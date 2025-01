“El chavismo está más fracturado que nunca”: entrevista a Adriana Flores Márquez, representante de Corina Machado en Argentina

Se acerca el “Día D” en Venezuela. El 10 de enero va a jurar el nuevo presidente en el país sudamericano. Por un lado, el mandatario socialista Nicolás Maduro sostiene que va a asumir un nuevo mandato y paralelamente el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, también dice lo mismo. Entonces, ¿qué pasará ese día? ¿Qué rol jugarán las fuerzas armadas? ¿Cuál será el posicionamiento de la comunidad internacional?

Para hablar de todo esto, y mucho más, MDZ convocó a Adriana Flores Márquez, jefa del Comando con Venezuela en Argentina, representante del equipo de María Corina Machado y Edmundo González en el país.

Fuera de cámara comentabas que recién en los últimos días te enteraste que Edmundo González Urrutia iba a venir al país e iba a ser recibido por el Presidente Javier Milei. ¿Cómo se enmarca la visita de González Urrutia a nuestro país en el marco de todo este lío -perdoname la expresión-, del ambiente muy convulsionado que se podría vivir en Venezuela en los próximos días?

Parte de esta gira que el doctor Edmundo está haciendo en Latinoamérica es con la intención de más que sumar apoyos -porque los apoyos están-, consolidar las estrategias de cara al 10 de enero.

Por supuesto, Argentina es un pilar fundamental entre distintos asuntos. En primer lugar, porque el Presidente Javier Milei ha sido muy tajante en el apoyo para con el presidente electo, Edmundo González, y a su vez también en el rechazo hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Pero también por la posición geopolítica que representa Argentina en la región.

Entonces, esta es una visita estratégica que tiene como función, todo lo que va a ser la estrategia de cara, en parte, al 10 de enero y por otra parte también de consolidar o de agrupar a los venezolanos aquí en Argentina también de cara al 10 de enero.

Hablabas del apoyo internacional… Argentina sí ha reconocido como presidente electo a González, pero otros países no, por lo menos no tan contundentemente. Particularmente España, donde tiene el asilo González, no se ha posicionado de esa forma. ¿Estás conforme con el posicionamiento que ha tenido la comunidad internacional en general, o esperas que ahora dé un pasito más?

Mira, vamos a voltear la pregunta: ¿cuántos apoyos realmente tiene Nicolás Maduro? Empecemos por allí, sobre todo lo que son los países democráticos, no hay uno solo que hoy le haya dado el respaldo a Nicolás Maduro. Entonces ya para nosotros eso es una ganancia importantísima. O sea, no le han dado respaldo a Nicolás Maduro y aquellos países que han dado respaldo hacia algún candidato de la elección ha sido hacia Edmundo González.

Esto es muy importante porque además parte de la estrategia que también hemos manejado para consolidar la transición en Venezuela es quitarle los apoyos internacionales a Nicolás Maduro. O sea, esto se trata de quitar apoyos no solamente en lo electoral, no solamente en la calle para con la gente, sino también de la comunidad internacional. Y también las Fuerzas Militares, que será seguramente un punto que conversaremos luego.

Totalmente. Pero antes de meternos de lleno en lo que se puede venir internamente en Venezuela, te quería consultar: ¿no crees que el “factor Juan Guaidó” tuvo algo que ver con este posicionamiento de la comunidad internacional, dado que, en su momento, muchos países sí lo anunciaron como presidente interino, y después una serie de sucesos provocaron que finalmente Maduro permaneciera en el poder? ¿Crees que eso puede haber influido para que haya algunos países que, como bien decís vos, no reconocen a Maduro, pero tampoco es que dicen “sí, reconozco como presidente electo a González Urrutia”?

Son dos momentos de la historia totalmente diferentes en Venezuela. Un hecho fue a nivel de Constitución, porque había un vacío de poder en esa instancia. Pero en el caso de Edmundo González, él fue escogido por los venezolanos y además tenemos las pruebas, o sea, el mundo sabe realmente que Edmundo ganó la elección.

Son cuestiones políticas, por supuesto. Aquellos que no lo han reconocido plenamente a Edmundo González están ideológicamente más cerca de Nicolás Maduro, y sin embargo no le han dado el apoyo. Entonces eso también es muy importante ponerlo sobre la mesa y ahora también hablar un poco más de lo que va a ser el 10 [de enero].

