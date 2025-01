Juan Grabois aprovechó una trágica fecha para tildar a Javier Milei de nazi

En medio de las repercusiones por los dichos de Javier Milei sobre la comunidad LGTBQ+ en el Foro de Davos, Juan Grabois aprovechó un nuevo descargo del Presidente para salir al cruce. Indirectamente y en una fecha sensible para el judaísmo, tildó al libertario de nazi.

El dirigente salió disparado a responder una publicación del Presidente en su cuenta de X. Bajo el título “De falacias y algo más”, Milei justificó sus palabras contra quienes “pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad”.

El descargo de Javier Milei.

“La respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi (falacia ad hominem) y acusarnos de decir cosas que no dijimos (falacia del hombre de las paja)” afirmó Milei y acusó al periodista Ernesto Tenembaum y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros, de haberse “montado” a “una campaña de indignación” con fines electorales.

En esa línea, sentenció: “Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley” y remató: “No se pongan en nuestro camino. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo”.

Ante la nueva reacción de Milei, Grabois no dejó pasar la oportunidad de cruzarlo y respondió: “Qué papelón. Ponernos en tu camino protofascista o libertonazi es precisamente lo que vamos a hacer”.

A pura chicana, siguió: “Pero leyéndote, ¡cómo cambiaste el tonito! Se nota la arrugada, se nota que cuando la sociedad reacciona al monito se lo doma. Bien por los indignados”, subrayó. A días de la marcha federal LGTBQ+, apostó a profundizar ese camino y lanzó: “Ninguna concesión al que lleva en su ADN la destrucción de la dignidad del prójimo”.

Sin embargo, la reflexión de Grabois no quedó ahí. Aprovechando el aniversario del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que se conmemoró el 27 de enero, el referente de Patria Grande retomó unas palabras de Primo Levi sobre el nazismo, con un mensaje encriptado para el Gobierno nacional.

Recién me mandaron esta "explicación", que papelón. Ponernos en tu camino protofascista o libertonazi es precisamente lo que vamos a hacer.... Pero leyéndote, ¡cómo cambiaste el tonito! Se nota la arrugada, se nota que cuando la sociedad reacciona al monito se lo doma. Bien por… https://t.co/avASfPvlYv — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 28, 2025

"No empezó con las cámaras de gas. No empezó con los hornos crematorios. No empezó con los campos de concentración y exterminio. (...) Comenzó con los políticos dividiendo a la gente (...) Empezó con los discursos de odio e intolerancia, en las plazas y los medios de comunicación (...) Comenzó cuando la gente dejó de preocuparse por eso, cuando la gente se volvió insensible, obediente y ciega, con la creencia de que todo esto era normal", citó.

A sabiendas de la fuerte relación que tiene Milei con el pueblo judío, Grabois siguió tirando picante: “Los nazis además de matar judíos, mataron zurdos, gitanos, homosexuales y todo lo que veían como inferior... pero sobre todo, todo lo que veían frágil. Hay fascistas ateos y también hay fascistas que se dicen judíos, cristianos o musulmanes”, deslizó.

Sin tapujos, le dijo al Presidente: “La descripción te pinta de cuerpo entero”, y cerró: “La esencia del fascismo es el poder descarnado estatal y paraestatal violando los principios democráticos, destruyendo los valores humanistas y pisoteando derechos, al servicio del gran capital (Bayer ayer, Musk hoy)”.