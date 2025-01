Santiago Santurio: "Necesitamos construir una mayoría en el Congreso y derogar la ley del aborto"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Santurio palpitó en diálogo con MDZ el año electoral y se mostró de acuerdo con avanzar hacia una alianza con el PRO, pero remarcó que "todos los que estén en la lista tienen que apoyar el proyecto del presidente, porque si no es una estafa electoral".

Además, pensando en un eventual triunfo del oficialismo en las legislativas, el diputado libertario llamó a "construir una mayoría en el Congreso para defender el derecho a la vida y derogar la ley del aborto", la cual calificó como "la peor ley de la historia de la humanidad".

Santurio también retomó las palabras del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y enfatizó que "no debería haber una Ley de Identidad de Género", la cual dijo que "no mejoró ningún derecho" y cuestionó por tener altos niveles de "incoherencia, perversión y estupidez".

Siguiendo esa agenda, también sentenció que "la educación es un derecho de los padres" y que "la Educación Sexual Integral (ESI) es un disfraz que termina siendo una perversión de menores". "A veces parece que el bien que se persigue es muy noble y bueno, como puede ser evitar abusos, que eso hay que claramente prevenirlo, pero después lo que terminan haciendo es pervirtiendo un chico", argumentó.

- Uno de los puntos incluidos en las extraordinarias que el Gobierno señaló como prioritarios es la reforma electoral, que entre otras cosas incluye la eliminación de las PASO. ¿Cuáles son las discusiones que se están dando en La Libertad Avanza teniendo en cuenta que hay un sector de la oposición que está más dispuesto a suspenderlas que a eliminarlas permanentemente?

- Primero habría que decir por qué suspenderlas y no eliminarlas. Si vemos que ahora no es conveniente, por qué el día de mañana lo será. Son el gasto de unas internas de partidos, al que le importe que se involucre en los partidos y al que no, que no esté obligado a ir a votar. El gasto en 2023 fue de 45 millones de dólares. La gente está cansada de ir a votar, hay provincias donde muchos ciudadanos fueron siete veces en el año. Y son meses y meses de campaña. Todo el año está la política hablándole a la gente pidiendo el voto y eso lo que genera ese hartazgo, no mejor calidad en el voto. Que los políticos estén menos tiempo de campaña y más tiempo trabajando. Nosotros confiamos que el apoyo va a estar, ya sea para suspender o eliminar.

- ¿Estarían dispuestos a acompañar la suspensión si no cuentan con los votos para la eliminación?

- Nosotros aspiramos a la eliminación, si no llegan a estar los votos es una opción, pero para mí no tiene mucho sentido suspenderlas y no eliminarlas. Tenemos la oportunidad de eliminar un instrumento que no sirvió y que no va a servir.

- Otro de los temas a tratar es Ficha Limpia. En su momento el Gobierno decidió retirar el apoyo al proyecto porque advirtió que había un peligro de que en distintas provincias donde la Justicia pudiera ser cooptada por el poder de turno se impidiera la competencia de figuras opositoras con causas endebles ¿Ese punto se soluciona con el proyecto actual?

- Sí, no solo para mí. Varios diputados del PRO que han trabajado en este proyecto marcaron que la propuesta actual es superadora y que establece un marco normativo que da más garantías para que esto no ocurra, como es el tema de no esté la inhabilitación cuando haya condenas en años electorales. Lamentablemente en algunas provincias la política está muy metida en la Justicia y no se respeta el derecho, sino que se realiza un fallo en contra o a favor en función de la conveniencia política. En eso hay que ser muy cuidadosos.

- ¿Cómo evitaría este proyecto que suceda lo mismo que estás contando el año anterior en lugar de durante el año electoral?

- Los tiempos de la justicia muchas veces dependen de la política. Uno ve cuando cambia el color político hay causas que se aceleran rápidamente y causas que se enlentecen muy fuertemente, entonces ahí es donde entra la duda. Por eso Ficha Limpia para nosotros es muy sano para no tener delincuentes en el Congreso, pero también había que dar garantías para que la Justicia no usara de manera abusiva este este nuevo marco normativo para proscribir candidatos.

- Se viene un año electoral y en La Libertad Avanza se discute al igual que en el PRO si ambos espacios deberían confluir en una sola lista o ir por caminos separados. ¿Para vos sería mejor tener una lista de libertarios de pura cepa que respondan directamente a las ideas de Javier Milei o poder armar una lista conjunta en pos de un mejor resultado electoral?

