Eliminación de las PASO: el Gobierno denuncia que la oposición le pone trabas al proyecto

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las negociaciones a contrarreloj que el Gobierno está llevando adelante en el Congreso. De este modo, disparó contra la oposición y la acusó de poner trabas al proyecto de reforma electoral y, sobre todo, a la eliminación de las PASO a través de una “especulación política”.

Con el período de sesiones extraordinarias abierto y varios proyectos para comenzar a tratar, las negociaciones y estrategias reviven en un año movido. El PRO, de hecho, finalizó este lunes una de las dos reuniones que tendrá en la semana, para debatir el futuro del partido y la postura que adoptará frente a la eliminación o suspensión de las primarias.

“Creo que es un poco la especulación política de algunos a los que les conviene tener PASO para definir las candidaturas en las próximas elecciones. Yo creo que todo son especulaciones. Es un gasto innecesario, sin duda. Es lo que venimos planteando. Pero bueno. Es difícil, cuando se ha instalado un sistema, es difícil volverlo atrás”, aseguró Francos, apuntando principalmente a los miembros de Unión por la Patria.

El Gobierno insiste en la eliminación de las PASO, pero aceptarían una suspensión.

Además, en diálogo con radio Continental, el jefe de Gabinete insistió en que están abiertos al diálogo: “El Gobierno plantea la eliminación. Veremos si será eso o la suspensión; una de las dos cosas. Nosotros vamos a seguir propiciando la eliminación y veremos si conseguimos los apoyos para eso”.

Acudió a la historia y se remontó al período democrático de 1983 hasta el 2010, cuando cada partido presentaba a sus candidatos y resolvía internamente. Luego, era la Justicia la que analizaba si el procedimiento de presentación de candidatura se le tomaba.

“Después se cambió, supongo que por conveniencia política del Gobierno de esa época. Resolvieron hacer estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que para mí no resolvieron absolutamente ningún problema, no hicieron ninguna mejora, que implicaron gasto y molestia para la gente”, agregó.

Uno de los principales argumentos que utiliza el Gobierno para querer impulsar esta medida es su exorbitante gasto: “Imagínese lo que significa poner en marcha una elección. Y se lo hace dos veces en el año. Una elección general implica no solamente inversión en dinero para hacer las urnas, para hacer las boletas, para movilizar todo el aparato estatal, movilizar estructuras militares, movilizar estructuras, establecer los colegios donde se vota, preparar a las autoridades de mesa, después dejar a los chicos sin clase un día. Es realmente un movimiento impresionante para una elección que no resuelve nada”.

“Así hemos generado la ineficiencia del Estado y también de la política. Ni hablar de los partidos y partiditos que existen en la actividad política argentina. ¿Sabe cuántos partidos existen en la Argentina? El otro día se lo conté a unos inversores que me preguntaron. ¿20? No, son 770. Algunos no tienen ni un concejal. Pero como son partidos habilitados, si se presentan a una elección, tiene que pagarle las boletas. Ha sido históricamente un lugar que afanosamente no quieren abandonar”, disparó.

Francos habló de la relación entre el Gobierno y el PRO

El PRO es su mayor aliado en estas elecciones y, sobre todo, en este debate clave. Mientras el bando amarillo se reúne para definir su postura, Francos aseguró que la relación que tienen con La Libertad Avanza es “buena”, a pesar de todas las tensiones que vienen acumulando.

”Podemos tener algunas diferencias, porque son lógicas. Es un espacio político nuevo que se está conformando, hay algunos que han militado en el PRO, que por ahí tienen el camino más abierto, una fuerza política que tiene hoy, una situación muy grande en la gente, y entonces son los que tienen más”, agregó.

Para cerrar, dio su mirada sobre el líder y fundador del partido: “Mauricio Macri ha sido un colaborador del gobierno, ha apoyado al gobierno muy fuertemente, no veo por qué no lo haría en el futuro. Y bueno, algunos sostienen que va a ser el candidato”.