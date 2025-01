El Gobierno volvió a sufrir rechazos por la eliminación de las PASO y tambalea el temario de extraordinarias

El Gobierno sufrió este martes otro revés en el Congreso, luego de una nueva reunión con jefes de bloque de espacios dialoguistas, quienes no garantizan quorum ni tampoco votos para el temario de sesiones extraordinarias.

Sin la presencia del PRO ni del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, funcionarios nacionales se hicieron presentes en la Cámara Baja para intentar obtener el acompañamiento del temario, a una semana de su debate formal en comisiones.

Asistió el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, además de la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue el anfitrión del encuentro al realizarse en su despacho. De los legisladores participaron Gabriel Bornoroni (jefe de bloque de La Libertad Avanza, LLA); Nadia Márquez (LLA); Oscar Zago (jefe de bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, MID); Miguel Pichetto (jefe de bloque de Encuentro Federal); Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Pablo Cervi (UCR); Mariano Campero (UCR) Karina Banfi (UCR); Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal FCE); Agustín Fernández (presidente del bloque Independencia); Carlos Fernández (Innovación Federal); Daniel Vancsik (Innovación Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino, MPN); Pablo Juliano (presidente del bloque Democracia para Siempre); Carla Carrizo (Democracia para Siempre); Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, PyT); Paula Omodeo (CREO - Tucumán); y Adrián Pagano (secretario parlamentario).

Nación volvió a enfatizar en que busca que se realice un plenario de comisiones el 4 y 5 de febrero, y sesionar el jueves 6. Si bien hay especulaciones acerca de si pueden abordarse un conjunto de proyectos, el eje central de las preocupaciones de la Casa Rosada es el tratamiento de la eliminación de las PASO. La mayoría de los espacios manifestaron su rechazo al proyecto y proponen su suspensión. Al respecto, el propio Catalán manifestó, según fuentes presentes en la reunión, que, ante la falta de votos, “es una posibilidad” que se termine aceptando la suspensión por un año, para su posterior reforma en el 2026. “Podría haber dos dictámenes, la eliminación y la suspensión. Se está barajando”, aseguró a MDZ una fuente de la LLA.

No solo que no están los votos para eliminar las primarias, sino que la oposición no piensa considerar el resto de la reforma electoral que se propuso para extraordinarias. Además de las PASO, el paquete estipulaba modificar la forma en que se financian los partidos políticos, bajando significativamente el aporte estatal y aumenta la participación privada. A su vez, se estipulan mayores exigencias para el reconocimiento jurídico de un partido, entre otras condiciones que generaron resquemores en casi todos los frentes del arco opositor.

Fuentes de ambas partes coinciden que no se espera su tratamiento para extraordinarias, por lo que su derrotero, en caso de que subsista en el Parlamento, se dará durante el año, con vistas a las elecciones 2027.

Los libertarios aún no confirmaron cuándo se podrá tratar el proyecto de Ficha Limpia, por lo que sobrevuela la posibilidad de tratamiento el jueves 6 o el martes 11 de febrero, siendo esta última opción la más viable. Creen que reúnen el consenso necesario para que no sufra modificaciones, pese a que existieron pedidos de cambios.

En tanto, todavía no se definió cuándo será puesto en consideración el proyecto de Ley de Reiterancia y Juicio en Ausencia, que ya cuentan con dictamen y cierto apoyo legislativo para que no surjan sorpresas en el recinto.

Pablo Juliano: “Es todo una cortina de humo”

El referente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, calificó como “cortina de humo” la reunión: “El gobierno está solo preocupado de una urna en la cabeza. Acá no llegó ningún otro tema. El temario que giró el presidente se incluye el debate a toda una cortina de humo, de una danza, de un perfecto entendimiento entre el sector de Javier Milei y el kirchnerismo, pero no saben cómo bajarlo ahora eso para que tenga quórum y suspender las PASO”.

“La prioridad entonces de los funcionarios que estuvieron aquí es que la semana que viene se discuta las primarias. Nos vamos con las manos vacías también de los temas medulares que tienen que ver con el presupuesto”, agregó Juliano, quien consultado por si darán quorum en la sesión, respondió: “Eso se verá, porque la verdad que hay que ver cómo se construye esa sesión. Hoy la sesión pareciera una cortina de humo solamente para sacar las PASO”.

Karina Banfi: "El Gobierno está decidido a llegar a la sesión sin tener noción de lo que pasará"

Por su parte, la diputada radical, Karina Banfi, señaló que “el gobierno tiene que definir cuáles son sus prioridades, más allá del calendario electoral”. “Es posible darle un tratamiento a una reforma integral del financiamiento de las campañas electorales, perola verdad lo que vemos es que necesita mucho más tiempo para profundizarse en el tema y llevar los acuerdos al recinto”, planteó.

“Lo mismo con las PASO, en donde, a mi entender, todavía no tienen el número tampoco para suspender las PASO. Con lo cual, el gobierno está decidido a llegar a una sesión el jueves sin tener ninguna noción de lo que va a pasar”, indicó a este medio.

Los motivos por la ausencia del PRO

Dirigentes del bloque del PRO explicaron que su ausencia en la reunión con el gobierno y los bloques dialoguistas se debió a que no consideraban necesario participar, tras su último encuentro la semana pasada en Casa Rosada.

"Era una reunión con los bloques chicos. Nosotros ya nos reunimos y seguimos hablando con el Gobierno", agregaron.

Noticia en desarrollo...