A contrarreloj: Jorge Macri acelera los acuerdos para suspender las PASO y adelantar las elecciones

Jorge Macri está decidido a suspender las PASO este año y las negociaciones a contrarreloj llenan de nervios al Gobierno porteño, pero los vientos podrían estar a su favor. Necesita de dos tercios de los miembros de la Legislatura para avanzar con esta iniciativa. Depende en gran parte del PJ, el cual se mantiene expectante de lo que será el debate de este miércoles en Comisión del Senado de la Nación.

A nivel nacional aún no se ve un panorama tan prometedor, pero el Gobierno no descarta una victoria. Si bien la Cámara de Diputados de la Nación cosechó con tranquilidad la cantidad de votos necesarios para elevar el proyecto a la alta, el kirchnerismo en este recinto no promete brindar tanto apoyo.

El jefe de Gobierno porteño convocó a extraordinarias hasta el 28 de febrero, y pese a que el temario tiene otras iniciativas a tratar, la suspensión de las PASO parece ser lo más urgente. El PRO de la Ciudad buscará sesionar la semana que viene a partir del escenario que el Senado nacional dejará este miércoles en Comisiones.

El AMBA se mantiene expectante de lo que ocurra en el Senado de la Nación con las PASO.

¿Cómo es la ecuación? Si el Congreso de la Nación demuestra avances en la suspensión de las primarias, Macri asumirá con mayor optimismo esta carrera y se lanzará a apurar las negociaciones con el peronismo, y también a adelantar las elecciones a mayo o junio, según pudo averiguar Infobae.

Y es que el oficialismo porteño, además, ya cuenta con el apoyo de radicales y del sector de Elisa Carrió. Pero no ocurre lo mismo con Confianza Pública, que pretende anular las PASO y que los comicios en CABA sean en octubre, junto a los nacionales.

Como ya se explicó, la bancada UP -que preside Claudia Neira- aún no tiene definido cómo votará. Es la primera minoría en el recinto con 18 bancas y ya viene conversando con el PRO algunas cuestiones clave.

Una de ellas es, como ya se explicó, que se aleje lo más posible la elección porteña de la nacional para evitar que la campaña esté enfocada en los temas de país. Y, en cambio, que se discutan los temas de la Ciudad, como propuso el gobernador al solicitar la suspensión de las PASO.

Jorge Macri llamó para el 6 de julio en una convocatoria que incluye las PASO, porque lógicamente no están todavía suspendidas. Así, ahora buscan apurar el trámite para evitar cumplir el cronograma aprobado por la Justicia Electoral porteña que marca cierre de alianzas para el 26 de febrero próximo y presentación de listas de precandidatos para el 8 de marzo entre otras fechas de interés. El también desdobló las elecciones locales y se votará solamente a legisladores porteños (se renuevan 30) y en una elección nacional se elegirán senadores y diputados.

PASO: el panorama en Provincia y Nación

Unión por la Patria no puede dejar de lado la tensa interna bonaerense entre Axel Kicillof y La Cámpora, con Cristina Kirchner de fondo, por supuesto. Están esperando a que se definan estos factores para tener una posición unificada, pero de entrada el mandatario está dejando la resolución en manos de la Legislatura local.

Regresando al panorama nacional, el Gobierno de Javier Milei eligió que el tratamiento en Comisiones del Senado sea este miércoles 12, a fin de que se sesione la próxima semana. En rigor, el libertarismo aspira a convertir en ley la suspensión entre el 18 y 19 de febrero.

El plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales está citado para este miércoles a las 15 horas y será abierta por la vicepresidenta de la comisión, Sandra Mendoza, legisladora tucumana cercana al ex gobernador y actual senador Juan Manzur.