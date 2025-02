Desde el PRO le sacaron peso a la salida de Néstor Grindetti de la Ciudad: "Fue acordada con Jorge Macri"

Las internas del PRO son intensas: hay quienes quieren aliarse con La Libertad Avanza y quienes se niegan a perder la esencia del partido; entre medio, sucede una fuga de legisladores y funcionario a las filas libertarias. Desde el equipo liderado por Mauricio Macri confirmaron la salida de Néstor Grindetti de la Ciudad, pero le quitaron gravedad.

Tras años de trabajo con el expresidente, el antiguo intendente de Lanús abandonará su posición como actual jefe de Gabinete porteño y se irá a Provincia. Su renuncia se oficializará en los próximos días y, según adelantaron a MDZ, va a estar trabajando en el armado del PRO dentro de la jurisdicción bonaerense, por lo que aún no planea abandonar el equipo de Mauricio Macri.

Su lugar será ocupado por su segundo, Gabriel Sánchez Zinny, Vicejefe de Gabinete porteño. En esta nueva etapa tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento diario de la gestión de cada una de las áreas, cuyos cambios se realizan para adaptar "la estructura del Gobierno a las necesidades de la gestión".

Ante este panorama, se destacan las palabras de Javier Milei de este lunes, quien anticipó que las condiciones para una alianza con el macrismo "están dadas" de cara a las elecciones de este año. Además, aprovechó para lanzar un pequeño golpe: "Muchos intendentes y legisladores se están sumando a La Libertad Avanza".

El detrás de la salida de Grindetti

Pese a que las encuestas alimentan el ego del oficialismo, muchas provincias están gobernadas por macristas y radicales; además, el partido amarillo lidera indiscutidamente la Ciudad de Buenos Aires y es el principal aliado del oficialismo en el Congreso. Por ello, este año electoral se perfila con muchas negociaciones y redefiniciones que desencadenarán en una alianza.

Si bien la interna del PRO incomoda a algunos miembros, como manifestaron a este medio, desde el entorno de Grindetti le sacaron peso a esta ida, que se venía rumoreando desde hace al menos un mes. También negaron que su decisión genere malestar en la relación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; por el contrario, insisten en que fue acordada entre ambos.

No obstante, hay un sector que asegura que es un golpe a Mauricio Macri: el histórico dirigente del PRO habría dado el portazo debido al cansancio y la decepción por el rumbo del partido. La oferta de afiliarse a La Libertad Avanza continúa latente e irremediablemente sucederá en algún momento, en base a lo que vaticinan.

Las palabras de Milei en su entrevista con A24 resuenan por los pasillos del equipo amarillo: "Hay una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza, medida por la Universidad Di Tella, la bajamos del 57% al 36%. Sacamos casi 10 millones de personas de la pobreza. En ese contexto, donde siguen subiendo los salarios reales y las jubilaciones, no por nada tenemos niveles de popularidad récord y de intención de voto de entre el 45% y el 50%".

Macri pierde a su histórico aliado del PRO, Néstor Grindetti.

Por eso, el presidente también sostuvo: "Si van todos juntos los que defendemos las ideas de la libertad, estamos para hacer una elección del 55%. Sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo". Sin embargo, advirtió que "hay algunos que prefieren mantener sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo" y remarcó: "Yo no me voy a cansar de dar esa pelea, pero requiere grandeza y pensar en la argentina y no en la caja".