Milei finalmente habló sobre Lanata y contó cómo el periodista salvó la vida de su perro

"Politizaron la muerte de un ser humano que, como todos, tiene luces y sombras”, fue lo que finalmente dijo Javier Milei, a una semana de la muerte del periodista Jorge Lanata. Habló sobre cuán consumidor era de su programa Periodismo Para Todos y cómo gracias a este le pudo salvar la vida a su perro Conan.

Durante una entrevista con Luis Majul en El Observador, que se difundió este miércoles, el presidente se animó a hablar sobre el conductor que falleció el pasado 30 de diciembre: “Frente a esa situación de inmensa tristeza, yo temía... y después acerté, que cualquier opinión que hiciera fuera llenada de manera miserable y llevara a tener un manoseo de índole político sobre un ser humano que partió, con todo el dolor de los que lo querían”.

“Me parece que lo que han hecho es miserable, politizaron la muerte de un ser humano que, como todos, tiene luces y sombras”, disparó Milei. En este sentido, aseguró que Lanata “convirtió al periodismo en un show” y, en su última etapa, su labor se dedicó a “perseguir al kirchnerismo hasta por debajo de la cama”.

Milei rompió el silencio y habló de Lanata.

El presidente reflexionó sobre la vida y la muerte y aludió a una canción del cantante Nino Bravo: "Cuenta la historia de una persona que va a despedir a una mujer en el tren. Los que iban en el tren estaban aliviados y los que estaban en el andén estaban tristes. La muerte es eso; para los que quedan acá, en el andén, es una situación de gran tristeza”.

Su silencio tras la muerte del conductor tuvo gran repercusión en las redes sociales y los medios de comunicación. Milei no dudó en tildar de “miserables” a los periodistas que le cuestionaron el no haberse pronunciado al respecto: “¿Quién carajo se creen que son para exigirle a alguien opinar? Eso muestra el ombliguismo del periodismo", y luego lanzó: “Días después de Lanata partió Leo Dan y no veo que hayan pedido que todos hablen de eso. El problema son los periodistas, que creen que son el centro del mundo”.

La anécdota de Milei con Lanata

“Nunca se lo manifesté y él nunca supo el gran agradecimiento que le tengo", arrancó diciendo el mandatario en la entrevista, y relató una noche en que casi muere su perro, pero gracias al programa de Lanata logró salvarlo.

"Yo estaba en la casa de mi mamá en Devoto, era domingo. Lanata había hecho una previa por un informe tremendo. Confieso que era televidente intenso de Periodismo Para Todos. Al otro día tenía que trabajar temprano y mi mamá me dijo que me quedara", siguió su narración.

Milei en ese entonces decidió regresar a su hogar, ver el programa e irse a dormir. “No me olvido más, llegué a las 9:50 y me senté en el sillón con Conan al lado. Más tarde, serían las 10:10, escuché una explosión: creí que lo habían censurado", relató.

Milei y sus "hijitos de cuatro patas", como los llama él.

"Salí del departamento a los gritos y empecé a respirar aire raro. Entré nuevamente y vi que Conan se había ido al balcón y me fui con él. Ahí vi que abajo había un despelote de gente, y me llamó una vecina y me dijo que había un incendio”, recordó el presidente.

En ese momento miró a su perro y exclamó: “O nos salvamos juntos o nos morimos juntos”. Milei agarró a su mascota y bajaron por las escaleras de emergencia, para que su can no se lastimara con los vidrios del piso. Varias ventanas habían saltado producto de la explosión.

“Llamé al veterinario y llevé a Conan para que vea cómo estaba. Él me dijo que el perro estaba bien, pero que el problema era yo porque estaba cianótico. Me dio oxígeno el veterinario porque el que estaba en problemas era yo”, agregó.

Para cerrar, Milei señaló: “Yo pude haber tenido muchas diferencias con Lanata, pero en uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando me jugué la vida por mi hijito de cuatro patas, yo estaba en casa para ver su programa”. Por lo tanto, si no hubiese regresado a su casa para ver el programa, no habría podido rescatar a Conan del incendio, su "hijito de cuatro patas".