Pasaron muchas cosas en los últimos días y creo que en los próximos van a venir muchas más también. Una de las cosas que nos enteramos fue el asesinato del jefe de seguridad, tengo entendido, corregime si no es así, del hermano de [el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz] Diosdado Cabello. ¿Qué lectura hacés de eso?

Fue una persona de su equipo de seguridad… Mira, hay una realidad. Y por eso el momento en el que nosotros estamos es histórico por distintas razones. Hoy el chavismo está más fracturado que nunca. Hay muchas internas, porque la realidad es que cada uno está viendo cómo salvarse el pellejo. Y ojo, esto que pasó en Siria con la caída de la dictadura es un síntoma muy claro de que aquí no todo el mundo se va a salvar. Y lo más importante, que Nicolás Maduro, de irse del poder, no se los va a llevar a todos.

Entonces, claro, este tipo de cosas generan mucha más tensión dentro de ellos porque no saben en qué momento o por dónde puede venir la traición.

¿Ahí metes también el factor militar; es decir, el hartazgo de cierto sector militar o de las fuerzas de seguridad que venía apoyando a Maduro? ¿Ahora ese apoyo se está resquebrajando?

Sí, fíjate que el tema de las Fuerzas Armadas es muy importante porque básicamente ese es su único apoyo. Imaginemos que el régimen es una mesa y las distintas patas han venido cayendo y queda una sola, que son las Fuerzas Militares.

Por una parte, en los centros de votación donde votaban los militares ganó Edmundo González. Entonces ya es un primer y muy importante síntoma de hacia dónde está yendo la dirección dentro de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, también gran parte de las actas que logramos recolectar, las actas originales que muestran la victoria del doctor Edmundo, fueron resguardadas por los mismos militares. Entonces esto ha venido teniendo como efecto que han venido metiendo presos a militares por la simple sospecha de sublevación.

Hay mucho nerviosismo y hay mucha tensión dentro del régimen justamente por esta razón.

Y con esto cierro este punto, a partir del 10 de enero Edmundo González no solamente asumirá como presidente constitucional de los venezolanos, sino también como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, a partir del 10 de enero la voz de mando va a cambiar y eso, por supuesto, nos va a poner en una posición de muchísima más ventaja de la que estamos en estos momentos.

Con respecto a estos hechos, en los últimos días volvió a circular en las redes sociales la campaña “Ya casi Venezuela”, comandada por Erik Prince, el fundador de la empresa militar privada Blackwater. ¿Qué vínculo, si es que hay alguno, tienen ustedes con la campaña “Ya casi Venezuela”?

Ninguno.

¿Sabés por qué te pregunto? Porque el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, emitió una orden de captura contra Edmundo González Urrutia por u$s100.000. Y ahora Erik Prince acaba de publicar en redes sociales algo así como “unos amigos ofrecen u$S100.000 para quien pueda capturar al Fiscal General Tarek William Saab y lo lleve a aguas internacionales”. O sea, Prince está también jugando este juego, y es una persona que tiene los recursos para hacerlo. Por eso te pregunto: ¿qué rol ves que pueda estar jugando o que pueda llegar a jugar en todo esto?

Mira, la estrategia que se está manejando se maneja directamente desde María Corina, su círculo más cercano y el doctor Edmundo González, por supuesto. Y hacia allá es hacia dónde apuntamos. Capaz, hay algunos actores externos, pero no tenemos manejo de eso. Y veríamos también en los próximos días cómo avanzaría o si se avanzaría en efecto, en ese terreno. Pero es algo que no manejamos desde el comando.

Ok, entiendo. También imagino que algunas cosas puedes decirlas, y otras no... Ahora, hay una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Sin embargo, él dijo: “El 10 de enero voy a estar en Caracas para asumir”. ¿Cómo hará para asumir con una orden de captura de por medio?

En primer lugar, ese es otro síntoma claro de que el régimen está muy debilitado. Hoy amanecieron las calles de Caracas con el cartel de la orden de aprehensión contra nuestro presidente electo. Y al final del día es una cuestión de que ellos no tienen tanto poder como pareciera que tuvieran. Algo que dijo el presidente, que es muy cierto, es que a la guerra no se va con miedo.

