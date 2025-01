Cero austeridad: el titular de ANSES se fue a trabajar desde una lujosa playa

A pesar del pedido del presidente Javier Milei a sus funcionarios de dar un gesto de austeridad a la hora de elegir el destino de sus vacaciones, varios nombres del gobierno libertaron hicieron caso omiso a las palabras del presidente y sacaron pasaje a destinos paradisíacos.

A los nombres de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes descansarán en el exterior, ahora se sumó el titular de la ANSES, Mariano De Los Heros, funcionario que se encuentra en Cancún desde el 19 de diciembre y volvería al país recién el 20 de enero.

Según informa La Política Online, el funcionario se encuentra en México junto a su esposa, que además es jefa de Departamento en Nación AFJP. Lo llamativo es que desde el país del tequila, el titular de ANSES firmó varias resoluciones, por lo que podría decirse que eligió hacer home office.

La llamativa defensa que esgrimieron desde la Libertad Avanza es que el funcionario está habilitado para firmar resoluciones desde la blanca arena, ya que Anses está descentralizado. Incluso, la ministra de Capital Humano, subió hoy una foto de la reunión de gabinete que encabezó hoy, donde claramente el funcionario nacional estaba ausente.

Cuando salió a la luz la decisión de Bullrich y Adorni de vacacionar en el exterior, fue el propio vocero presidencial el encargado de defender la elección. “El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó el vocero en ese momento.