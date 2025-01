"Es una sanguijuela": la fuerte respuesta de Lilia Lemoine sobre su opinión de Victoria Villarruel

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, sumó un nuevo capítulo de la mano de una de las principales voceras de ese conflicto, la diputada nacional oficialista Lilia Lemoine, que volvió a salir al cruce contra la vicepresidenta. En una entrevista por TN, la tildó de "sanguijuela" por "chupar la popularidad" del presidente libertario.

La legisladora que forma parte del círculo íntimo de Javier Milei expuso varias de sus diferencias con la titular del Senado y reveló que la tiene bloqueada en su cuenta de X desde un cruce que tuvieron. En esa oportunidad, Villarruel había criticado la decisión de Cancillería de habilitar las visitas sin visa, y Lemoine compartió un comentario en su contra.

Crece la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

"Después, bueno, ya que me bloqueó y no podía comunicarme con ella de ninguna manera, empecé a expresar mis opiniones al respecto", comentó la diputada con ironía. Además, aclaró que sus diferencias fueron subiendo a medida que ella "fue in crescendo desde llamar el amorcito del presidente y hacer su propia campaña".

Lemoine puso sobre la mesa su bronca por la chicana del "Jamoncito" que tiró Villarruel. Para ella fue algo "nefasto", porque "quiso decir que ella tenía una relación de simetría con que la hermana no eso ya es mentira decir que él estaba en el medio de dos personas tironeando es una barbaridad y una falta de respeto hacia el mandatario y el jefe de las Fuerzas Armadas", afirmó.

En ese marco, y tras varios meses de una creciente tensión entre la vicepresidenta y el resto del Poder Ejecutivo, la diputada sostuvo que quien generó la ruptura fue Villarruel, "siguiendo su propio camino olvidándose de cuáles son su funciones como presidente del Senado".

Sobre ese punto, disparó: "Ya presidió una sesión ilegalmente, o sea que es una sola tarea que es hacer sonar la campanita del Senado, ni siquiera eso", dijo, respecto a la sesión en la que los legisladores resolvieron la expulsión de Edgardo Kueider.

Por último, dejó bien en claro que para ella Victoria Villarruel no pincha ni corta hacia adentro del Gobierno ni tampoco para sus votantes. "No existen, es un callcenter en Twitter", lanzó y cerró lapidaria: "La gente simpatizaba con ella porque es la imagen de la compañera de Javier Milei, entonces es una garrapata, una sanguijuela".