Una integrante del clan de Mauro Icardi busca dar el salto en la política santafesina

A lo largo de los años, la política nacional incorporó las más diversas figuras. Con orígenes variados, estas son conocidas mayormente como "outsiders". Cuando se celebren las elecciones legislativas en la provincia de Santa Fe, Rosario podría incorporar a un nuevo personaje de este estilo.

La figura en cuestión es Aldana Icardi, la hermana mayor del futbolista Mauro Icardi, quien anunció el jueves pasado que competirá por una banca dentro del Concejo Deliberante de Rosario. Icardi tiene 37 años e integrará la lista que encabeza Bruno Carlovich, hijo de la leyenda del fútbol argentino Tomás Felipe “Trinche” Carlovich.

El armado pertenece al espacio Igualdad y Participación, liderado por el exsenador nacional Rubén Giustiniani. La noticia fue confirmada en diálogo con medio rosarino Cadena 3 Rosario.

La hermana del futbolista manifestó tener una larga trayectoria como militante política: “Yo estuve activa por mucho tiempo. Pero después fui mamá y lo dejé. No tenía tiempo de seguir por los chicos. Pero Cuando Bruno (Carlovich) empezó a incursionar, me copó la idea de que no son políticos de raza, sino gente comprometida con tratar de brindar soluciones. Los ideales de Rubén (Giustiniani) me gustan, es una persona muy humana”.

Aldana Icardi fue consultada también sobre Javier Milei, a lo que contestó que “gran parte de gente lo votó porque venía de un palo que no tenía nada que ver con la política”.