El motivo por el que Alberto y Fabiola no pueden contactarse

El expresidente Alberto Fernández y su expareja, Fabiola Yañez, inauguraron un nuevo round de la pelea judicial que llevan adelante. Ahora, el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Brandoni Nonell, dispuso una medida restrictiva que le prohíbe a Fabiola Yañez ponerse en contacto con su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, por un período de 90 días. La inhibición rige para cualquier contacto que no esté relacionado exclusivamente con la "patria potestad" de su hijo en común.

La noticia salió a la luz tras la denuncia realizada por Alberto Fernández, quien aseguró que su expareja lo hostiga. Según el relato del ex mandatario, Yañez lo contactó de forma inapropiada desde España. La prueba principal del hecho es una conversación grabada por el exmandatario donde su expareja lo habría acosado. También afirma que no pudo mantener contacto con su hijo durante las fiestas por decisión de la propia Fabiola.

Además, Fernández señaló ante la Justicia que su decisión de revocar la autorización para que su hijo permanezca en el país ibérico y exigió el regreso del niño a la Argentina. En paralelo, la causa continúa su curso y el juez Brandoni Nonell dispuso también que ambas partes no podrán divulgar detalles sobre el proceso judicial.

El nuevo round de la expareja presidencial llega tras la denuncia por violencia de género que pesa sobre Alberto Fernández, causa que generó un escándalo en el país e implosionó al peronismo. Además, la Justicia debe resolver aún el pedido del Gobierno para revocar la custodia de Yañez, tema que ocupó los portales nacionales durante el fin de semana. En ese contexto, la expareja de Alberto ya presentó un escrito renunciando al beneficio, quedando en manos del juez decidir cómo proceder.