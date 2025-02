Suspensión de las PASO: el oficialismo define voto a voto y evalúa “el plan chárter” para un senador licenciado

Horas cruciales para el Gobierno en el Senado. Se realizaron este martes reuniones contrarreloj con jefes de bloques dialoguistas con el objetivo de lograr mañana firmas que garanticen que el jueves 20 se trate en sesión el proyecto para suspender las elecciones PASO, que cuenta con media sanción de Diputados.

La vicepresidente, Victoria Villarruel, y el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, encabezaron un encuentro con legisladores aliados con la intención de “fortalecer el diálogo con la oposición y lograr el número” para este miércoles, día que se llevará a cabo, a las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya conducción se encuentra acéfala tras la expulsión de Edgardo Kueider, tras su detención en Paraguay.

La Libertad Avanza pretende que el mismo bloque del entrerriano sea quien mantenga la presidencia, con lo cual crecen las posibilidades de que Alejandra Vigo sea la nueva titular (o su par de bancada Juan Carlos Romero), mientras que persisten las dudas acerca de si Unión por La Patria, representado por Sandra Mendoza, conservará la vicepresidencia.

El oficialismo cree que cuenta con los votos para las firmas del dictamen por intermedio del PRO, la UCR y distintos bloques más pequeños que representan a distintas provincias, tales como Unidad Federal, Cambio Federal, Juntos Somos Río Negro, Movimiento Neuquino y Por Santa Cruz.

Sin embargo, prevalecen las dudas acerca de Unión por la Patria de cara a la próxima semana. En el Gobierno no apuestan a que aporten firmas en el dictamen, pero sí creen que habrá una nueva fractura parlamentaria en la sesión, como en Diputados. “Hay 8 senadores que ya sabemos que acompañarán en el recinto”, aseguraron fuentes oficiales que tienen anotados los votos para la sesión de la próxima semana. Recalan que los gobernadores volverán a ejercer la presión necesaria para que se termine convalidando la suspensión de las primarias.

En Casa Rosada contabilizan el apoyo de los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Raúl Jalil. Esperan que se sumen otros casos como senadores de Santa Fe y el ya conocido ejemplo de Sergio Uñac, de San Juan, que manifestó su voto favorable por redes sociales. Por lo pronto, este martes referentes de LLA se reunirán con senadores del PJ.

Sin embargo, la tensión está en la comisión de este miércoles debido a que el radicalismo no muestra las cartas y no ratifica su apoyo al dictamen. Fuentes de la UCR indican que siguen las diferencias con el proyecto aprobado en la Cámara Baja, por lo que no confirman su apoyo. Para evitar una confrontación con el Gobierno, piensan en firmar un dictamen en disidencia, lo que permitiría en evitar que sucumba el expediente. Los radicales mantendrán dos reuniones entre sí para tener una posición “unánime” en la comisión, pese a la diversas de opiniones.

Al término del encuentro, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, dijo a MDZ: “Hemos repasado lo que vamos a hacer parlamentariamente en las próximas semanas, fue muy positivo, por supuesto vamos a mantener la unidad del grupo de dialoguistas y vamos a intentar seguir empujando las prerrogativas y las ideas del gobierno”. Para el jujeño, los votos “deberían estar firmes”.

Fuentes de la oposición, presentes en el encuentro, indicaron que “Villarruel solo se dedicó a comentar una hoja de ruta para decirnos cómo será la sesión” y que “lejos estuvo de ir en busca de los votos”. La vicepresidente asumirá el cargo al frente del Ejecutivo un día antes de la sesión, ante el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, por lo que el debate lo presidirá el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tiene los avales para conseguir en el puesto, pese a las dudas que surgieron.

Estuvieron presentes Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones) por el PRO, Mariana Juri (Mendoza) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) por la UCR, Carlos Espínola (Corrientes) por Provincias Unidas, Mónica Silva (Río Negro), Carlos Arce (Misiones) y Natalia Gadano (Santa Cruz)

El Gobierno evalúa reclutar a un senador licenciado

El senador Zimmerman (medio de la foto) podría volver antes de su licencia

Debido a la dificultad de convencer a toda la oposición no kirchnerista e incluso hasta el propio Francisco Paoltroni, que confirmó su voto negativo, el Gobierno reconoce que busca convencer al senador radical Víctor Zimmerman, actualmente de licencia por ser funcionario en Chaco, para que regrese a su función en el Congreso y vote a favor de suspender las PASO.

“Su voto es clave, estamos haciendo el poroteo y es muy posible que pidamos su vuelta”, marcaron desde las usinas libertarias. “Si hace falta le ponemos un chárter”, bromearon.