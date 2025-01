Luana Volnovich respondió tras ser acusada de irregularidades en la compra de medicamentos

La denuncia fue presentada en Comodoro Py y apunta contra el PAMI bajo la gestión de Luana Volnovich, funcionaria del ex Frente de Todos. Además, se impone el interrogante sobre cómo sigue el tema la gestión libertaria ya que desde la administración actual del PAMI se ratificaron convenios denunciados por los dirigentes de la Coalición Cívica, y ratificaron la incorporación de instituciones desplazadas en el período denunciado.

Luego de que circulara la denuncia en los medios de comunicación, la exfuncionaria bajo el gobierno de Alberto Fernández se descargó en su red social X y apuntó contra una periodista de La Nación.

"Ayer una periodista de La Nación le puso la firma a una operación de un legislador de Juntos por el Cambio sobre las compras de medicamentos en PAMI", inicia la publicación.

A lo largo del hilo de X que publicó explicando su situación, Volnovich aseguró que la diferencia en los precios tiene que ver con las no entregas y los mecanismos de sanción del PAMI. Así, explicó el sistema de trazabilidad del caso de los medicamentos oncológicos: "como son medicamentos de alto precio tienen todo un sistema de trazabilidad desde que salen del laboratorio hasta que llegan al paciente. Si por alguna razón el laboratorio no entrega el medicamento, el Estado tiene un mecanismo de castigo a ese proveedor. La molécula se provee por el convenio marco para garantizar el tratamiento, se factura a precio de convenio (que suele ser más alto que el de la licitación)", luego, explicó, al laboratorio que no entregó el medicamento, se le descuenta el 100% del valor que pagó PAMI por convenio.

Ayer una periodista de La Nación le puso la firma a una operación de un legislador de Juntos por el Cambio sobre las compras de medicamentos en PAMI. Voy a explicar, como si fuera para preescolar, por qué esta denuncia es una completa estupidez. pic.twitter.com/E8excbTeFD — Luana Volnovich (@luanavolnovich) January 23, 2025

La dirigente aprovechó el momento para criticar al gobierno libertario y rescatar a la gestión de Alberto Fernández: "Y les recuerdo que nuestra ‘gestión k’ proveía medicamentos gratis a los 5 millones de afiliados, implementó la libertad de elección de proveedores y dejamos 600 mil millones de superávit en la cuenta del organismo en el Banco Nación", mientras que "el gobierno del legislador que ahora denuncia, dejó a los jubilados sin medicamentos, acumuló miles de millones en deudas con laboratorios oncológicos, condonó deudas a quienes no cumplían y un sistema de cápitas diseñado para beneficiar a cinco vivos".