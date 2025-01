"Me pagan dos chirolas": la polémica queja de Villarruel por su sueldo

Insólita. Así podría calificarse la respuesta que la vicepresidenta, Villarruel, le dio a un usuario a los usuarios de Instagram que la consultaron por el escándalo de las dietas en el Senado de la Nación. Fiel a su estilo, la compañera de fórmula de Milei no se guardó nada y se quejó por el sueldo que le toca recibir.

Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, expresó su descontento por la dieta que percibe en su cargo y apuntó también contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En una serie de respuestas a los cuestionamientos de usuarios en Instagram, Villarruel reveló detalles sobre las condiciones salariales de los senadores y de su propia función. En un posteo reciente, donde anunció que había firmado un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, la vicepresidenta aprovechó para expresar sus quejas: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función", señaló. Cabe recordar que, en marzo del año pasado, el presidente Milei firmó un decreto en el que estableció que su sueldo y el de la vicepresidenta permanecerían congelados.

Villarruel fue más allá en sus comentarios, asegurando que, de depender de ella, no solo congelaría las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, sino que extendería la medida durante todo el año 2025: "Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", afirmó, visibilizando su malestar por las desigualdades salariales dentro del gobierno.

La vicepresidenta también aprovechó la ocasión para hacer referencia al aumento de precios, especialmente en un contexto en el que el gobierno de Milei se enorgullece de haber logrado reducir la inflación y estabilizar la macroeconomía. "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", expresó, apuntando contra la creciente presión económica sobre los trabajadores. Y agregó: "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".

La fuerte postura de Villarruel y sus críticas hacia la gestión de Milei y la disparidad de ingresos entre los funcionarios más altos del Estado reflejan el malestar en la política argentina, donde las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan siendo una constante en la agenda pública.

Este reclamo llega en un momento clave, donde el oficialismo y la oposición siguen discutiendo sobre la distribución de recursos y los ajustes económicos, en medio de una inflación que sigue impactando de lleno en los hogares argentinos.