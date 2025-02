Javier Milei volvió a cruzar a Axel Kicillof por "gastar en estupideces" en lugar de resolver la inseguridad en PBA

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un nuevo episodio de su duelo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien criticó con crudeza por "tener un baño de sangre en la provincia y echarle la culpa a la Nación". "Es un impresentable, mentiroso, incompetente y además bruto", sentenció.

En la última semana, Milei decidió dirigir todos los cañones del oficialismo contra la gestión del bonaerense en medio de los casos de inseguridad que ocurrieron en la provincia y capturaron la atención de la opinión pública, entre ellos el asesinato del repartidor de 20 años Lucas Aguilar, que había intentado detener un robo.

En ese marco, el jefe de Estado celebró la afiliación a La Libertad Avanza del diputado nacional José Luis Espert, que se alineó con la gestión de Milei desde el inicio, para "sumarse a la batalla por la Provincia de Buenos Aires". "Estoy orgulloso de que se meta en el barro de la provincia a pelearle cara a cara al impresentable, mentiroso e incompetente y además bruto de Kicillof".

El mandatario apuntó el puntapié para apuntar contra la gestión bonaerense, que "tiene un baño de sangre pero le echa la culpa a la Nación" y le cuestionó: "Se gasta 30 mil millones de pesos en sobornar medios de comunicación, porque es lo que pone en pauta oficial. Yo la eliminé, pero él debe necesitar tener periodistas que digan cómo quiere engañar a la gente".

A su vez, Milei señaló "toda la que se gasta en hormonización de niños" y enfatizó: "¿Por qué no la pone en algo prioritario como la seguirdad en lugar de tener los patrulleros destrozados, los chalecos vencidos y pagarle mal a los policías".

El presidente continuó con su batería de críticas contra el gobernador y sostuvo que "por más plata que le ponga a ese inútil la va a desperdiciar, porque seguro la va a gastar en alguna estupidez" y dijo: "Vos le das plata a Kicillof y no lo arregla, porque él cree en la doctrina Zaffaroni, pone al deliincuente en el lugar de la víctima. Nosotros seguimos la línea Giuliani: 'el que las hace las paga'".

Semana de cruces y chicanas

Tras la muerte de Lucas Aguilar, el Gobierno anunció la creación de condecoración "Al Valor del Ciudadano"en reconocimiento a aquellas personas que se hayan distinguido meritoriamente por sus acciones o servicios como ejemplo de conducta ciudadana". El primero en recibirla póstumamente fue el fallecido repartidor.

"Lucas es un Héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino y en particular para los bonaerenses, que ante la desidia, la inoperancia y el garantismo del gobernador (Axel) Kicillof, está sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que está terminando en un baño de sangre para la gente común", fue el mensaje del Gobierno.

Inmediatamente Kicillof salió a acusar al Gobierno de "hacer marketing con el dolor y la tragedia" y le raclamó a su gestión que aporte recursos que antes se le otorgaban al distrito en materia de Seguridad. "Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente, respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas", agregó.

El debate, que continuó de la mano de segundas líneas como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el mencionado José Luis Espert por parte de la Nación, tuvo su episodio de debate económico cuando el referente del kirchnerismo le respondió a Milei a través de una editorial donde le cuestionó su programa económico basado en un dólar "artificialmente barato”, que destruye a la industria y al campo.

Fue entonces que el presidente retomó una respuesta de Espert que calificaba a Kicillof de “pigmeo mental” y le agregó su toque personal. "Al bruto mayúsculo que destruye todo lo que toca. Algo así como el Rey Midas (quien convertía en oro todo lo que tocaba) al revés. Por eso, al enano soviético lo llamaré: Rey SADIM, ya que todo lo que toca lo convierte en excremento”, escribió Milei en sus redes al bonaerense.

“Dadas las dificultades de comprensión que manifiestan ambos, y la mezcla de pereza intelectual y fanatismo ideológico que también exhiben, voy a ser aún más claro: la política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, a la industria y la producción nacional. Está generando más desigualdad social, más violencia y, sobre todo, está rifando el futuro de los argentinos”, contestó Kicillof en un nuevo posteo.

Acuerdo con el PRO

En el marco de ese enfrentamiento con Kicillof, Javier Milei aseguró que "están dadas las condiciones para que los espacios (el PRO y La Libertad Avanza) se vayan juntando". "Muchos intendentes y legisladores se están sumando a La Libertad Avanza", señaló el líder del espacio.

"Hay una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza - medida por la Universidad Di Tella, la bajamos del 57% al 36%. Sacamos casi 10 millones de personas de la pobreza. En ese contexto, donde siguen subiendo los salarios reales y las jubilaciones, no por nada tenemos niveles de popularidad récord y de intencion de voto de entre el 45% y el 50%", analizó Milei.

Por eso, el presidente sostuvo: "Si van todos juntos los que defendemos las ideas de la libertad, estamos para hacer una elección del 55%. Sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo". Sin embargo, advirtió que "hay algunos que prefieren mantener sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo" y remarcó: "Yo no me voy a cansar de dar esa pelea, pero requiere grandeza y pensar en la argentina y no en la caja".

En ese marco, la postulación de Espert para encabezar la lucha de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires podría ser un intento del presidente de ordenar a la oposición en el distrito, donde figuras del PRO como el diputado nacional Diego Santilli también habían pujado por una alianza entre violetas y amarillos.

El respaldo a Espert también despertó reacciones entre la oposición, siendo la más fuerte la del dirigente social Juan Grabois, que manifestó en sus redes: "Qué lindo sería competir contra el candidato narco friendly de La Libertad Afana que acaba de anunciar Milei para la Provincia de Buenos Aires".

El líder del Frente Patria Grande ya ha anticipado su intención de ser candidato a diputado nacional por Unión por la Patria. Si eso se concretara, el habitual cruce en las redes que suelen protagonizar Grabois y 'El Profe', como le dice Milei', se daría en las urnas.