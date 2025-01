Lilia Lemoine defendió los dichos de Milei en Davos y disparó contra los movimientos LGBTQ+

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a defender el discurso de Javier Milei en Davos, el cual generó gran polémica en la esfera política y, en consecuencia, se organizó una masiva marcha para este sábado 1 de febrero. "Métanse el amor libre donde el sol no llega", disparó la legisladora contra los movimientos de izquierda.

Para la libertaria, la ideología de género hace que una persona se pueda autopercibir como un menor de edad y nombró dos casos que sucedieron hace años en otros países; esto, en realidad, es llamado "transedad". En este sentido, mencionó al North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), que se traduce en la Asociación norteamericana por el amor entre hombres y chicos, una comunidad estadounidense que defiende la pedofilia.

Las oposiciones insistieron en que ambos movimientos no tienen relación entre sí y persiguen fines distintos. La exlegisladora porteña de Unión por la Patria Ofelia Fernández salió al cruce de estos dichos y se burló de Lemoine: "Es un delirio sin igual, no sé si comparto especie o lenguaje con esta persona, sospecho que no".

Lilia Lemoine defendió el discurso de Milei en Davos.

En diálogo con MDZ, la diputada libertaria aseguró que nunca estuvo en sus intenciones si quiera ver el video que publicó Fernández. "En la manifestación LGBT hay de esta gente, también hay madres y mujeres que quieren ser progresistas, quieren hablar del amor libre, y empiezan a meter cosas como estas, que existen hace años y los encontré en redes, no son páginas que yo frecuento, pero las veo desde que empecé con la batalla cultural, por eso a mi no me la van a explicar", manifestó.

"Es peor de lo que la gente se imagina. La gente como (Ernesto) Tenembaum, en general, parecen estar interesados en tapar todo esto, porque hay muchos que les gusta la idea de que no haya edad de consentimiento. Hay gente que quiere eliminar la edad de consentimiento. Te van metiendo que los chicos nacen libres, entonces de pronto tenés a mamás y papás que le muestran a los nenes cómo es el amor libre, pero a los chicos no les gusta ver sexo salvo que estén sexualizados", insistió.

"Se benefician con esto los adultos que se quieren tener relaciones con menores de edad. Están abriendo la ventana de Overton y los únicos que nos oponemos somos los de la 'extrema derecha'; no, yo soy libertaria, no me importa lo que hace cada uno con su vida, pero lo que está mal, está mal. Y cuando a vos le respondes a gente como Ofelia Fernández, y a estos tipos los enfrentas con esta realidad, dicen que uno exagera", disparó Lemoine.

La polémica defensa de Lemoine.

La ventana de Overton que menciona la legisladora es concepto creado por Joseph P. Overton, el cual hace referencia a posibilidad de que salgan opiniones que se pueden expresar en el espacio público sin que se descalifique directamente al individuo o al partido político que las expresa.

"La pedofilia es una enfermedad, no tiene cura, la única forma de hacer que un pedófilo no toque a un pibe es que tenga terror de hacerlo. Entonces, si empezás a simpatizar con ellos, es peor. Después tenés a Tenembaum diciendo que no tiene nada de malo que alguien consuma pornografía infantil. ¡Alguien la produjo!", agregó la diputada.

Se manifestó en contra de la marcha del sábado, y a través de X también lanzó misiles contra la comunidad LGBTQ+ en su lucha por la igualdad y la diversidad sexual: "Mi respuesta a los zurdos inmundos que hacen fuerza para abrir la ventana a la pedofilia y que a los pibes les parezca normal. Métanse el 'amor libre' donde el sol no llega. Entre ADULTOS, TODO. Con los menores no se metan. ¿Se entendió? Blanco o negro".

Entre las respuestas con más impacto de los miembros de la oposición, este jueves salió la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, y luego de varios días desde el discurso de Milei, lo acusó de "sólo dedicarse a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales". Y le advirtió: "Dejá que cada uno sea feliz y tenga la familia que quiera o pueda, porque nadie se mete con la tuya, ni te dice con quién tenés que dormir".