La diputada del PRO Silvia Lospennato le respondió a Javier Milei por su discurso en Davos

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato respondió, por medio de sus redes sociales, a los dichos del presidente Javier Milei durante su polémico discurso en Davos.

Luego de que se cuestionara a sectores del PRO por no sentar una postura sobre el discurso del Presidente en el Foro de Davos, Lospennato se expresó al respecto.

"Voy a seguir apoyando un programa económico imprescindible de reducción del déficit fiscal y del peso del Estado, voy a acompañar cada baja de impuestos, cada reducción de estructuras innecesarias y cada desregulación y apertura de nuestra economía", arrancó la legisladora, al aclarar su apoyo a las políticas de Milei.

En un posteo en su cuenta de X, agregó: "Y también voy a seguir defendiendo con la misma convicción la pluralidad de voces, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias".

El posteo de Lospennato en X.

Además, dijo que respaldará "las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades para que las circunstancias en que te tocó nacer no determinen el resto de tu vida".

"Esa Argentina liberal, abierta, tolerante y meritocrática es la que sueño para mis hijas y para todos los que elegimos el mejor país del mundo para vivir y progresar", subrayó Lospennato.

Habló Jorge Macri: "La diversidad es un patrimonio de la Ciudad"

"Me gustaría ver un Presidente que abogue más por la unidad de la Argentina que por instalar nuevas divisiones", señaló Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, respecto del discurso de Milei, y sumó: "En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse, querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra".

En la misma línea, sostuvo que la diversidad "es un patrimonio de la Ciudad", y prometió defender la postura y la mirada. "Nadie nos la va a arrebatar", agregó.

"Amo la diversidad que representa la Ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades", sumó, y añadió: "Es una Ciudad en la que conviven la Marcha del Orgullo con la del niño por nacer. Ser la capital mundial del diálogo interreligioso. Acá convivimos y tenemos una mesa de diálogo. Es identitario de la Ciudad de Buenos Aires".