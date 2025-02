La fuertísima opinión de Esteban Trebucq sobre la marcha LGBT+: "Por esto ganó Milei"

La marcha LGBT+ del pasado sábado dividió aguas. Y el periodismo, claro, no estuvo al margen de esas dicotomía. Esteban Trebucq, conductor de La Nación+, criticó la movilización. "Por marchas como esta ganó Milei", expresó el periodista platense en un encendido posteo de X.

En la noche del sábado 1 de febrero, cuando ya había finalizado la masiva marcha en contra de los dichos de Javier Milei en Davos acerca del colectivo LGBT+, Esteban Trebucq publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje en el que afirmó: "La falsa intelectualidad, los supuestos dueños de la verdad y las voces de la corrección volvieron a mostrar su brutalidad, contradicciones y autoritarismo".

"Por más que tengan lobby y palabras pomposas a su alrededor, es casi todo lo que la gran mayoría de la sociedad rechazó en las elecciones. Hacen ruido, pero son pocos. Por marchas como esta (entre otras cosas), ganó Milei. Se autoperciben pueblo, pero por suerte no lo son", agregó.

Esteban Trebucq cuestionó la marcha LGTB+. Fuente: La Nación+.

El periodista de La Nación + regresa este lunes 3 de febrero a la pantalla del canal de la familia Mitre con su programa +Verdad. Para el primer programa del 2025, Trebucq entrevistará, justamente, a Javier Milei.

Esteban Trebucq reclamó por marchas contra la inseguridad

Previo a la movilización, Esteban Trebucq también había expresado su opinión en redes sociales, refiriéndose a la falta de protestas en otros temas sociales. "Se gobernó tanto para las minorías (ruidosas) que se olvidaron de las mayorías (silenciosas). No hay marchas por la inseguridad, por los laburantes o por los niños, cuya inmensa mayoría son pobres. Es cierto, los chicos no tienen lobby. No tienen ningún colectivo que los defienda. Tampoco lo hizo el peronismo. Para ellos, nunca una marcha", publicó en X.

La marcha del 1 de febrero, denominada "Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista", tuvo como objetivo manifestar el rechazo a las declaraciones de Milei y a las políticas de su gobierno en relación a la diversidad y los derechos humanos. La convocatoria reunió a diversas organizaciones y referentes de la comunidad LGBT+ en una movilización que comenzó en el Congreso y culminó en Plaza de Mayo.

Esteban Trebucq reanuda su programa en La Nación+ con una entrevista a Javier Milei. Fuente: captura El Trece.

Las declaraciones de Trebucq generaron diversas reacciones en redes sociales y en el ámbito periodístico. Mientras que figuras como Luis Novaresio defendieron la convocatoria de la marcha, asegurando que "la igualdad ante la ley es el principio de toda libertad", otros periodistas como Jonatan Viale también criticaron la manifestación. "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", expresó Viale en su cuenta de X.