- Todos los que estén en la lista tienen que apoyar el proyecto del presidente, porque si no es una estafa electoral. Nosotros no creemos que haya que tener un rejunte de dirigentes que piensan distinto para sacar más votos. Es estafar a los ciudadanos y eso no te lleva a tener un mejor proyecto político. Este es un Gobierno que tiene las mismas ideas, mismos proyectos, y uno lo nota en cómo funciona el Gabinete actualmente, que no tiene internas y todos empujan para el mismo lado. Ahora, todos los que tengan las mismas ideas y apoyen el proyecto del presidente son bienvenidos y me parece que podemos trabajar bajo un mismo objetivo, que es reconstruir la Argentina y que el kirchnerismo no vuelva, que para mí es básicamente lo mismo. En eso me parece que es muy interesante la relación que tenemos con el PRO. En el Congreso hemos tenido un gran año y se ha trabajado muy bien. Lo importante es que nosotros no hacemos un gobierno de coalición, no porque no queramos sumar gente, todo el tiempo estamos sumando gente del PRO y de otros partidos, pero lo que no se negocia es el objetivo.

- Vos sos un dirigente que tiene sus orígenes en la militancia por los derechos del niño por nacer y en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Llegado el caso de tener un Congreso con números más favorables después de las elecciones legislativas, ¿vas a presentar un proyecto para derogar la ley del aborto?

- Para mí el aborto es la peor ley de la historia de la humanidad, porque lo que hace es dañar el principal derecho humano. Si en un país no se defiende el derecho a la vida, es claramente un país donde no se respetan los derechos humanos. Necesitamos construir esa mayoría en el Congreso, que hoy día claramente no la tenemos, para el día de mañana poder defender el derecho a la vida y derogar la ley del aborto. Necesitamos por lo menos 129 diputados y 37 senadores. Para el presidente es una agenda que ha marcado frente al mundo, como lo hizo en su discurso en Davos, así que para nosotros es un tema importante pero hay que ver cuándo se da el momento y la oportunidad.

- En su discurso en Davos, Milei también apuntó contra quienes promueven la agenda LGBT y la autopercepción del género. Al igual que buscarían derogar el aborto, ¿podría haber una intención del Gobierno de avanzar en contra de la Ley de Identidad de Género?

- Nosotros no estamos en contra de que la gente se autoperciba como quiera, ahora vos no me obligues a mí a tratarte como algo que no sos. Yo no quiero que mi hija de tres años vaya a un baño donde van varones que se autoperciben mujeres. Es una perversión que pase eso. Con la Ley de Identidad de género hay un montón de incoherencias. Si vos te querés cambiar el sexo, yo voy y me tienen que operar gratuitamente y rápidamente para transicionar de varón a mujer, pero si yo me arrepiento necesito que la justicia y un médico me autoricen a retornar a mi sexo original. Si yo ahora te digo ‘me voy a llamar Santiaga’, vos me tenés que cambiar el nombre sin que yo haya cambiado mi DNI ni mi forma de vestir. Hay gente que se ha querido jubilar antes por el solo hecho de cambiarse el sexo, otros que cambiaron de cárcel por cambiarse el sexo y después violó y las dejó embarazadas (a otras reclusas). El nivel de incoherencia y de perversión y de estupidez que tiene la ley de identidad de género y los problemas sociales que genera, ni hablar cuando nos metemos con menores de edad, con hormonización, con mutilaciones, con operaciones que se promueven desde el Estado. Hay mucho para repensar ahí. Cada uno con su vida privada, el Estado no se tiene que meter, pero si metemos al Estado estas cosas no se pueden permitir.

- ¿Entonces te parece necesaria una reforma más que una eliminación o la eliminarías directamente?

La Ley de Identidad de género no tiene nada que ver con la vida de las personas públicas. Lo que vos de las puertas de tu casa para adentro, el Estado no se tiene que meter. No debería haber una ley de Identidad de género, no mejoró ningún derecho.

- Otro punto que se está poniendo nuevamente en discusión es la Ley de Educación Sexual Integral. ¿También creés que es algo donde el Estado no debería meterse?

- La educación es un derecho de los padres, ese es el principal derecho que hay que respetar. Cuando te hablan del derecho superior del niño en verdad lo que están diciendo es que el Estado se tiene que meter a educar a los hijos por encima de los padres. El Estado no es una especie de ente cósmico puro, sano, angelical, el Estado son los políticos. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿a usted le gustaría que su educación la elija Máximo Kirchner? A los que no les gusta como yo pienso, ¿les gustaría que yo elija la educación de sus hijos? Porque cuando hablamos de que el Estado decida hablamos de que yo y otras personas decidamos la educación de sus hijos. Ahí estamos desprotegiendo a los niños, porque los que se preocupan por los niños son los padres, que son los principales agentes educadores. El Estado no puede reemplazar a la familia, cada vez que lo hizo terminamos en problemas graves. Lo que hay que hacer es fortalecer a las familias. El Estado tiene un rol subsidiario en la educación, muy importante, pero subsidiario.

- Muchas personas remarcan la importancia de la ESI para que los niños puedan denunciar casos de abusos intrafamiliares. ¿No creés que ahí se puede establecer un marco consensuado para cuidar estos puntos?

