Sin margen: Kicillof suspendió una reunión clave para destrabar el presupuesto y la Ley Fiscal

Cuando estaba todo previsto en la Legislatura bonaerense para dar el puntapié inicial al “operativo dialogo” con los jefes de las bancadas opositoras que permita destrabar el presupuesto 2025, el endeudamiento pedido por Kicillof y la Ley Impositiva Fiscal; hubo un llamado telefónico, a última hora del lunes, de gobernación al presidente de la Cámara Baja bonaerense Alexis Guerrera para que suspenda el encuentro de este martes. Lo que generó rechazo de las bancadas de la UCR Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica que, pese a la suspensión del encuentro, afirmaron que asistirán a la Legislatura provincial

Según dejaron trascender desde el gobierno de Kicillof, la suspensión del encuentro, sin reprogramación de fecha, obedece a que necesitan “más tiempo para procesar y poder dar respuestas certeras” a las modificaciones propuestas por los legisladores del ex Juntos por el Cambio al Presupuesto y a la Impositiva Fiscal.

En tanto desde la oposición afirmaron a MDZ, que Kicillof decidió patear la reunión por la interna del oficialismo, y por la negativa de los referentes legislativos del ex Juntos por el Cambio a discutir solo el endeudamiento, como pretendían desde gobernación. “Cuando nos convocaron dejamos en claro que queríamos discutir el todo y no solo lo que le interesaba a Kicillof”, afirmó una fuente consultada del ex Juntos por el Cambio

Que redoblando la apuesta agregó: “ El verdadero motivo es la consecuencia de la interna entre el kicilofismo y el cristinismo. La interna de ellos es la que no les permite cerrar este tema y después nos culpan a nosotros acusándonos de golpistas y a Milei, sin hacerse cargo de que Kicillof no se le anima a La Cámpora”

En diálogo con MDZ Matías Ranzini, presidente del bloque de diputados bonaerenses del PRO, dijo que “el ejecutivo es el que tiene el apuro por aprobar estas leyes. Nosotros tenemos predisposición al diálogo y lo demostramos armando nuestras agendas para estar hoy en La Plata”

En la misma sintonía se expresó a este diario la titular del bloque legislativo de la Cámara Baja de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, afirmando que “habíamos quedado en avanzar con las conversaciones en enero. Te diría que lo que hicieron es un muy mal mensaje, ellos han decidido levantar la reunión y cortar el dialogo de manera unilateral”

Y en cuanto a la prórroga del presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, la diputada del partido de “Lilita” Carrió, manifestó: “Kicillof querrá tomar decisiones discrecionales prorrogando el presupuesto; y a nuestro criterio la prórroga de la Fiscal Impositiva es de dudosa legalidad, porque los impuestos son por año calendario y deben ser aprobados por la Legislatura bonaerense”

Ante la suspensión del encuentro desde el bloque de senadores UCR Cambio Federal sostuvieron que están dispuestos a dialogar, aunque aclararon que “vamos a poner una serie de condiciones a los proyectos del Ejecutivo ”, por lo que, entre otros puntos, desde la oposición se mantendrán firmas con el tema del endeudamiento, con la propuesta de aumentar el porcentaje coparticipable a los municipios, con la creación de un Fondo de Seguridad de $200.000 millones para los intendentes y con bajar a 7 años la antigüedad del parque automotor de ARBA, para pasar a tributar en las arcas municipales.

Vale agregara que tras la prórroga del Presupuesto y la Ley Fiscal, el ministro de Gobierno Carlos Bianco aseguró que en caso de que se apruebe en la Legislatura bonaerense el Presupuesto 2025, antes del mes de marzo, la prórroga dejaría de tener vigencia y pasaría a ejecutarse lo presupuestado para este año. Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Por lo que Kicillof necesita imperiosamente que la Legislatura bonaerense de luz verde a la Ley de Leyes y a la Fiscal Impositiva para poder encarar el año electoral “holgadamente”. Como dijo a MDZ un referente opositor ante la falta de dialogo del oficialismo bonaerense, “Axel arranco el año con el pie izquierdo, no resuelve sus problemas internos y carga contra nosotros. Si sigue con estos desplantes va a tener un año legislativo muy cuesta arriba”.