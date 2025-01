Luis Juez oficializó su renuncia con Macri, pero negó irse a La Libertad Avanza

La fuerte llegada de La Libertad Avanza a la esfera política y este año de elecciones ponen en jaque al PRO, que este miércoles tendrá su segunda reunión semanal para discutir los pasos a seguir, tanto en el armado electoral como dentro del Congreso. Previo a esta convocatoria, a las 14:30 se juntaron el presidente del partido, Mauricio Macri, y el senador Luis Juez para oficializar la renuncia del cordobés como líder del bloque en la Cámara Alta.

Durante este encuentro privado que duró menos de 40 minutos, y del que también participó la vicepresidenta del PRO a nivel nacional e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, se volvió a dejar constancia del paso al costado que el legislador de Córdoba dio. Su reemplazo, confirmado ayer, quedó en manos del entrerriano Alfredo De Angeli.

Juez insistió en que su salida se debe al cierre de un ciclo y desmintió sobre una supuesta alianza con Javier Milei, bajo la cual el libertario le propuso ocupar la presidencia provisional del Senado. Y pese a que nadie del PRO descarta estos rumores, estiman que Macri no le dio "un tirón de orejas" y tampoco le cierra la puerta para regresar.

Alfredo De Angeli fue designado oficialmente como presidente del bloque del PRO en el Senado.

De cualquier manera, el senador adelantó que tiene intenciones de ser candidato a gobernador de Córdoba por La Libertad Avanza en 2027, aunque de momento permanezca en la bancada macrista junto a Alfredo De Angeli, Álvarez Rivero, Victoria Huala, Beatriz Ávila, Goerling Lara, Andrea Cristina y Guadalupe Tagliaferri.

Por lo tanto, De Angeli asumirá este puesto en el Senado este miércoles, y será acompañado por Martín Goerling Lara como su vicepresidente. A las 16 horas, en el edificio del partido amarillo ubicado en Balcarce al 412, oficializarán la medida y pondrán sobre la mesa temas de discusión clave: si optan por la eliminación o la suspensión de las PASO, y qué postura deberán tener frente a Milei.

Luis Juez: "Nunca dije que me iba a LLA"

El senador de Córdoba ratificó que no se irá del PRO, y señaló: "Me parecía mejor que me sucediera Alfredo De Angeli, decisión que se tomó ayer en el bloque. Nunca estuvo en discusión si me quedaba o si me iba, dije que no iba a ser presidente del bloque".

"No dije nunca que me iba a LLA, tengo una respeto que cada uno piense lo que quiera, lo que no tolero es la mentira. Claramente voy a acompañar a este gobierno, con mi mirada, tengo una relación maravillosa con el Presidente Milei, lo voy a acompañar con mis convicciones, lo que crea que no lo puedo acompañar no lo haré", añadió Juez.

Además, aclaró: "Me pusieron en una carrera por la linea sucesoria. No soy un miserable, no hago nada por especulación. simplemente entiendo que después de haber tomado algunas decisiones que no han sido compartidas, no es correcto que yo siga siendo presidente una bancada sin ser de ese partido porque puedo perjudicar a otros".

Luis Juez negó irse a LLA.

El cordobés insistió en que su futuro político es un problema suyo, continuará en el bando amarillo como senador e intentará colaborar con el Gobierno de Milei desde su lugar en la Cámara Alta. En cuanto a su posible candidatura en 2027, indicó: "Dije que me gustaría ser candidato a gobernador de Milei en 2027, se desató una tormenta. Soy muy claro, es una expresión de deseo nada más. Tengo una estructura política provincial".

Reiteró en que no ha sido tentado por el bando libertario, pero que tampoco es afiliado al macrismo. "Creo que mi tarea como presidente del bloque está agotada y la va a seguir Alfredo de Angeli", señaló, y añadió: "La gente eligió un Presidente y ese Presidente está tomando decisiones".

Sus declaraciones tienen lugar en un momento muy sensible para el macrismo: en paralelo, se está concretando el traspaso de tres legisladores del PRO a las filas de La Libertad Avanza: Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena, quienes siguieron el mismo camino que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

La reunión clave del PRO

Como ya adelantó MDZ, estarán presentes además de Macri, Martínez y De Angeli, los gobernadores Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut) y, por Zoom, Rogelio Frigerio (Entre Ríos). También Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata; los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el exministro Hernán Lacunza y el secretario general del partido Facundo Pérez Carletti. Fernando de Andreis se ausentará por vacaciones.

Mauricio Macri tiene dos reuniones: a las 14.30 con Juez y Martínez, y a las 16.00 con todo el PRO.

Juez no estará durante la misma. Abandonó la "casa del PRO" ni bien finalizó su reunión con las dos cabezas del partido. El resto dialogará, principalmente, sobre su postura frente a las PASO, debate en el que parecen inclinarse más por la opción de suspensión.