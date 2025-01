Tras el desafío a Javier Milei, un funcionario volvió de sus vacaciones en el Caribe

Pese al pedido de Javier Milei, otro funcionario del Gobierno optó por vacacionar en una de las ciudades más importantes del Caribe. Se trata del jefe de la Anses, Mariano de los Heros, quien viajó a la conocida localidad balnearia de Cancún, en México. Es uno de los destinos más anhelados del país norteamericano.

La filtración de la noticia produjo controversia durante la semana, tras el planteo del Presidente de que todos los miembros del Gabinete realicen "vacaciones austeras". Fue tal la exigencia de la Casa Rosada que hasta se instó a que no se elijan una serie de lugares turísticos para evitar polémicas.

De los Heros viajó con su familia a finales del 2024 y arribó este lunes al país, donde retomó formalmente sus funciones. Sin embargo, fuentes oficiales enfatizan a MDZ en que "siguió trabajando a pesar de estar descansando". "No hizo Beach Office como dicen, Mariano es uno de los funcionarios más correctos que hay", salieron a aclarar desde un despacho cercano al Presidente.

De acuerdo a la versión oficial, el jefe del organismo "no volvió antes de tiempo" tras conocerse sus vacaciones en la costa mexicana, sino que "estaba programado que regrese este lunes".

A horas de conocerse este viaje, Javier Milei se reunió este martes, en Casa Rosada, con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien puso en funciones a De los Heros, tras el paso de Osvaldo Giordano al frente de la Anses.

En el Gobierno recalcan que "es esencial dar un mensaje de austeridad" en un contexto de complicaciones sociales y económicas para un sector mayoritario de la población. Es por ese motivo que Javier Milei decidió no tomarse días de descanso y utilizó varias reuniones de Gabinete para expandir su mensaje a su mesa chica. El mandatario solo dio algunas excepciones a la regla. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará en algún momento del verano a Disney por un compromiso familiar ya previsto con antelación. Otro caso es el del vocero Manuel Adorni, quien está de vacaciones en una ciudad del extranjero que no fue precisada oficialmente.

La exigencia oficial produjo cierto malestar de algunos funcionarios, quienes cuentan con propiedad en el exterior, tal como en Miami o Punta del Este, ciudades "vedadas" por los hermanos Milei.

“El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, había enfatizado Adorni días atrás.

El caso de la funcionaria echada

El pedido de Javier Milei derivó en que el 30 de diciembre el gobierno eche a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez. La funcionaria se había ido de vacaciones a Londres días antes de la autorización que había recibido del organismo.

Tras su desplazamiento, Martínez hizo una publicación para dar su versión. "Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado", escribió en Instagram, donde agregó: "Informé oportunamente que viajaría al exterior". "Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones", enfatizó.