El gobernador de Santa Fe apuntó contra Marcos Galperin tras el reclamo para que la provincia baje Ingresos Brutos

Tras el reclamo que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de anunciar la baja de retenciones al agro, para que gobernadores e intendentes se alineen con el gobierno Nacional y bajen los impuestos, puntualmente Ingresos Brutos, se sumaron los sectores empresarios al reclamo. Entre ellos, se encontraba Mercado Libre, la compañía de Marcos Galperin.

En un comunicado emitido en su perfil de X, Galperin apuntó contra el gobernador de Santa Fe: "Basta de Ingresos Brutos". La respuesta de Maximiliano Pullaro no tardó en llegar, y el mandatario provincial salió al cruce: "En Santa Fe estamos en contra de los que venden en negro y hacen la bicicleta financiera. Acá no hay suba de impuestos".

Este miércoles, Pullaro le respondió al sector. Lo hizo en el marco de un acto de inicio de la obra de pavimentación en la ciudad de Santa Fe y sostuvo: "Lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera".

El gobernador aclaró que lo que hace su gestión es "cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alícuota" y se refirió a que el mes pasado en la plataforma de ventas online más grande del país detectaron "casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial".

Además, Pullaro apuntó directamente contra el director ejecutivo de Mercado Libre: "No intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento". Añadió "Con Santa Fe, no".

Finalmente, afirmó que la administración santafesina no negocia "el orden y la eficiencia. Ni tampoco toleramos aprietes". Asimismo, advirtió que el mes pasado la provincia detectó 40.000 operaciones en negro de una sola plataforma. "Se protege a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, lo siento", disparó.