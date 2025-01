Nuevo cruce de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel: "Que se quede con la casta"

La interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, hace tiempo dejó de intentar disimularse en el Gobierno y una de las voceras de ese conflicto es la diputada nacional oficialista Lilia Lemoine, que el miércoles salió al cruce contra la titular del Senado. "Se comporta como la casta, le gusta. Entonces que se quede con la casta, no con nosotros", sentenció.

La legisladora cercana a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, explicó que el enojo pasa porque "ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país", aseguró que "todos tienen que luchar por los mismos objetivos” y remarcó: “Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente”.

Además, Lemoine, si bien aclaró que no se trata de algo "personal", le cuestionó a la vice el retraso en el tratamiento de la Ley Bases "por su desempeño" y la criticó por trabajar tanto en su marca personal. "No había terminado de jurar el presidente y ella ya tenía su propio logo, ya había contratado una agencia de publicidad para hacerse propaganda", disparó.

Por esos motivos, la diputada enfatizó que a ella "le molesta que le digan la vice libertaria", y "verla sonriendo con el kirchnerismo, riéndose del presidente". Para Lemoine, Villarruel "siempre va a decir lo que le convenga para que su imagen siga siendo positiva" y le increpó su búsqueda de "quedar siempre bien parada" en el marco de las medidas "antipáticas pero necesarias" que debía tomar el Gobierno para "crecer al largo y mediano plazo". "Cuando la imagen del presidente tambaleaba ella quedaba bien, eso me empezó a molestar", subrayó en diálogo con TN.

La maquilladora del presidente también recordó cuando la jefa del Senado le hizo un homenaje a la expresidenta Estela Martínez de Perón y consideró que "son gestos desagradables que después intenta enmascarar como algo positivo, y eso es nefasto". También mencionó que Villarruel "se declaró fan de la alta política" y remarcó: "Se comporta como la casta, le gusta, entonces que se quede con la casta, no con nosotros".

“No le creo nada, porque una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón y acá hubo diez, veinte cosas que son inaceptables”, continuó la legisladora, que luego le recomendó a Villarruel que “siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo”.

La candidatura de Karina Milei

Lemoine evaluó que "no cree que Karina Milei vaya a meterse en un cargo donde no pueda hacer todo lo que hace en este momento”, pero afirmó que "si es necesario para llevar adelante una lista entiendo que no estaría mal". Sin embargo, enfatizó que “es importante lo que ella decida porque no es una pieza que alguien pone en el tablero", sino que "ella mueve las piezas también”.

"Con la experiencia que ha adquirido y la capacidad que tiene, hay que ver. Yo espero que nos vaya bien en las elecciones para tener en el Congreso un alivio de que no sea una constante de querer tirarle abajo todo el presidente", concluyó.