dijo al principio, pero para retomar esto como idea final. ¿Qué es o qué va a hacer o qué fue Juntos por el Cambio? ¿Hay chances de que se retome o directamente se tiene que reformar? Se tiene que redefinir la UCR en su relación con el PRO.

- Yo creo que hay algunas ideas de conformar un nuevo Juntos por el Cambio con algunos sectores. Seamos conscientes de que hay un sector importante del PRO que ya pasó a La Libertad Avanza con las acciones o de hecho. Me parece que hay una posibilidad de reformular una alternativa, que seguramente no se llamará Juntos por el Cambio, con sectores que participaron de Juntos por el Cambio; Coalición Cívica, el peronismo federal, la Unión Cívica Radical, algunos sectores del PRO y seguramente el socialismo. Hay que trabajar en ese sentido. Creo que a la sociedad hay que darle alternativas, no puede ser que la sociedad argentina esté dividida entre la derecha ultranza de los pseudoliberales o el kirchnerismo. Necesita otra opción y el radicalismo tiene esa responsabilidad. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias, comprendamos que la gente necesita alternativa.

NPA: La entrevista fue grabada el martes 4 de febrero.