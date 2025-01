El unánime pedido de tres importantes gobernadores a Javier Milei: "Bajar las malditas retenciones"

Los gobernadores de la Región Centro se encolumnaron detrás del campo y reclamaron al presidente de la Nación, Javier Milei, la quita de las retenciones para el sector. A su vez, repasaron los aportes que cada provincia realiza y lo poco que regresa.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este martes en Rosario a su pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el objetivo de abordar la problemática del sector agropecuario de las tres provincias.

Además de las cuestiones técnicas vinculadas al impacto de las políticas impositivas, el análisis de los resultados de las inversiones que cada provincia llevó a cabo para mejorar la situación del sector, y las acciones paliativas para enfrentar la falta de precipitaciones de estos últimos meses, se trató de un contundente mensaje con dos destinarios bien definidos: por un lado el campo, representado en la Mesa de Enlace que viene insistiendo con la quita de retenciones y por otro, el presidente Javier Milei quien comprometió la acción, pero nunca la ejecutó.

Llaryora, Pullaro y Frigerio pidieron bajar retenciones. Foto: GSFE

“En función de la baja de impuestos que se ha comprometido a llevar adelante el presidente, el próximo impuesto que debe bajar el Gobierno nacional tiene que estar directamente asociado al campo y tienen que ser las malditas retenciones”, lanzó Maximiliano Pullaro en conferencia de prensa en la sede de Casa de Gobierno.

Y agregó un escenario sombrío para el futuro inmediato si no se toman medidas: “El campo en este momento no puede más. Se tiene que dimensionar que si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir. Eso va a traer un impacto fuerte y negativo para cada una de nuestras provincias. El impacto de las retenciones de la Región Centro es el 70% de lo que se recauda por ese tributo, porque estas tres provincias son las que más producen en la República Argentina”.

En ese mismo sentido, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora pidió "entender que el campo ha ayudado todos estos años a la Argentina, ha colaborado con el país. Pero hoy las condiciones internacionales, climáticas y financieras hacen que el campo no pueda más, y hace que el campo, si no tenemos un clima favorable, muchos de nuestros productores se fundan. Entonces las medidas que estamos tomando nosotros no son suficientes para salir de esta crisis porque no tenemos más medidas, porque la mayor parte son las retenciones”.

Los tres gobernadores de la Región Centro destacaron las inversiones que durante el 2024 llevaron adelante para acompañar al sector, pero insistieron en que sin la quita de retenciones no alcanza. En el caso de Santa Fe, aportó más de 2.900 millones de dólares y el retorno por parte de Nación en materia de infraestructura fue "nulo".

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, valoró el encuentro, aseguró que sirven para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el campo y enfatizó en el pedido urgente para que Nación reduzca la presión impositiva. "La presión impositiva del gobierno nacional puntualmente sobre el campo supera el 66%, mientras que en el caso de las provincias es menor al 5%", diferenció.

"Entendemos que el gobierno nacional va a escuchar", coincidieron los mandatarios evitando la confrontación directa con el presidente Javier Milei.

Una señal en ese sentido llegó el lunes por la noche cuando se confirmó que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo recibirá a los representantes de la Mesa de Enlace. Los mismos habían reclamado el encuentro para trasmitirle la dramática situación del sector y saber cuándo cumplirán la promesa de campaña de bajar las retenciones.