El mensaje de Roberto Piazza luego de cenar con Javier Milei y desatar la polémica con la comunidad LGTB

El presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos a Roberto Piazza y a su esposo Walter Vázquez. Tras dar a conocer la noticia en sus redes sociales, el diseñador difundió un mensaje hacia la comunidad LGTB: "No tiene nada contra los gays", dijo.

"Gracias por una noche con horas de charlas y una rica cena junto a Amalia en la quinta de Olivos", escribió Roberto Piazza en Instagram con una mención al jefe de Estado. En la selfie se ve a los cuatro, incluyendo a "Yuyito" González, posando para la foto.

En diálogo con Sólo Una Vuelta Más (SUVM), por TN, el diseñador brindó detalles sobre su cena con el libertario, donde quiso despejar sus dudas sobre el discurso en el Foro de Davos contra la comunidad LGTB.

En medio de ese malestar, se comunicó con su "amiga" y pareja del presidente, quien tendió puentes para que el libertario lo invite a cenar.

Según explicó, el video de Javier Milei le había "hecho ruido" y hasta había causado agresiones de la gente en su contra. Sin embargo sus inquietudes se fueron al ver "el video completo de casi 45 minutos de la conferencia" que le mostró el presidente. "Está editado con malicia", afirmó.

En el discurso que se viralizó, el jefe de Estado relacionaba directamente a la homosexualidad con la pedofilia, bansándose en un caso de una pareja de gays que abusaba sexualmente de sus hijos.

Sin embargo, tras una extensa charla con el presidente, Roberto Piazza se pronunció: "Yo le digo a toda la gente gay, sea kirchnerista o sea no kirchnerista o le haya caído mal, que no tengan ningún tipo de miedo ni problema porque no es cierto, no está en contra de nada".

"No tiene nada con los gays: ni conmigo, ni con ninguno. No le importa que un chico quiera transformarse en mujer, ni hacerse operación transgénero, ni ponerse hormonas siempre y cuando sea mayor de edad y no sea con la plata del Estado", cerró el diseñador.