"Sobame la quena": la desagradable respuesta de Lilia Lemoine a la auditora del Senado

En medio de la interna que se desató en La Libertad Avanza por el intento de aumento a las dietas de los senadores y las “dos chirolas” que cobra Victoria Villarruel, la diputada nacional oficialista, Lilia Lemoine, volvió a generar revuelo en las redes. En su cruce personal contra la vicepresidenta, la acusó de insultar a los argentinos y se la agarró contra la directora de Auditoría y Control de Gestión del Senado, Iris Speroni.

Tras recibir críticas de la órbita libertaria y de la sociedad, la titular de la Cámara Alta firmó la marcha atrás al aumento de los senadores, pero tiró dardos hacia adentro al reprochar que los diputados, ministros y asesores, entre otros, cobran más que ella. "En breve me pagan dos chirolas y soy vice" disparó, pese a que su sueldo es de $3.764.820 en enero.

Las declaraciones de Victoria Villarruel fueron un motivo más para que Lilia Lemoine, después de tratarla como una "sanguijuela que chupa la popularidad del otro" en un medio televisivo, le saltara a la yugular en su cuenta de X, pero no ligó ella sola.

"Su afirmación de 'ganar 2 chirolas' insulta al 90% de los argentinos", empezó la diputada, y disparó: "Usted cobra como un diputado, que es un EXCELENTE SUELDO para un trabajador estatal. Nos votaron para ser mejores, no más de lo mismo", dijo y aclaró: "No la arrobo pq hace meses me tiene bloqueada".

Sin embargo, la vicepresidenta no se dio por aludida y el foco de la discusión se corrió cuando la economista Iris Speroni, le contestó la publicación y le pidió a la diputada que mostrase el sueldo. Del otro lado, la respuesta salió afilada.

"El Lunes me meto y busco mi recibo... idiota. 257 diputados hay que cobran lo mismo, no soy la loca del patito para mentir en algo de modo tan estúpido", contestó la legisladora, quien de yapa le tiró un dardo la diputada mendocina Lourdes Arrieta, quien el año pasado dejó el bloque de La Libertad Avanza.

Con templanza, la economista le respondió que el insulto "está demás" y le aclaró: "Los diputados no cobran lo mismo. Cada uno tiene una liquidación diferente. Antigüedad, plus por estudios, desarraigo, posición frente a IIGG 4ta. categoría son factores que inciden", enumeró.

Sin tapujos, Lilia Lemoine contestó con tres palabras: "Sobame la quena". Por su parte, Speroni insistió con la cordialidad, pero con menos paciencia: "Su inhabilidad moral le impide sostener un diálogo en disidencia en forma civilizada", lanzó.

Dicho esto, agregó: "Cualquiera sea el monto que usted perciba por sus funciones no se corresponde con la conducta de un Diputado de la Nación".

Lejos de retractarse, Lemoine le puso un curioso broche a la discusión tuitera: "Sacudite la entrepierna, a ver si se te sale la arena!", remató.