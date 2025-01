Jorge Macri reaccionó al discurso de Javier Milei en Davos: "La diversidad es un patrimonio de la Ciudad"

El discurso de Javier Milei en Davos sigue generando repercusiones, y esta fue Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, quien opinó sobre los dichos del Presidente respecto del feminismo radical y el colectivo LGBT.

"Tomar un caso y plantear que todos son iguales me parece una injusticia brutal", sostuvo en declaraciones radiales, luego de que el mandatario expusiera un conocido caso en Estados Unidos en el que una pareja homosexual fue condenada por abusar a sus hijos adoptivos durante más de dos años.

En el marco del Foro de Davos, el libertario aseguró que "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", y definió a los homosexuales como "pedófilos". En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Poder Ejecutivo busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal.

Milei, durante su discurso en Davos. Foto: EFE.

Tras los dichos, Jorge Macri aseguró: "Que hay que proteger a los niños, no tengo dudas, pero hay abuso de personas de distintos origen, creencias, edades. Por eso, agarrar un caso y transformarlo en esto me parece injusto".

"Me gustaría ver un Presidente que abogue más por la unidad de la Argentina que por instalar nuevas divisiones", reclamó el referente del PRO, y sumó: "En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse, querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra".

En la misma línea, sostuvo que la diversidad "es un patrimonio de la Ciudad", y prometió defender la postura y la mirada. "Nadie nos la va a arrebatar", agregó.

"Amo la diversidad que representa la Ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades", sumó, y añadió: "Es una Ciudad en la que conviven la Marcha del Orgullo con la del niño por nacer. Ser la capital mundial del diálogo interreligioso. Acá convivimos y tenemos una mesa de diálogo. Es identitario de la Ciudad de Buenos Aires".

"Es una conquista social, no es patrimonio de ningún espacio político. Casi todos los espacios deben tener integrantes que respalden estas ideas", subrayó.

Por su parte, sostuvo que no busca quitarle dramatismo en función de las agresiones que padecieron los integrantes del movimiento LGBT, pero aclaró que varias de las ideas del Gobierno serán frustradas en el Congreso.