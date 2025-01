El sector del PRO que se resiste a una alianza con La Libertad Avanza

El posible acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año para muchos parece ser la opción más viable, pero para otros es un error. María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, repudió esta decisión y lo manifestó públicamente: "No cuenten conmigo para ese enchastre".

A pesar del tire y afloje violento entre el macrismo y el bando de Javier Milei, esta semana decidieron pausar sus diferencias y abrirse a la posibilidad de negociar una unión, ante los comicios del 2025. "Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones. Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política de cargos. Estoy abierto a sus propuestas", fueron las palabras del presidente.

Macri respondió afirmativamente a esta propuesta: "Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones". Y si bien el resto de los miembros del PRO están dispuestos a acceder, insisten en que los libertarios "debería alinear a su tropa" ya que parece que Milei "es el único de La Libertad Avanza que quiere la alianza”.

Maria Eugenia Talerico se opone a una alianza entre el Pro y la LLA.

Entre los disgustados por el acuerdo está Talerico, quien se desempeño como vicetitular de la UIF durante la gestión de Cambiemos (2015 a 2019). "La arenga de Milei es una trampa. En la Provincia de Buenos Aires se gesta una alternativa que abraza las ideas de la libertad, del respeto, de la Constitución Nacional y la integridad", escribió desde su cuenta de X.

"La transformación profunda y duradera de Argentina no puede venir de la mano de políticos que se reciclen en listas de LLA y bajo la cobarde premisa de la 'tabula rasa', es decir, negociando gobernabilidad por impunidad. No cuenten conmigo para ese enchastre", disparó la ex funcionaria, en respuesta al mensaje del líder del Pro.

Un usuario intentó retrucarle que dicha alianza "es inevitable", ya que se manifiesta como la única forma de "destruir" al kirchnerismo de forma definitiva. "Son legislativas", respondió tajante Talerico.

El diputado nacional Ricardo López Murphy apoyó la postura de la ex funcionaria y lo dejó asentado también en redes sociales, con un contundente mensaje: "María Eugenia Talerico es una figura sobresaliente de la política nacional. Cuenta conmigo para respaldarla en primera fila. No nos van a quebrar @eugetale".

El acuerdo inicial entre Milei y Macri

No hay dudas de que Milei y Macri cerraron el 2024 con más conflictos que acuerdos, pero de cara a este año parecería que quieren dejar eso de lado para ir contra un objetivo en común: derrotar al kirchnerismo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, terrenos que mueve muchos votos y suele ser dominado por el PJ.

Durante una entrevista con Luis Majul en El Observador 107.9, el presidente apeló a un acuerdo entre LLA y el PRO a fin de conseguir más bancas y, de este modo, lograr las reformas que necesitan con mayor rapidez y facilidad. “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones. Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política de cargos. Estoy abierto a sus propuestas", dijo.

Milei llama a Macri para nuevos acuerdos.

"No es una discusión interesante la de cargos. Eso de mentirle al electorado y hacer trampa, no. Los que estamos en la libertad ¿somos estos? Bueno, vamos juntos”, le ofreció el libertario al líder del Pro, quien no sólo le facilitó su llegada al poder, sino la aprobación en el Congreso de leyes clave para su gestión.

“Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, señaló Milei, y añadió: “Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria”.

"Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas", enfatizó Macri a través de un posteo en sus redes.

El exjefe de Estado manifestó que su espacio "está dispuesto a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quién Milei disponga, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita".

Macri se abre a una alianza con Milei.

"Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotage del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones", concluyó.

No obstante, un cercano a la mesa chica del macrismo dijo a MDZ: “El presidente primero debería alinear a su tropa porque parece que es el único de la Libertad Avanza que quiere la alianza”. Se enfatizó en que los elogios del mandatario al apoyo legislativo del PRO contrastan con la mayoría de los referentes libertarios que capitalizan cualquier diferencia con un tono “agresivo y que lejos está de querer incluirnos”.