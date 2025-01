Alfredo De Angeli aseguró que el PRO formará alianzas con LLA, pero puso condiciones

Tras asumir la titularidad del bloque del PRO en el Senado, el entrerriano Alfredo De Angeli anticipó que va a haber una alianza entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de este año. No obstante, no seguirán el juego de "a todo o nada" que planteó el oficialismo y consideró que esta determinación sólo se dará “distrito por distrito”.

El senador oficializó su nuevo puesto hace menos de 24 horas en reemplazo de Luis Juez, quien renunció hace algunas semanas a la cabeza del bloque. Este miércoles, el cordobés se reunió en el despacho de Mauricio Macri (el expresidente no estaba contento con ello) antes de la cumbre del PRO, dio por cerrada esta etapa y, aunque no descarta una candidatura a gobernador por el partido libertario, le insistió en que hoy sigue del lado del macrismo.

A las 16 horas se reunieron el resto de los miembros clave de la mesa ejecutiva del partido amarillo y otros del equipo de trabajo del expresidente: eran legisladores, intendentes, gobernadores ,asesores y ex ministros de la gestión de Mauricio. Fue en esa oportunidad que De Angeli se coronó en este nuevo puesto.

El PRO se aliará con LLA

“Yo veo que va a haber una alianza, pero distrito por distrito, no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Entre Ríos, además va a depender mucho de la voluntad de los gobernadores”, manifestó el legislador entrerriano este jueves, bajo declaraciones al programa Esta mañana de Radio Rivadavia.

No obstante, este mensaje podría no caerle tan bien al líder libertario, Javier Milei, quien propuso aliarse con el sector macrista en todo el país. De lo contrario, no se concretaría.

La reunión de ayer del PRO consistió en sentar las bases de la estrategia de comunicación del partido, anunciarlo a De Angeli y definir la postura ante el debate por la eliminación o suspensión de las PASO: optaron por la segunda. También definieron que no votarán a favor de la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia: “Es una decisión tomada orgánicamente dentro del partido. Ahí no estamos de acuerdo (con el Gobierno). Tiene que ser una persona que tenga el mayor de los consensos y no los tiene”.

El tema electoral, según dijo el nuevo presidente del bloque, “no lo hablaron ayer con Mauricio”. Después, añadió: "Sí hay un partido que está cerca de La Libertad Avanza en el pensamiento del cambio es el PRO”, lo cual lo han demostrado en el acompañamiento de los proyectos legislativos a lo largo del 2024.

¿Mauricio Macri, candidato en 2025?

Consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri se postule este año en las elecciones legislativas, algo que su primo Jorge Macri ha propuesto en algunos discursos, De Angeli manifestó: “Yo no lo veo como senador nacional a Mauricio, yo creo que está para otro rol, está para conducir el partido, para ordenarlo, pero son decisiones personales de él y él decidirá”, expresó.

Otro tema que pone en vilo al partido es el pase de varios miembros del PRO a las filas de LLA. El senador, frente a esto, admitió que “a uno le duele cuando se van a otro partido”. Y aclaró que él se va a quedar firme en su lugar, aunque “otros elijen seguir a Patricia Bullrich y es respetable, les guste o no", y añadió: "Lo importante es que se sigan trabajando por el gran cambio que necesita la Argentina”.