Caos para cruzar a Chile: las quejas de un funcionario cornejista

Emilio Guiñazú, titular de la empresa estatal Impulsa Mendoza, manifestó descontento ante las demoras existentes para viajar a Chile por la Ruta 7. El funcionario cornejista calificó de "insoportable" la lentitud para cruzar la Cordillera de Los Andes.

Emilio Guiñazú tuvo y tiene un rol clave en la política minera. Estuvo a cargo del área en el primer gobierno de Alfredo Cornejo y escribió el primer plan minero. Luego pasó a Potasio Río Colorado, cuando la empresa brasileña Vale le transfirió todo al Estado (las propiedades mineras, la infraestructura y 30 millones de dólares). Después, quedó a cargo de la empresa Impulsa Mendoza.

Respecto a lo ocurrido en alta montaña señaló en sus redes sociales: "Es insoportable la demora para cruzar a Chile. 4 hs de espera en Uspallata, valga decir que organizadamente y con servicios. Apenas cruzando el túnel empieza la cola para llegar a los libertadores. Van 4 hs sobre la ruta. Si sigue así van a ser más de 12 de espera para cruzar".

"La cola para cruzar. No se entiende que no se pueda mejorar este caos. No puede ser falta de recursos ni de sistemas, no estamos hablando de poner un cohete en la luna. Definitivamente no es ignorancia, es incompetencia e indolencia si es que no es premeditación y alevosía", dijo en X a modo de cuestionamiento.

La cola para cruzar.

No se entiende que no se pueda mejorar este caos.

No puede ser falta de recursos ni de sistemas, no estamos hablando de poner un cohete en la luna.

Definitivamemte no es ignorancia, es incompetencia e indolencia si es que no es premeditación y alevosía pic.twitter.com/2R8t7omfRc — Emilio Guiñazú Fader (@EmilioGuinazu) January 4, 2025

Horas después, indicó: "Nobleza obliga, llegado a Libertadores fue relativamente rápido el circuito. No se si habrán reforzado los equipos de SAG y aduana, pero dentro del complejo no fueron más de 30 minuntos en 4 pasos (inmigración, auto, sag y aduana)".

Y agregó: "Hagamos una cuenta. Ponele que sacás 1 auto cada 8 minutos, considerando que esa sea el 'lead time' de la etapa menos eficiente del proceso. En un día, 1 línea te sacaría al 100% de eficiencia 180 autos, ponele 160 para que vayan al baño. Si esperás 1000 autos en un día, necesitás que la etapa menos eficiente tenga al menos 7 frentes trabajando en paralelo. Habrá que ajustar un poco por horario... El resto es balancear la línea multiplicando y dividiendo".