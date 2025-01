El avance en la privatización de IMPSA derivó en un picante cruce entre Anabel Fernández Sagasti y Hebe Casado

En las últimas horas se dio a conocer que el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza resolvieron preadjudicar las acciones estatales de la empresa IMPSA al consorcio IAF, liderado por Arc Energy. La decisión fue tomada tras la recomendación de la Comisión Evaluadora, integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y el gobierno mendocino.

Tras la noticia, se generó un picante cruce entre la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, y la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Todo comenzó cuando el gobernador Alfredo Cornejo dijo en sus redes sociales que "con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances".

Esto provocó que Fernández Sagasti, a través de la misma vía, respondiera en tono desafiante. "Esta película ya la vimos Nos lo quieren vender como una buena noticia, pero regalar IMPSA (Si, regalar, porque la provincia no recibe un peso por las acciones) a una empresa privada trasnacional es una pésima noticia para Mendoza", sostuvo.

Y agregó: "No solo es demagogia pura de un gobierno que hace pocos meses apoyó la estatización, o un peligro inminente para los mendocinos y mendocinas altamente calificados que allí trabajan, sino también un verdadero acto de perjuicio a Mendoza por la entrega de nuestro know how, de nuestros cerebros y nuestra innovación tecnológica. Impsa supo ser la empresa 'modelo' de Mendoza, nuestro orgullo ante el mundo, la demostración tangible de que el esfuerzo de nuestra gente sumado a la sinergia entre el Estado y el sector privado generaban un círculo virtuoso. Cornejo ya tiene su primera privatización para llevarle de rodillas a Milei, para seguir arrastrándose gratis (o vaya uno a saber a cambio de qué) mientras a Mendoza se la perjudica y le va muy mal".

Esta película ya la vimos uD83DuDC4EuD83CuDFFC



Nos lo quieren vender como una buena noticia, pero regalar IMPSA (Si, regalar, porque la provincia no recibe un peso por las acciones) a una empresa privada trasnacional es una pésima noticia para Mendoza.



No solo es demagogia pura de un gobierno… https://t.co/gkz6Epl7DL — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) January 8, 2025

Posteriormente, fue Hebe Casado quien intercedió. La vicemandataria le contestó a Fernández Sagasti: "Anabelita, esa empresa debe 570 millones de dólares gracias a los acuerdos de TU gobierno con la dictadura chavista. Ustedes hicieron que una empresa emblema terminara prácticamente fundida como tantas otras".

El posteo de Hebe Casado.

Los avances en la privatización de IMPSA

El consorcio presentó una oferta de 27 millones de dólares como aporte de capital, con un cronograma de integración ajustado a las necesidades de la compañía. Además, IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para negociar el refinanciamiento de la deuda de 576 millones de dólares que IMPSA mantiene con sus acreedores.

La oferta, la única recibida, fue considerada adecuada por la Comisión tras una evaluación que incluyó la idoneidad y capacidad financiera del consorcio, así como la vigencia del seguro de caución. Según el informe, la propuesta cumple con los requisitos necesarios para garantizar la continuidad operativa de la empresa.

En caso de que el consorcio logre la conformidad de los acreedores para renegociar la deuda, se procederá a redactar el contrato de compraventa de acciones, que marcará la transferencia oficial de los activos.

El capital accionario de IMPSA está compuesto por tres tipos de acciones: un 63,7% pertenece al FONDEP, un 21,2% a la provincia de Mendoza, un 9,8% a acreedores a través de fideicomisos de garantía, y el 5,3% restante está en manos de la familia Pescarmona.

Sobre IMPSA

Fundada en 1907, se especializa en la fabricación de turbinas, grúas y reactores. Su actividad abastece sectores clave como la metalurgia, la generación de energía y la tecnología, posicionándola como una empresa estratégica en el desarrollo industrial del país.

La venta de las acciones busca garantizar la viabilidad de la empresa, asegurando el mantenimiento de su operatividad y potenciando su proyección en el mercado global.