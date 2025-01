Reelecciones indefinidas: con el guiño de Axel Kicillof, intendentes van a la Legislatura

Los 35 intendentes kicilofistas que participaron de la cumbre de Villa Gesell, además de mostrar su apoyo al gobernador en la interna con Cristina Kirchner y La Cámpora que, entre otras cosas, trabo en la Legislatura bonaerense el Presupuesto y la Ley Fiscal impositiva, le pidieron a Axel Kicillof que habilite las conversaciones con los legisladores para derogar la ley -bandera del gobierno de María Eugenia Vidal; impulsada por el massismo- , que limita a dos periodos consecutivos los cargos electivos en la provincia de Buenos Aires.

Son varios los intendentes, en especial en el peronismo, que ven este año la última oportunidad en conseguir con una legislatura "amigable", las voluntades que permitan revocar la Ley 14.836 sancionada en el 2016 y su modificación del 2020, para la vuelta de las reelecciones indefinidas. Los intendentes saben que en diciembre el mapa político de la Legislatura puede cambiar drásticamente y volverse hostil para tratar el tema.

Vale agregar que, en las elecciones de medio termino, se renueva la mitad de ambas cámaras legislativas y la mitad de los concejos deliberante de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires; por lo que de mantenerse vigente la ley, son varios los diputados, senadores y concejales que no podrán ir por un tercer mandato este 2025. Ese será uno de los argumentos que utilizará la comitiva de intendentes kicilofistas en el "operativo ablande" cuando vayan a la casa de las leyes a hablar con los legisladores para que traten el Presupuesto y la Ley Fiscal de Kicillof.

"Sabemos que lo que pedimos no es algo simpático para una parte de la población", le dijo a MDZ uno de los intendentes de la Quinta Sección Electoral que participó de la cumbre de Villa Gesell, agregando: "El pueblo debe decidir si los intendentes son buenos para la ciudadanía, no un grupo de legisladores que creen que pueden ir en contra de lo que piensan nuestros vecinos".

En la misma sintonía se manifestó, en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires, el intendente de Ensenada Mario Secco. Al ser consultado por la vuelta de las reelecciones indefinidas, respondió abiertamente: "Los intendentes creemos que la Cámara de Diputados tiene que derogar esa ley".

"Hoy no nos limita la gente, sino una ley que es inconstitucional y que se da de patadas con la historia y la Constitución de la Provincia", expreso el alcalde ensenadense.

El intendente de Ensenada, Mario Secco junto al gobernadro Axel Kicillof y su par de Berisso Fabián Cagliardi.

En tanto, Mario Secco no se olvidó del apoyo que dio al gobierno de María Eugenia Vidal el Frente Renovador para aprobar la Ley. Cargando contra Sergio Massa, dijo: "El caprichoso de Massa y su postura de no reelección de los intendentes llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades". Y en su embestida contra el tigrense, agregó: "Son personajes que quieren ser limitantes de la política. Yo creo que el limitante debe ser la gente".

La formación de una comisión de intendentes cercanos a Kicillof, encabezada por el jefe comunal de Avellaneda Jorge Ferraresi, tendrá como principal objetivo "sembrar" el tema en los pasillos legislativos, y luego organizar encuentros con los presidentes de los diferentes bloques legislativos para tratar de colar el tema en la primera sesión del año, si es que en febrero el gobernador llama a extraordinarias para discutir el Presupuesto y la Fiscal impositiva.

El primer escollo a vencer es en el frente interno. Desde el Frente Renovador, fuentes consultadas por MDZ, anticiparon que no se van a prestar al debate de la vuelta de las relecciones indefinidas; mientras que del lado de La Cámpora, entre otros intendentes Mayra Mendoza, no podría presentarse a un tercer mandato. Es una incógnita como van a mover sus fichas.

El PRO iría por la negativa, manteniendo su postura de cuando se puso cepo a las reelecciones indefinidas. Como dijo un senador amarillo a este diario "para nosotros el tema se cerró en diciembre del 2020 cuando logramos cerrar la ventana que dejaba abierta la Ley original". Por el lado del radicalismo, exsocios en Juntos por el Cambio, sostienen que no es una discusión para dar en este momento.

Mientras que los bloques de La Libertada Avanza, Unión Renovación y Fe, más conocidos como "libertarios blue", y la izquierda manifestaron su negativa al regreso de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires.

En el 2027 son 81 los intendentes, repartidos entre Unión por la Patria, la UCR, el PRO y el vecinalismo, que no podrán ir por un tercer mandato consecutivo. La discusión por la vuelta de las reelecciones indefinidas recién empieza a tomar color.

Hay algunos intendentes que, en off, para no quedar mal con quienes enarbolan esa bandera, reconocen que están a contramano de lo que pide la gente y también saben, como dijo hace ya un tiempo una legisladora a MDZ, "que en la Legislatura bonaerense no hay lugar para refugiar a todos".

Por eso que mientras las prioridades de los bonaerenses pasan por otros lados, como no ser víctimas de la inseguridad, conseguir trabajo, mejorar la educación de sus hijos, o dar batalla para recuperar la cobertura que supo tener el IOMA, entre otras preocupaciones, un grupo de intendentes, que no la ven, solo piensan en la suya y en cómo mantener los privilegios que les da ser parte de "la casta" buscando tener un nuevo mandato.