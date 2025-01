Ingresos Brutos: Alfredo Cornejo apoyó a Luis Caputo y se diferenció del resto de los gobernadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en las últimas horas un extenso mensaje en sus redes sociales donde explicó y argumentó el por qué todavía se no avanzó con la reducción de la carga tributaria. El duro mensaje tuvo como receptores a los gobernadores, intendentes y hasta empresarios. El mandatario provincial mendocino, Alfredo Cornejo, se despegó de algunas advertencias vertidas por el funcionario nacional, principalmente en lo que refiere a Ingresos Brutos.

Por medio de su cuenta de X (ex Twitter), Caputo intentó otorgar una respuesta a los reclamos, principalmente empresariales, que le piden que baje la carga impositiva. "Solo podremos hacerlo si tenemos superávit", explicó el funcionario nacional.

"Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año", comenzó su mensaje el titular del Palacio de Hacienda.

Y luego agregó: "La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas. Desde que asumimos, ya hemos bajado mas impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, el impuesto inflacionario. Ese que tiene correlación directa con el nivel de pobreza. No es una casualidad que la pobreza haya caído casi 20 puntos al mismo tiempo que bajamos la inflación abruptamente".

Además, Caputo habló de la baja del impuesto PAIS, al que lo calificó como "tremendamente distorsivo". "Sepan que TODOS los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo venga a recordar, porque A ESO HEMOS VENIDO", sentenció.

Por último, arremetió contra las provincias y municipios, y sostuvo que todavía no redujeron Ingresos Brutos: "Al contrario,

muchos lo han subido y algunas a niveles aberrantes. Ni hablar de algunos municipios, que están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan, es decir, contrariamente a lo que dice la ley".

"A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas EL PEOR IMPUESTO que una economía puede tener. El país lo construimos entre todos, Nación, Provincias y Municipios", cerró.

Alfredo Cornejo, sin ánimos de confrontar públicamente con Caputo, le respondió: "Estoy completamente de acuedo con vos, Luis Caputo, en la importancia de nunca negociar la ortodoxia fiscal y que ingresos brutos es el peor de los impuestos. En Mendoza, al igual que el presidente Milei, heredamos del kirchnerismo un gobierno destruido, desordenado y endeudado. Durante estos años en Mendoza hemos logrado ordenar las cuentas, reducir la planta de personal y bajar el gasto para poder disminuir la carga fiscal sobre los mendocinos. El posteo de Alfredo Cornejo.

En lo que refiere a Ingresos Brutos, donde Caputo aseguró que "todavía no hemos visto una provincia reducirlo", Cornejo contestó: "En estos 8 años en Mendoza BAJAMOS INGRESOS BRUTOS. La alícuota promedio bajó del 3,6% en 2016 al 2,9% en 2024, con alivios clave en sectores primarios e intermedios como agro, industria y transporte. Vamos a continuar con el orden fiscal provincial y si la macroeconomía sigue el rumbo positivo que trae, sin dudas la baja de impuestos será aún mayor. Acompañamos el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional en sentar la bases para la prosperidad de nuestro país".