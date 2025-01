La oposición cruzó a Kicillof por prorrogar la Ley impositiva 2024, afirman que es inconstitucional

Tras la frustrada sesión del 27 de diciembre que dejo a Axel Kicillof con las manos vacías y lo llevo a prorrogar por decreto el Presupuesto bonaerense y la Ley Fiscal Impositiva del 2024; la oposición salió a cuestionar duramente al gobernador. Afirman que los temas impositivos son potestad de la Legislatura bonaerense; sostienen que la medida tomada por el gobernador de prórrogar la Ley Impositiva es incostitucional y podría derivar en una catarata de juicios contra la provincia.

El primero en manifestarse en contra de la decisión del gobernador fue el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR Cambio Federal, que en su cuenta de “X” cargo duramente contra la medida de Kicillof, publicada en el Boletín Oficial , “El art 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley Impositiva Fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts. 45 y 103 inc. 1 CPBA)”

“legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias. ‘No hay impuestos sin ley’ es una máxima que viene desde la revolución francesa. No puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso. No puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley impositiva Fiscal”, añadió en su posteo el legislador boina blanca.

Al ser consultado por MDZ, Diego Garciarena sostuvo “ Yo creo que la materia fiscal es una atribución de la Legislatura bonaerense. No puedo haber impuestos por decretos, es como lo digo en mi tuit es una máxima del derecho francés que no puede haber impuestos sin Ley, por lo que no puede haber impuestos por decreto como pretende Kicillof al prorrogar la Ley Impositiva Fiscal”

Por su parte desde el bloque de senadores de la Libertad Avanza, el titular de la tropa violeta Carlos Curestis, dijo a este diario “Para ellos todo lo que hacen es legal, por más que las leyes digan otra cosa. Primero que no tendría que haber ninguna prorroga de nada, esto paso por una interna del oficialismo que dejo a la provincia sin presupuesto. Es una típica pelea de la casta, que toman de rehén a toda la provincia de Buenos Aires”

Y en cuanto a si van a participar de la reunión del martes, Curestis manifesto “Hasta el momento no fuimos convocados a ningún encuentro. Nuestra postura es firme nos oponemos a un presupuesto y al endeudamiento de Kicillof que compromete el futuro de los bonaerenses”

A todo esto, fuentes consultadas del bloque Unión Renovación y Fe, más conocidos como los “libertarios dialoguistas”, afirmaron a MDZ que no saben sobre qué Presupuesto y Ley Impositiva se va a hablar este martes. “Nos citaron a la reunión , pero no sabemos sobre que vamos a hablar. No está claro si sobre la mesa van a poner el presupuesto y la impositiva fiscal original o van a venir con un texto reformado. Vamos a ver que traen y sobre eso definiremos si acompañamos o no”

En tanto un senador opositor dijo a este diario, bajo reserva de nombre para “no empiojar” la reunión del martes; “Kicillof se está equivocando al prorrogar la Ley Impositiva del año pasado. Es la primera vez que se prorroga, estamos hablando de una Ley que venció el 31 de diciembre y la Constitución provincial en este tema es muy clara deja establecido que todos los temas impositivos deben pasar por la Legislatura bonaerense”

“Lo lógico seria que en febrero convoquen a extraordinarias para que votemos una Ley Impositiva Fiscal sin facultades extraordinarias a ARBA, sin aumentos alocados y discrecionales de impuestos. Con esta medida de Kicillof ante cualquier amparo que presente un contribuyente la provincia lo pierde. Imagínate que con esta prórroga volvemos a tener un impuestazo; ARBA vuelve a tener la autorización para cometer todo tipo de discrecionalidades. Por lo que van a volver a cobrar la cuota adicional y subir todos los coeficientes impositivos. Esto constituye un abuso a los contribuyentes”, finalizo el legislador

Desde el gobierno bonaerense descartaron que la medida tomada por Kicillof sea inconstitucional y minimizaron las amenazas de la oposición sobre la avalancha de juicios a la provincia. “ Los contribuyentes se tienen que quedar tranquilos ARBA va a mandar las boletas sin sorpresas. La cuota uno del inmobiliario, tanto urbano como rural, y automotor 2025 va a ser liquidada a los mismos valores que el 2024; con el agregado a favor del contribuyente que va a poder pagar el impuesto anual con un descuento del 15%”

En cuanto a que si es la primera vez que se prorroga la Ley Impositiva Fiscal en la provincia de Buenos Aires, la fuente consultada por MDZ respondió: “ Hay un antecedente en el año 2.002 cuando detono el país, que se prorrogo la Ley Impositiva Fiscal del 2.001”, y chicaneando a la oposición dijo “algunos legisladores antes de hablar tienen que aprender a buscar en Google. Se ve que no saben que en esa época ARBA no existía, por eso no encontraron en Google las prórrogas de la Ley Impositiva del 2.002 que dio la Dirección de Rentas y de Catastro, que en esa época estaban separadas”

Y sobre la posibilidad de que haya una avalancha de juicios contra el estado bonaerense afirmo, “Escapa a nosotros lo que va a hacer cada contribuyente. Nosotros entendemos que la medida que tomamos es viable, ya se hizo en el 2.002” finalizo la fuente consultada de la casa de gobierno bonaerense. Los diputados bonaerenses Diego Garciarena y Matias Ranzini,presidentes de los bloques UCR Cambio Federal y del PRO

Cabe destacar que la Legislatura bonaerense autorizo en el año 2.002, al ejecutivo a prorrogar la Ley Impositiva Fiscal mediante la Ley 12.837, mientras que Kicillof la prorrogo por decreto.

El encuentro de este martes con los referentes de los bloques opositores se llevara a cabo desde las 15 en el despacho del presidente de la Cámara Baja bonaerense, el massista Alexis Guerrera secundado por la vicegobernadora Verónica Magario, los titulares de los bloques legislativos oficialistas, Teresa García (senado) y Facundo Tignanelli (diputados) y los ministros Pablo López (Economía) y Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y la Secretaria General de la Gobernación Agustina Vila.