- Está muy bien lo que vos decís. Cuando hablamos de ESI y ves los manuales, los temas de abuso no son tan tratados. En una evaluación de las pruebas Aprender 2019 o 2018, uno de los temas más tratados en escuelas públicas era el cambio de sexo y el menos tratado era el tema de abusos sexuales. ¿Estamos haciendo ESI para evitar abusos o estamos haciendo ESI para establecer una ideología? ¿La gente que está dando ESI está realmente preparada? Porque nosotros empezamos a cargar la currícula para evitar abusos y no se prepara a los docentes, la ideología que se da es perversa y no termina generando una solución, sino todo lo contrario. Vimos aberraciones de profesores en las aulas enseñando a chicos muy chiquitos. Estamos hipersexualizando a esos chicos. La ESI es un disfraz de educación sexual que termina siendo una perversión de menores. A veces parece que el bien que se persigue es muy noble y bueno, como puede ser evitar abusos, que eso hay que claramente prevenirlo, pero después lo que terminan haciendo es pervirtiendo un chico.

- ¿La propuesta entonces es reformar la ley actual, mejorando la capacitación docente y revisando los temas de acuerdo a lo que sostenés?

- Sí, la particularidad que tenés en esto es que la educación es una facultad no delegada de las provincias, entonces tenés que trabajar provincia por provincia. Acá hay una parte fundamental dentro del artículo cinco de la Ley de Educación, que es respetar la cosmovisión y cultura de la comunidad educativa. Muchas veces eso no se permitió desde los Gobiernos que van a colegios y les dicen que no pueden dar un tema según su cosmovisión, entonces tampoco se respeta la ley. Cada provincia es responsable de garantizar el acceso a la educación, entonces es un trabajo provincial donde la Secretaría de Educación Nacional trabajamos con el Consejo Federal para prevenir y trabajar de manera mancomunada con algunos criterios básicos que se respeten en toda la Argentina, pero el Estado nacional no se puede meter directamente en las provincias.

- Vos sos una de las figuras que están asociadas a la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, que lanzó el Gordo Dan con otras figuras como Agustín Romo o Nahuel Sotelo. ¿Cuál es la función de ese espacio?

- Somos el brazo armado de La Libertad Avanza con los teléfonos (se ríe). Nosotros somos militantes y seguidores de Milei desde hace mucho tiempo que lo que queríamos representar es gente que está trabajando por el proyecto y las ideas de Milei, tanto de Javier como de Karina, que también es un actor importantísimo. Nosotros formamos un montón de militantes que no tenían un lugar donde mostrarse, trabajar y manifestarse. Muchos trabajaban en redes sociales, que es fundamental y a veces se ve poco, sobre todo para lo que es nuestra forma de hacer política. Para nosotros es mucho más importante lo que hacen muchos chicos en redes que lo que hacen otros en la calle. La discusión pública de las redes de subir un video a YouTube, Instagram, Twitter, todo ese trabajo que se hizo para que Milei llegue a la Presidencia fue gracias a todos ellos, que algunos les dicen ‘los gordos de Twitter’ y los ningunean. Javier reconoce su trabajo. Nosotros trabajamos por su proyecto, somos lo que él necesite.

- Esta agrupación se lanza en San Miguel, en provincia de Buenos Aires, un territorio donde están trabajando mucho. Con eso en mente, ¿quiénes son los referentes de La Libertad Avanza que aparecen con fuerza como para competir de cara a 2027 por la Gobernación?

- Falta un montón. Nosotros entendemos primero que hay que tener un proyecto claro para la provincia de Buenos Aires. Ganarle al kirchnerismo no es suficiente. Ya tuvimos la experiencia Juntos por el Cambio, que llegó a ganarle pero después no había un proyecto claro y no se logró sostener en el gobierno. Hay que tener todo un equipo atrás organizado para hacer un trabajo coherente, como se está haciendo en la Presidencia de la Nación. Hay dirigentes importantes como José Luis Espert, que claramente es un referente para nosotros en la provincia de Buenos Aires y podría ser un excelente candidato. También podría serlo Agustín Romo. Hay muchas personas que tienen roles importantes que podrían ocupar ese lugar, pero la política es una construcción colectiva. Si pensamos que uno solo va a solucionarlo, uno solo es Milei, después necesitamos trabajar todos de manera organizada, unida y sobre todo con ideas claras. Nunca hacer un rejunte.

- A nivel de objetivos personales, ¿te ves como un dirigente del Parlamento o tenés aspiraciones de poder llevarlo al plano ejecutivo algún día?

- A mí el Congreso es un lugar que me resulta relativamente cómodo para mi personalidad. Yo también trabajé con Milei cuando era diputado nacional, entonces desde hace tiempo vengo trabajando en el Congreso y es el lugar donde yo más conozco, pero hago lo que me pide el presidente. Si me necesita en el Ejecutivo, será el Ejecutivo, si me necesita en el Congreso, en el Congreso, y si ya no me necesita vuelvo al mundo privado.

