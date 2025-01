La oposición de Formosa impulsa un juicio político contra Gildo Insfrán

Miembros de la oposición de Formosa, liderados por el diputado radical Fernando Carbajal, presentaron ante la Legislatura local un pedido de juicio político contra el gobernador, Gildo Insfrán, y el vicegobernador, Eber Solís, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de su reelección indefinida. De no hacerle lugar a esta petición y remover a ambos del cargo, exigirán una intervención federal.

El artículo 132 de la Constitución provincial, que el mismo mandatario sumó en la reforma que hizo en 2003, establece que el gobernador y su vice pueden volver a ocupar su cargo sin limitaciones. No obstante, el fallo del máximo tribunal explica que esto viola lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, es inconstitucional.

Insfrán estuvo más de un tercio de su vida al frente del Poder Ejecutivo formoseño, donde consiguió su décimo mandato en las elecciones del 2023, y cuya candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral. Previo a ello, se había desempeñado dos veces como vicegobernador durante la gestión de Vicente Bienvenido Joga, también seis veces como mandatario con Floro Eleuterio Bogado y dos con Solís.

Carbajal impulsa el pedido de juicio político.

El pedido de juicio político apunta a que su última elección derivó de una "falta de legitimación constitucional del mandato de la fórmula Insfrán-Solís". El mismo lleva la firma de legisladores, abogados y juristas: Fernando Carbajal, Guillermo Federico Evans, Patricia Elizabeth Cappello, Carlos Blas Hoyos, Benito Roberto Aranda, Nora Esther Delgado, Juan Sebastián Montoya, Juan César Giuliano, Aaron Estergidio Assehp, Juan Carlos Fretes, Diego Adrián González y Genaro Martín Gerez.

"La Corte fue muy clara, es un gobierno ilegítimo e inconstitucional. Lo que no hizo fue asumir el compromiso de ejecutar esa medida y hacerla efectiva. Cuando el Tribunal Electoral lo habilitó a este mandato en 2023, violó el artículo 5 de la Constitución; si vos tenés una situación de anormalidad institucional en una provincia que va en contra del sistema republicano, el artículo 6 dice que el Estado Nacional tiene que intervenir para restablecer el orden republicano", explicó Carbajal a MDZ.

A sabiendas de que el gobernador peronista tiene mayoría en la Legislatura local, admiten que son débiles las posibilidades de que esta petición llegue a buen puerto. "El oficialismo niega el fallo, creen que no le afecta a Insfrán. Y van a ser ellos los responsables políticos de causar la intervención federal, al negarse a hacer algo que es indispensable", añadió el diputado.

Con el llamado a la reforma constitucional recientemente aprobado en Formosa, se cree que el mandatario de 74 años buscará poder perpetuarse al menos una vez más en el poder. Carbajal manifestó: "Él va a hacer todo para seguir en el poder, pero siguiendo esta lógica de la Corte, ni una reforma podría permitirle un mandato más. También Gildo va a ser el que llevará a la intervención federal, al negarse a renunciar o a avanzar en este saneamiento institucional que nosotros proponemos por medio del juicio político".

Alberto Fernández y Gildo Insfrán.

Llegado el caso, la oposición misma impulsará el pedido de intervención de Nación. Sin embargo, el diputado radical no ve con demasiado optimismo esta vía tampoco, debido a sus diferencias con la postura del Gobierno de Javier Milei. De hecho, no acompañó al senador formoseño Francisco Paoltroni cuando le pidió a Casa Rosada intervenir en la provincia; según sus argumentos, esto fue porque no había aún un respaldo de la Corte.

Fernando Carbajal: "Milei e Insfrán son muy parecidos"

"Me gustaría no tener que acudir a esta vía, pero si llegado el momento debemos hacerlo, la impulsaremos. Y ahí veremos qué hace Milei, si cumple o si muestra lo que muchos ya estamos viendo en Formosa, que es que hay complicidad entre ambos. Porque en el fondo, Milei y Gildo Insfrán son muy parecidos", disparó Carbajal.

La postura del legislador ha sido contundente desde el principio: no va a dialogar ni unirse con La Libertad Avanza ni siquiera en este año electoral. Es parte de los diputados que se diferenciaron y crearon un bloque aparte en la UCR del Congreso Nacional para no coincidir con los radicales "peluca". Insistió en que, además, el libertarismo no está dispuesto a aliarse, sino simplemente a sumar gente.

"Van comprando dirigentes peronistas, radicales y del PRO que están a la venta, pero no van a hacer acuerdos electorales. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que nosotros vayamos con La Libertad Avanza. Además, desde el punto de vista político sería una estafa, pensamos muy diferente. Nosotros no queremos y ellos tampoco", remarcó.

"Y ratifico, son iguales. Milei y Gildo son exactamente lo mismo. Odian a la prensa independiente, los dos descalifican e insultan a los adversarios, no les gusta la Justicia independiente, Milei lo quiere poner a Lijo y Gildo Insfrán tiene la Justicia llena de Lijos y Lijas. Gobiernan de forma autoritaria, quieren reducir los órganos legislativos a simples empleados obedientes de su mandato, no aceptan la crítica, son lo mismo", sentenció Carbajal.