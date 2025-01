El regreso del vocero: vuelven las conferencias de Manuel Adorni después de una pausa de un mes

El vocero presidencial Manuel Adorni retomará este martes desde las 11 sus clásicas conferencias de prensa luego de un receso que se estiró por más de un mes. La última vez que el vocero se presentó para responder preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada fue el pasado 26 de diciembre, 32 días atrás.

De esta forma, Adorni inaugurará la temporada 2025 de sus conferencias, que al inicio de la gestión se realizaban todos los días, pero que a mediados del año pasado pasaron a ser más esporádicas, con dos ediciones por semana o menos. Según confirmó el vocero a los periodistas acreditados en Balcarce 50, este año las rondas de preguntas "serán siempre martes y jueves o martes y viernes".

En la última edición, el vocero se había referido a los rumores sobre su posible candidatura en las elecciones legislativas de octubre y aseguró que "si el presidente me lo pide, por supuesto", aunque luego bromeó: "Lo mismo que si me pide irme a mi casa. Estamos acá para empujar la agenda del presidente". "La pregunta debería haber sido si me gustaría o no", fue la despedida irónica del funcionario.

En esa oportunidad, la voz de Javier Milei ante los medios también había tomado distancia de la idea nombrar por decreto a los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, pliegos que finalmente el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas para el periodo que se extiende entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Hasta el momento, el futuro de las designaciones sigue empantanado, mientras el Gobierno insiste con las negociaciones.

"El Presidente ya dijo que lo iba a hacer (nombrar a los jueces por decreto) solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto. Tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y que lo deben resolver en ese ámbito", había manifestado el vocero ese jueves 26 de diciembre.

Después de las fiestas, el funcionario se fue con su familia de vacaciones al exterior pese al pedido de Milei de que sus funcionarios eligieran destinos austeros para no enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía. “Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo", había respondido Adorni tras ser consultado al respecto, y agregó: "Tengo hijos chicos y me tengo que adaptar a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional". El funcionario retomó sus actividades poco menos de dos semanas después, alrededor del 13 de enero.

Desde entonces, la única aparición institucional de Adorni fue el pasado 23 de enero para anunciar la baja temporaria de las retenciones al campo y la eliminación permanente de ese tributo para las economías regionales. Lo acompañaron en la sala de prensa de la Casa Rosada el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo presente entre el público. No se aceptaron preguntas de la prensa.