Milei 2025: prometió "sacar al país del pozo" y disparó contra "el populismo socialistoide"

A tres días del comienzo del 2025, Javier Milei publicó un artículo en el que reflexiona y hace un repaso de las “lecciones” que tuvieron los argentinos tras su primer año de gestión. Durante el mismo, según sus palabras, dispuso medidas para “sacar al país del pozo” en el que lo ha metido “el populismo socialistoide”.

Durante una columna de opinión publicada en el diario La Nación, recordó que que Argentina al ingresar al siglo XX se encontraba en el lote de los cinco países más ricos del mundo. Mientras que para 2023 se posicionó en el puesto 113° del ranking mundial de PIB/c, con niveles de pobreza e indigencia del 54,8% y 20,2%, respectivamente.

mencionó a otros pensadores, como Adam Smith, Robert Lucas Jr., Thomas Malthus, John M. Keynes, Paul Romer y Gregory Mankiw. Teorizando sobre lo que aprendió de estos profesionales y otros tantos más, habló de las lecciones que los argentinos aprendieron durante el 2024, cuando su novata gestión cumplió su primer año.

Milei analizó su primer año de gestión y justificó sus medidas.

Milei redactó: "En primer lugar, hemos aprendido que la estabilidad es una precondición necesaria para crecer, ya que la presencia sistemática de déficit fiscal, inflación fruto de la emisión monetaria para financiar al fisco, y desequilibrio externo aunado a brecha cambiaria, pérdida de reservas y endeudamiento constituyen un cóctel explosivo que nos hacía vivir el borde del abismo y con ello destruía todo tipo de visión que excediera el día a día".

Los logros económicos de Milei

De este modo, mencionó algunos de sus logros más notorios a nivel macroeconómico: la eliminación de cuajo tanto del déficit fiscal (Tesoro) como del cuasi fiscal (BCRA) ha permitido cortar con la emisión de dinero, haciendo que la inflación mayorista (minorista) pasara de niveles del 54% (25,5%) mensual a niveles del 1,4% (2,4%). Estos se logró sin expropiar activos, sin controles de precios, recomponiendo tarifas y sin fijar el tipo de cambio. También respetando el derecho de propiedad.

Y, si se resta el efecto de la inflación inducida por el crawling peg (el sistema de microdevaluaciones diarias que ajusta el tipo de cambio oficial un 2% todos los meses), los precios mayoristas estarían en deflación y los minoristas neutros. "Por lo tanto, la inflación está desapareciendo y por ende se está terminando con la distorsión que esta causa sobre los ingresos de la población y sobre la inversión", añadió.

El presidente también destacó que la reducción del déficit fiscal llevó a una suba de los títulos públicos y, por ello, a la baja del Riesgo País, que pasó de 1935 en diciembre de 2023 a casi 600 puntos básicos en los primeros días de este 2025. "Al caer el riesgo país la tasa de interés doméstica también lo hace y con ello reduce el costo del capital de las empresas, lo cual dispara su valor (200% durante el último año) y estimula la llegada de nuevas inversiones", analizó.

Milei junto a Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado.

Consecuentemente, el stock de capital per cápita aumenta, con ello la productividad del trabajo sube y el resultado final es mayores salarios que empujan a una caída de la pobreza y la indigencia. Para justificar esto, citó un trabajo reciente de Juan Pablo Nicolini, que muestra que el sólo hecho de alcanzar el equilibrio fiscal asegura una tasa de crecimiento anual del 4,5% per cápita, esto es, en 15,6 años duplicaríamos nuestro PIB/c.

Milei destacó que esto fue gracias a la motosierra, e indicó: “La mejora fiscal brinda un piso enorme de crecimiento a la luz de la historia argentina. A su vez, en la medida que la economía crezca ello permitirá seguir bajando impuestos y por ende dar mayor impulso al crecimiento y a la libertad”.

Milei vaticinó sobre el 2025

Finalmente, hizo mención a sus reformas estructurales. "Sólo considerando el DNU 70/23 y la Ley Bases se implementó una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem, lo cual ha implicado que Argentina suba 70 puestos en términos de libertad económica", expuso.

Luego, el mandatario añadió en su columna: "De más está decir que esto no es un punto menor, ya que aquellos países más libres no sólo crecen el doble que los reprimidos, sino que a su vez tienen un ingreso per cápita 12 veces mayor y con 50 veces menos de pobres en el formato extremo. Sin embargo, la reforma no terminó con estos dos grandes hitos, sino que además se quitan 3,5 regulaciones por día, lo que incrementa así nuestra libertad e ingresos".

Por lo tanto, su conclusión fue que el argentino se encuentra frente a al proceso de transformación más ambicioso de la historia del país y que, complementado con las reformas en materia de salud, educación, trabajo y legales que lleva su gestión, en un contexto de mayor seguridad interna y externa, hizo "que 2024 no sólo haya sido el año bisagra" de la historia, sino que además, "simplemente manteniendo lo ya realizado, 2025 será el inicio de la reconstrucción de Argentina para que luego de 40 años volvamos a estar al tope del mundo".