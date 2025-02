La interna K demora la suspensión de las PASO porteñas

El proyecto de ley que suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que elevó Jorge Macri a la Legislatura porteña, transita ahora por el período de asegurarse los votos para ser aprobado y llevado a la práctica. La norma requiere de mayoría especial que el PRO no solo no tiene en el recinto sino que en este caso cuenta con votos del peronismo para llegar a los dos tercios que representan 40 de 60 bancas.

En cuanto esa suma esté asegurada, la idea es llevar el proyecto directamente al recinto donde los legisladores podrían constituirse en comisión y dar el debate en lo que será parte de las sesiones extraordinarias a las que convocó Jorge Macri.

Lo cierto es que en Diputados el bloque Unión por la Patria (UP) votó la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales totalmente divido, lo cual no alteró el resultado. En la Legislatura de la Ciudad, la bancada OP, que preside Claudia Neira, aún no tiene definido cómo votará. Es la primera minoría en el recinto con 18 bancas y ya viene conversando con el PRO algunas cuestiones como la fecha de elecciones. Jorge Macri llamó para el 6 de julio en una convocatoria que incluye las PASO, porque lógicamente no están todavía suspendidas. Así, ahora buscan apurar el trámite para evitar cumplir el cronograma aprobado por la Justicia Electoral porteña que marca cierre de alianzas para el 26 de febrero próximo y presentación de listas de precandidatos para el 8 de marzo entre otras fechas de interés. Pero Jorge Macri también desdobló las elecciones locales y se votará solamente a legisladores porteños (se renuevan 30) y en una elección nacional se elegirán senadores y diputados.

Como sea, el PRO cuenta con los votos del peronismo para sancionar la norma que suspenda las elecciones primarias y si se mira el Congreso, el kirchnerismo en sus varias expresiones rechazó el proyecto de Javier Milei.

Dentro del bloque porteño de UP, de los 18 diputados que lo integran, unos 8 responden al kirchnerismo en distintas variantes y podrían replicar el voto de Diputados.

Sin embargo tampoco estaría cerrado que el resto del bloque lo aprobrara. Unas de las cuestiones que se conversan es alejar lo más posible la elección porteña de la nacional para evitar que la campaña esté enfocada en los temas de país y en cambio se discutan los temas de la Ciudad, como propuso Jorge Macri al solicitar la suspensión de las PASO.

"Queda tiempo la semana que viene", indican desde el peronismo.

Una fecha posible para el tratamiento de la ley que suspendería las PASO , es el 20 de febrero y la Legislatura debería autoconvocarse para el proyecto electoral y otros que envió el Jefe porteño como el de adhesión al Rigi y otras iniciativas de materia tributaria.

"Nosotros vamos a insistir con la eliminación", explican desde la bancada La Libertad Avanza que conduce Pilar Ramírez. El bloque presentó un proyecto para "eliminar" las elecciones primarias y rechaza la idea de "suspender". El pase de tres legisladores del PRO que se referencian con Patricia Bullrich -entre ellos Juan Pablo Arenaza- a ese bloque, complica el conteo de votos para sumar dos tercios que se conformarían finalmente con una parte de UP.