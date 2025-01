Caputo contra los gobernadores: "Todavía no hemos visto una provincia reducir el peor impuesto"

En una nueva disputa entre el Gobierno nacional y las provincias, esta vez fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien protagonizó un cruce tras el pedido de tres mandatarios provinciales.

El día de hoy tuvo lugar en Rosario un encuentro entre los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para advertir un problema que alcanza cada vez más notoriedad pública: el conflicto por los derechos de exportación que, manifestaron los tres gobernadores, es urgente bajar. Esta demanda se suma a la de otros sectores económicos por la carga tributaria.

La respuesta por parte del ministro de Economía libertario no se hizo esperar. Y, en su cuenta de X, "Toto" Caputo, publicó un extenso mensaje en el que respondió a las críticas: "Estimados, en caso que no haya quedado claro, este Gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal", inicia el comunicado.

En este sentido, Caputo aseguró que "la ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable" y que esta es "el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas. Desde que asumimos, ya hemos bajado mas impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, el impuesto inflacionario", sentenció.

Por otro lado, no dejó de remarcarles a las provincias que estas no han bajado impuestos en esta tarea por sostener el déficit fiscal: "Vamos a hacer siempre el MAYOR ESFUERZO POSIBLE por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica. A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas EL PEOR IMPUESTO que una economía puede tener".