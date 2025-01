Javier Milei volvió a cuestionar a Victoria Villarruel: "Ha cometido errores no forzados"

El presidente Javier Milei arrancó el año reflexionando sobre sus logros económicos, el manejo de su Gabinete, pero también de sus latentes conflictos con Victoria Villarruel, que dieron inicio junto a la gestión libertaria. En una entrevista con Luis Majul en El Observador 107.9, y con una motosierra descansando en su despacho, aseguró que la vicepresidenta "está desconectada de la realidad" y no va con la agenda política del Gobierno.

El periodista enumeró algunos temas que quería tocar a lo largo del encuentro, pero inició hablando de la titular del Senado y no pudo pasar por alto una duda clave: ¿Está adentro o afuera de la gestión? "Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados, ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó, no está en línea con lo que los argentinos quieren", respondió el mandatario.

"La ultima definición sobre la remuneración fue muy desafortunada, porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores a eso", atajó Milei, luego de que Villarruel se quejara por ganar "dos chirolas". Javier explicó que el ingreso medio de los ciudadanos es de $450.000, por lo que opinó que su vice "está desconectada de la realidad".

Milei respondió a los dichos de Villarruel.

"Acá lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que el trabajo salga, eso es lo que requiere el país. Nuestras políticas tienen un consenso, son populares, como la de la motosierra que tiene un consenso cerca del 80%, fue nuestra agenda de campaña", añadió.

También insistió en que en este primer año de gestión ha hecho el ajuste más grande de la humanidad. Aprovechó para elogiar a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien frenó los 8.000 piquetes que habían por año antes (y hoy no hay ninguno, según dijo). Y a la superministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por sacar a los intermediarios corruptos de los beneficios sociales.

"Todo lo que prometimos, lo cumplimos", dijo el presidente, y agregó: "Nos alineamos con Estados Unidos e Israel. Federido Sturzenegger mete dos o tres reformas por día, es maravilloso lo que hace, recibe preguntas de todo el mundo, Elon Musk quiere hacer algo parecido, pero estos cambios llevan tiempo".

Milei habló de la "estafa" del kirchnerismo

"Argentina, coyunturalmente, el año que viene podría estar expandiéndose a un ritmo a similar al 5%, que es el consenso de mercado. No adhiero epistemológicamente a esas proyecciones, pero es lo que dicen. Todo esto en un contexto donde se desacelera la inflación, cae la pobreza. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas en un año", apuntó Milei.

Luego, explicó que las gestiones kirchneristas han jugado un ciclo de stocks que les jugó en contra. Además, habló de la emisión monetaria que llevaron adelante dichos gobiernos: "El año previo a que nosotros asumiéramos, el Gobierno había emitido 13 puntos del PBI; es una estafa, es una falsificación de dinero".

Milei busca acabar con el kirchnerismo.

"Esa estafa, que después se manifiesta como el impuesto inflacionario, genera pobreza, golpea a todos, pero con muchísima más fuerza al que no se puede defender de la inflación, que es el que no ahorra, los sectores más vulnerable. Al haber eliminado el déficit fiscal por el equivalente a 15 puntos del PBI, esos 15 puntos se los devolvimos al sector privado", sumó.

Majul le dijo que su política funcionó como si hubiesen bajado impuestos. "Literalmente", respondió el jefe del Ejecutivo. Explicó que se corrió al Estado por el equivalente a 15 puntos del PBI, y en el medio se ganaron 25 mil millones de pesos de reservas.

También habló de las políticas de convertibilidad, norma monetaria establecida durante la presidencia de Carlos Menem y explicó por qué falló: "No tenía equilibrio fiscal, el endeudamiento estaba volando y sin embargo nosotros teníamos el endeudamiento estaba en 90 y pico porciento del PBI y cayó al 40 y pico".

Qué pasará con el cepo

El mandatario también aprovechó para hablar de la salida del cepo cambiario para este 2025. “Lo vamos a hacer, tenemos muchas esperanzas de hacerlo este año", no obstante, aclaró qué necesita para ello: "Asegurar que haya desaparecido la inflación, porque cuando emite queda un sobrante monetario que hay que limpiar. Esa inflación, si tomás el 2,4%, tiene en servicios 4,4%, afectado por tarifas".

"Estamos recomponiendo precios relativos mientras que los estabilizamos. Venimos en deflación en dólares. Tenemos el problema de stocks del Banco Central en torno a US$11 mil millones. Si conseguimos del Fondo Monetario Internacional (FMI) fondos de inversión importantes, se puede salir del cepo”, añadió.

Desde que anunciaron la emisión cero, se compraron US$5 mil millones, se esterilizó por el superávit e hicieron los pagos sin recurrir "casi a nada". "No solo eso, tenemos US$5 mil millones que hay que devolver al mercado, eso para que vean que estamos muy holgados. Si nosotros conseguimos estos fondos podemos hacer frente a lo que venga. Todo depende de las condicionalidades en cada caso. De acá a un año me van a decir que es verdad, que el cepo es historia del pasado”, indicó.

Milei tiene intenciones de aliarse con el Pro

En medio de las tensiones que se tejen con el expresidente Mauricio Macri, Milei se animó a hablar de un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) con el Pro de cara a las elecciones legislativas de este año. Si bien sabe que tiene poder, el oficialismo quiere ganar más bancas y aprobar reformas más fácilmente.

“Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones. Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política de cargos. Estoy abierto a sus propuestas. No es una discusión interesante la de cargos. Eso de mentirle al electorado y hacer trampa, no. Los que estamos en la libertad ¿somos estos? Bueno, vamos juntos”, ofreció.