Entonces, cómo y cuándo va a llegar él a Venezuela… Por supuesto, parte de la estrategia es no hablar de la estrategia antes de tiempo. Lo vamos a saber ese día y vamos a saber cómo se desenvuelven las cosas.

Pero esta es una estrategia que está utilizando el régimen con la intención de atemorizar y de causar todo lo posible para que el doctor Edmundo no entre [en Venezuela].

Como dato de color hace algunos días Diosdado Cabello, que es uno de los fuertes del chavismo, decía “aquí no entrará”. Días después sus declaraciones fueron: “Bueno, entra pero no sale”. Entonces ya ellos mismos incluso están demostrando que de alguna manera están cediendo ante lo inevitable, que es la transición hacia la democracia en Venezuela.

Para ir cerrando… En este escenario complejo, con la información que manejás y que podés contar. ¿Cómo imaginás el 10 de enero?

Como estamos enfrentando a una dictadura, no podemos precisar: “Bueno, va a ser a tal hora, va a pasar esto”. O sea, lo que va a pasar ese día es muy incierto. Pero lo que sí te puedo dar seguridad es que sea lo que sea que ocurra, nosotros estamos listos y preparados para los contextos y los escenarios que se nos vienen.

Parte del éxito que hemos tenido en esta cruzada por la libertad es que el régimen ha venido subestimando muchísimo el liderazgo de María Corina. Ellos pensaron que no se iba a lograr hacer la primaria y se logró. Ellos pensaron que no íbamos a ser capaces de tener fiscales en todos los centros de votación y se logró. Ellos pensaron que no íbamos a ser capaces de demostrar la victoria del doctor Edmundo González y se logró demostrar.

Entonces, la estrategia ha venido funcionando y parte de esa estrategia es justamente estar preparados para cada uno de los escenarios.

Para quienes tenemos roles de jefes de comando, o sea, roles de enlace con Caracas, con nuestro Comando Nacional, por supuesto estaremos allí en primera línea para dar las órdenes en cada uno de los países o estados de Venezuela donde estemos, para ejecutar las acciones que haya que hacer para esos días.

Los venezolanos en el exterior jugamos un rol fundamental porque la causa de Venezuela hoy es una causa mundial gracias a los venezolanos que hemos estado en todo el mundo alzando la voz por Venezuela y haciendo incluso de los nacionales, de los países de acogida, parte de esta cruzada por la libertad de Venezuela.

De verdad se nos vienen tiempos emocionantes, se nos vienen tiempos muy dinámicos, pero con toda certeza y con toda seguridad de que vamos a conquistar la libertad de Venezuela muy, muy pronto.

Han convocado a una movilización para el 10 de enero...

Sí, tenemos concentraciones en toda Venezuela y alrededor de todo el mundo. Aquí en Argentina vamos a estar dando la información a través de las redes oficiales del comando: @ConMariaCorina.Argentina en Instagram y @ConMaríaCorinaA en Twitter. Ahí vamos a dar los puntos de concentración. Todavía la información no ha bajado porque estamos esperando líneas de Caracas y allí próximamente vamos a dar la información correspondiente.

Muchísimas gracias Adriana por esta conversación. No el 10, por lo que describías de que estamos ante una dictadura y demás, pero ¿cómo te imaginás el 11, el 12, el 13, los días sucesivos? ¿Ves un escenario de transición? ¿Ves a Maduro huyendo a través de un salvoconducto al exterior? ¿Qué imaginás?

Mira, el 10 de enero este proceso de transición se va a acelerar. Esto puede terminar el 9 de este mes, el 10, el 11, puede terminar el 20 de enero. Este tipo de cosas son muy imprecisas por la dinámica que estamos manejando, pero a partir del 10 de enero ya Maduro lo va a tener muy, muy difícil.

Hasta el 10 de enero todavía tiene margen de maniobra para irse por la puerta grande, como quien dice, pero la realidad es que después del 10 de enero las cosas se le van a poner muy difíciles. Entonces, los escenarios para los días subsiguientes van a ser dinámicos, como comenté, pero en positivo, en positivo.

Mira la entrevista completa a Adriana Flores Márquez a continuación: